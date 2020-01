Vous pouvez obtenir le mode sombre de WhatsApp aujourd’hui – voici comment

Cela fait très longtemps, mais le mode sombre de WhatsApp est enfin disponible pour les tests bêta sur Android.

La nouvelle option, découverte par WABetaInfo, est disponible pour tous les utilisateurs (pas seulement ceux qui exécutent Android 10, comme nous l’avions initialement craint) et remplace le design blanc et turquoise habituel de l’application par des nuances de gris foncé.

Malgré les premiers signes qu’il pourrait y avoir deux modes sombres WhatsApp, la version bêta ne contient qu’un seul paramètre. Le nouveau design gris peut aider à améliorer la durée de vie de la batterie (car les pixels plus sombres utilisent généralement moins d’énergie que les blancs), mais pas autant qu’un arrière-plan vraiment noir pour les téléphones avec écrans AMOLED, où les pixels noirs n’utilisent aucune puissance.

Il n’y a aucun moyen de savoir quand le mode sombre sortira des tests, mais nous savons que les développeurs de WhatsApp ont passé beaucoup de temps à expérimenter et à affiner les détails, donc j’espère que ce ne sera pas long.

La récente annonce que WhatsApp a abandonné les plans pour insérer des publicités dans vos discussions de groupe est également une bonne nouvelle et signifie que vous pourrez profiter du nouveau look sans interruption dans un avenir prévisible.

Comment obtenir le mode sombre de WhatsApp

Pour obtenir le mode sombre de WhatsApp, vous devrez vous inscrire au programme bêta via le Google Play Store (le programme bêta pour iOS est actuellement complet). Il n’est pas nécessaire de réinstaller l’application sur votre téléphone; la prochaine fois qu’il sera mis à jour, vous recevrez la version bêta actuelle.

Pour vérifier la version dont vous disposez actuellement et la mettre à jour si nécessaire, appuyez longuement sur l’icône de l’application et sélectionnez «Informations sur l’application», puis sélectionnez «Avancé» et faites défiler jusqu’au numéro de version. Cela devrait être au moins 2.20.13.

(Crédit d’image: Facebook)

Si vous disposez actuellement d’une version antérieure, ouvrez WhatsApp dans le Google Play Store et recherchez un bouton «Mettre à jour». Si l’un n’est pas visible, vous pouvez télécharger l’APK pour 2.20.13 et l’installer manuellement.

Une fois cela fait, rouvrez l’application, appuyez sur ‘Paramètres’ et sélectionnez ‘Chats’. Vous devriez trouver une nouvelle option “Thème” en haut avec trois options: “Clair”, “Sombre” et “Système par défaut”.

Si vous utilisez Android 9 ou une version antérieure, vous pourrez également choisir “ Définir par économiseur de batterie ”, ce qui fera passer automatiquement l’application en mode sombre lorsque votre téléphone est en mode économiseur de batterie. Allumez-le et essayez-le.