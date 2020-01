Vous recherchez le PC silencieux sans ventilateur le moins cher? Nous l’avons retrouvé

Les PC silencieux ont toujours été un peu rares dans le monde des ordinateurs; ne pas avoir de ventilateurs et se fier uniquement au dissipateur thermique signifie que des compromis doivent souvent être faits.

Cependant, cela pourrait être sur le point de changer grâce aux fournisseurs qui utilisent les composants d’un ordinateur portable pour construire un mini PC qui génère des niveaux de bruit de 0 dB.

L’un de ces innovateurs est le nouveau venu chinois Helor Cloud, qui fabrique une gamme de mini-PC sans ventilateur à faible coût basés sur Intel qui se vendent pour aussi peu que 88,21 $, avec suffisamment de mémoire (4 Go) et de stockage système (60 Go) pour vous permettre de continuer.

Helor Cloud mini PC – 88,21 $ chez Aliexpress

Un PC complètement silencieux plaira aux audiophiles et aux utilisateurs qui préfèrent un appareil entièrement enfermé, idéal pour l’affichage dynamique. Le mini PC Helor Cloud offre cela et plus encore, à un prix étonnamment bas. N’oubliez pas qu’il n’est pas fourni avec le système d’exploitation fourni.

Aucun système d’exploitation n’est inclus sur l’appareil, ce qui signifie que vous pouvez opter pour une distribution Linux / Ubuntu plutôt que le système d’exploitation Windows 10 habituel. Le processeur fourni est un processeur Celeron J1900, un modèle 4 cœurs / 4e lecture de 2013. Ancien mais toujours capable, d’autant plus qu’il a une fréquence de base élevée (2 GHz).

Le reste de la spécification comprend deux antennes Wi-Fi, un support VESA, quatre ports USB, une sortie HDMI et VGA et un connecteur LAN Gigabit. Sans surprise, le boîtier fait office de dissipateur thermique et est en aluminium.

De manière inhabituelle, ce fournisseur offre une garantie de remboursement de 60 jours. Vous bénéficiez également d’un retour gratuit pendant 15 jours, plus une garantie de trois ans.

Maintenant pour les mises en garde. Ce produit vient de Chine continentale et prendra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez également percevoir une taxe, soit directement, soit par l’intermédiaire du service de messagerie.