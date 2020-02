Vous souhaitez éditer des podcasts avec iPad Pro? Démonstrations de Jason Snell avec Ferrite et Apple Pencil

Au fil des ans, nous avons vu pas mal d’histoires différentes sur la façon dont les gens utilisent l’iPad Pro pour des projets créatifs. L’année dernière, Apple a même publié une série de publicités mettant en évidence le contenu «créé avec l’iPad Pro». Aujourd’hui, le podcasteur et écrivain Jason Snell a partagé un regard fascinant sur la façon dont il édite les podcasts avec iPad Pro à l’aide d’un crayon Apple et de l’application Ferrite Recording Studio.

Jason dit qu’il a édité chaque épisode de son podcast The Incomparable sur iPad Pro à l’aide du crayon Apple et de Ferrite. La vidéo d’aujourd’hui offre un aperçu de l’expérience de montage de Ferrite, ainsi que du processus de montage général de Jason, qui, selon lui, est «plus ou moins le même, même si j’utilise Logic Pro sur un Mac».

Sur l’iPad Pro, tout est terminé dans l’application Ferrite. Ferrite est une puissante application de studio d’enregistrement pour iPhone et iPad qui offre une suite complète d’outils d’édition. L’application utilise une variété de gestes uniques pour diffuser le processus d’édition, comme un tapotement à deux doigts pour lire / mettre en pause et d’autres options personnalisables.

Ce qui rend la vidéo de Jason particulièrement fascinante, c’est de voir comment il a personnalisé Ferrite pour qu’il fonctionne le mieux avec Apple Pencil. Il existe différents paramètres que vous pouvez activer pour améliorer un flux de travail Apple Pencil dans Ferrite, comme expliqué dans la vidéo. Par exemple, vous glissez rapidement avec l’Apple Pencil de droite à gauche pour supprimer le bruit parasite détecté par la fonction de silence de bande de Ferrite.

Vous pouvez regarder sa vidéo ci-dessous et en savoir plus sur Six Colours. Jason a même suspendu une caméra au-dessus de son bureau pour que vous puissiez voir exactement ce qu’il fait dans Ferrite pendant qu’il édite.

