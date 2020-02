Vous recherchez un VPN open source? Nous avons la réponse

Après avoir subi avec succès un audit de sécurité indépendant plus tôt cette année, IVPN a annoncé qu’il ouvrirait tous ses clients VPN.

Les applications Android, macOS, iOS et Windows du fournisseur VPN sont désormais open source sous la licence GPLv3.

Cependant, ce n’est que la première étape du plan pluriannuel d’IVPN pour ouvrir de nombreuses autres parties de son service. La prochaine étape de la société consiste à divulguer au public des éléments clés de son infrastructure dans le but final de permettre à quiconque de configurer et de vérifier la configuration de son serveur VPN.

Transparence accrue

L’open source de toutes ses applications VPN fait partie de l’objectif d’IVPN d’améliorer la transparence tout en renforçant la confiance avec les clients actuels et futurs. En plus de subir un audit de sécurité, la société a également publié son propre ensemble de directives éthiques et est devenue un fournisseur VPN gratuit de suivi l’année dernière.

L’IVPN estime également que l’open source de son logiciel aidera les développeurs à améliorer leurs projets de sécurité de l’information et d’amélioration de la confidentialité.

Si vous souhaitez examiner de plus près le logiciel de l’entreprise, vous pouvez visiter la page GitHub d’IVPN pour consulter ses référentiels actifs.

