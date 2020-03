Vous travaillez à domicile pendant l’épidémie de coronavirus? Nos meilleurs conseils – .

Nous avons vu un nombre croissant d’entreprises invitant ou demandant des employés à travailler à domicile dans la mesure du possible, notamment Apple, Google et Microsoft. Twitter est allé encore plus loin et l’a rendu obligatoire.

Plus d’entreprises sont susceptibles de suivre leur exemple pour aider à minimiser la propagation du coronavirus. Pour que vous soyez prêt, nous avons rassemblé un ensemble de conseils de l’équipe .. Nous travaillons tous à la maison et avons chacun appris de précieuses leçons sur la façon de le faire fonctionner correctement, en plus des erreurs à éviter…

Séparez la maison et le travail autant que possible

L’une des clés du travail à domicile est de séparer autant que possible les deux environnements. Si vous avez le luxe d’avoir une pièce de rechange, la création d’un bureau à domicile est bien sûr idéale – mais il y a encore des mesures que vous pouvez prendre, même si vous n’avez pas ce genre d’espace.

Par exemple, avoir un bureau quelque part, même petit, a tendance à être meilleur que de travailler dans votre salle à manger ou votre table de cuisine. Cela signifie que vous ne vous souvenez pas du travail lorsque vous vous asseyez pour manger le soir. De même, travailler dans votre chambre est rarement une bonne idée si une pièce de repos et de détente est associée au travail.

Une option est quelque chose comme un écran japonais. Lorsque vous avez fini de travailler pour la journée, tirez l’écran pour que votre espace de travail soit hors de vue.

Séparer socialement et physiquement

Si votre famille est à la maison pendant que vous travaillez, il peut être tentant pour elle de penser que cela signifie que vous êtes disponible pour discuter ou vous occuper des tâches ménagères. Vous devrez créer des limites claires en leur demandant de vous voir comme étant absent du bureau pendant vos heures de travail.

Entrer avec une tasse de café occasionnelle, bon; agissant comme si c’était le week-end et vous pouvez prendre le temps de faire des trucs liés à la maison, pas tellement!

Inversement, veillez à ce que le temps de travail ne se glisse pas dans le temps personnel. Essayez de respecter les heures d’ouverture: commencez à l’heure, terminez à l’heure.

Minimiser l’encombrement

Cela peut fonctionner dans les deux sens. Vous ne voulez pas être distrait par l’encombrement domestique pendant que vous travaillez, ou par des choses liées au travail lorsque vous vous détendez le soir.

Nous vous recommandons de garder votre espace de travail bien rangé, et surtout de ranger les éléments de travail lorsque vous avez terminé. Avoir un MacBook ouvert et de la paperasse en vue peut rendre difficile la détente et oublier le travail à la fin de la journée.

Habillez-vous selon vos propres besoins

Certains de ceux qui travaillent à domicile ne jurent que par des vêtements confortables et disent que pouvoir travailler avec des pantalons de survêtement et des t-shirts est l’une des meilleures choses à ce sujet.

Mais d’autres trouvent qu’ils doivent s’habiller professionnellement pour se mettre en mode travail. Déterminez ce qui vous convient le mieux, mais personnellement, je trouve qu’un changement entre le travail et les vêtements de détente aide.

Mettez un peu de réflexion dans les meubles

Si vous êtes susceptible de travailler à domicile pendant une longue période, pensez à demander à votre travail de payer pour les meubles appropriés. Ne commettez pas l’erreur que j’ai commise lorsque j’ai commencé à travailler à domicile et assis sur une chaise de salle à manger: ils sont conçus pour s’asseoir pendant la durée d’un repas, pas une journée de travail.

Personnellement, j’ai suivi les conseils d’un certain nombre d’amis et investi dans une chaise Aeron. Ils ne sont pas bon marché, mais sont confortables et frais lorsque vous travaillez de longues heures. Si votre entreprise vous demande de travailler à domicile, elle a toujours le même devoir de diligence envers vous qu’au bureau et les mêmes exigences en matière de santé et d’ergonomie s’appliquent. Il n’est pas déraisonnable de lui demander de se prémunir contre les problèmes de dos en payant pour une chaise de bureau décente.

Vous voudrez peut-être aussi penser à d’autres options, comme s’asseoir sur un ballon d’exercice pour garder vos muscles de base actifs, ou un convertisseur de bureau assis-debout pour pouvoir rester debout une partie de la journée.

Ne passez pas toute la journée à votre bureau

Un inconvénient du travail à domicile est que vous n’obtenez pas l’exercice quotidien et les pauses naturelles que vous faites lorsque vous travaillez dans un bureau. Il n’y a pas de trajet, pas d’escaliers à monter, pas de réunions, pas de cantine…

Cela vaut la peine de vous assurer que vous vous déplacez régulièrement pendant la journée. Personnellement, je bois du thé par gallon, alors levez-vous au moins une fois par heure pour faire du thé.

Prenez également une pause déjeuner loin de votre espace de travail (surtout si votre MacBook est équipé d’un clavier papillon).

Pensez à faire de l’exercice avant de commencer à travailler, peut-être en utilisant la plage horaire dans laquelle vous vous déplacez normalement, et restez debout et étirez-vous régulièrement pendant la journée. Le rappel du support Apple Watch peut être utile ici.

Restez en contact avec vos collègues

Le travail à domicile peut être assez isolant si vous n’avez pas de contacts réguliers avec vos collègues, alors considérez des outils comme Slack, Zoom, FaceTime et Skype comme des moyens de rester en contact au cours de la journée.

Si votre équipe ne dispose pas déjà d’un salon de discussion, c’est une très bonne idée d’en créer un et de laisser la fenêtre de discussion de côté, en vérifiant entre les tâches.

Consultez notre article séparé sur les applications et services recommandés.

Enfin, les écouteurs antibruit peuvent être dorés!

Si votre famille est à la maison pendant la journée ou s’il y a d’autres distractions bruyantes, les écouteurs antibruit peuvent être l’un de vos équipements de bureau à domicile les plus précieux. Les modèles supra-auriculaires sont généralement les plus confortables à porter pour une journée de travail complète. Bowers & Wilkins PX7 et Sony WH-1000XM3 sont tous deux d’excellentes options.

Vous travaillez à domicile et avez vos propres conseils? Veuillez les partager dans les commentaires ci-dessous.

