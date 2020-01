vous récompense pour l’avoir emmené au gymnase

Cette semaine pomme lance un nouveau programme de partenariat Apple Watch connectée pour rendre l’utilisation de l’appareil portable de l’entreprise plus convaincante dans le gymnase local. Au lancement, il s’associe à quatre chaînes aux États-Unis et à d’autres en cours de route. Les gymnases peuvent rejoindre le programme gratuitement tant qu’ils offrent un certain nombre d’avantages spécifiques aux membres.

Pour commencer, ils doivent proposer des applications pour iPhone et montre qui vous permettent de garder une trace de vos statistiques, de voir quelles leçons ils offrent et d’accéder à la salle de gym. Ils doivent également accepter Apple Pay afin que vous puissiez utiliser votre Apple Watch (ou iPhone, si vous l’apportez avec vous) pour payer des choses dans le gymnase.

Apple: ce que les nouveaux services Apple Watch Connected vous offrent

Cependant, la pièce maîtresse d’Apple Watch Connected est un programme d’incitation «Gagnez avec Watch» qui vous permettra d’obtenir des récompenses pour l’utilisation de votre Apple Watch. Dans Orangetheory, par exemple, vous pouvez marquer les cartes-cadeaux Apple et Nike en frappant des cibles spécifiques. Crunch, quant à lui, vous permettra d’obtenir jusqu’à 300 $ en deux ans sur les frais d’adhésion.

Si cela a du sens pour une chaîne, Apple leur demande également de proposer des machines avec support GymKit . Si vous n’avez jamais rencontré de machine GymKit auparavant, laissez l’Apple Watch des données plus précises sur votre entraînementà l’intérieur en les synchronisant avec Bluetooth et NFC.

Pour Apple, ce nouveau programme a beaucoup de sens. L’Apple Watch est déjà un favori parmi les amateurs d’exercice. En travaillant avec des entreprises comme Basecamp pour en faire le tracker de fitness idéal pour les gymnases, l’entreprise renforce sa position déjà dominante dans l’espace portable. Il faudra probablement beaucoup plus de temps avant de voir ce type de solution en Italie.