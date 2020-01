Vous rencontrez des problèmes de chargement avec l’étui Smart Battery pour iPhone XS ou XR? Apple ouvre un programme de remplacement pour les unités concernées

Apple a lancé aujourd’hui un programme de remplacement pour le boîtier de batterie intelligent iPhone XS et le boîtier de batterie intelligent iPhone XR. Apple indique que les unités vendues de janvier 2019 à octobre 2019 peuvent rencontrer des problèmes de charge en raison d’une erreur.

Les appareils concernés peuvent présenter des problèmes tels que la charge intermittente lorsqu’ils sont branchés sur le secteur ou que le boîtier ne charge tout simplement pas l’iPhone. Si vous possédez l’un de ces étuis, vous pouvez désormais bénéficier d’un remplacement gratuit.

Ce programme de remplacement couvre la grande majorité des étuis de batterie intelligents pour iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max. La date de début de la fenêtre d’admissibilité est janvier 2019, c’est-à-dire la date à laquelle les étuis ont été mis en vente pour la première fois.

Apple souligne qu’il n’y a pas de problème de sécurité ici avec les batteries, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier des risques d’incendie si vous n’avez pas remplacé l’unité. S’il y avait un problème grave, Apple aurait lancé un rappel de produit plutôt qu’un programme de remplacement volontaire.

Pour obtenir un boîtier de batterie intelligent de remplacement, contactez un revendeur agréé Apple ou prenez rendez-vous sur l’Apple Store. Consultez le document d’assistance pour plus d’informations.

Apple indique que les unités seront testées et vérifiées pour l’éligibilité dans le cadre du service, mais elle ne dit pas qu’elle ne remplacera que les unités qui présentent actuellement des défauts. Cela signifie que si vous avez actuellement un boîtier de batterie intelligent pour iPhone XS ou iPhone XR qui fonctionne normalement, vous devriez toujours envisager de prendre un rendez-vous pour le faire échanger au cas où le problème surviendrait à l’avenir.

Le programme de remplacement couvre les boîtiers de batterie intelligents achetés jusqu’à deux ans après l’achat du produit.

