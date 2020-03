Vous travaillez à domicile? Une station d’accueil Thunderbolt 3 offre le summum de la commodité et de la productivité pour un style de vie d’ordinateur portable de bureau

Étant donné que nous sommes plus nombreux que jamais à travailler à domicile dans le climat actuel, cela signifie également que nous sommes plus que jamais confrontés au problème des dongles.

Je travaille depuis chez moi depuis de nombreuses années maintenant, et si vous avez un MacBook Air ou MacBook Pro, je vous recommande fortement d’investir dans une station d’accueil Thunderbolt 3. Voici pourquoi.

Il fut un temps où les ordinateurs portables d’Apple comportaient toutes des E / S différentes, avec des ports USB, des emplacements pour carte SD, HDMI et plus encore.

Depuis 2016, Apple a fait la transition du MacBook Pro vers un châssis entièrement doté d’un port USB-C. Sur les modèles MacBook Pro 13 pouces inférieurs et le MacBook Air 2018, vous disposez de deux ports USB-C. Sur les MacBook Pro 15 pouces et MacBook Pro 16 pouces, vous disposez de quatre ports USB-C – deux de chaque côté.

Maintenant, cela a ses bénédictions et ses malédictions. Du côté positif, vous avez la possibilité de brancher votre chargeur sur l’un des ports de la machine.

Bien sûr, cela signifie que vous avez maintenant un port moins accessible. Si vous travaillez à domicile toute la journée, votre ordinateur portable va être branché, et si vous avez un MacBook Pro 13 pouces, vous travaillez essentiellement à partir d’une machine à un port.

Même si vous avez un Pro avec quatre ports, le problème du dongle devient rapidement ennuyeux. Même si vous avez trois ports de rechange, vous ne voulez pas vraiment acheter un dongle ou un adaptateur pour chaque périphérique d’entrée possible que vous possédez.

La solution Dock Thunderbolt 3

L’avantage est qu’il existe une solution très élégante pour quelqu’un qui utilise son ordinateur portable au bureau, jour après jour. Achetez une station d’accueil Thunderbolt 3. Ils ne sont pas bon marché, mais ils en valent vraiment la peine. Si votre routine quotidienne consiste à vous asseoir à un bureau et à utiliser un ordinateur portable, c’est la meilleure solution. Voici quelques-unes de vos options concernant le quai à acheter:

Pourquoi ça marche? Chacun de ces ports USB-C de votre ordinateur portable est également compatible Thunderbolt 3. Cela signifie qu’ils ont une bande passante très élevée et peuvent prendre en charge les écrans, le transfert de données et l’alimentation sur un seul câble.

À l’aide d’une station d’accueil, vous n’avez pas besoin de cinq dongles différents. Vous n’avez pas besoin d’une brique d’alimentation séparée. Avec une station d’accueil Thunderbolt 3, vous pouvez brancher un seul câble sur votre ordinateur portable qui le chargera… et fournira toutes vos E / S.

Le port Thunderbolt 3 a suffisamment de bande passante pour prendre en charge les écrans externes, les périphériques USB, Gigabit Ethernet et alimenter la machine en même temps. Et plutôt que d’acheter tous ces dongles différents, ces docks disposent de ports USB-A réels, d’entrées HDMI et DisplayPort réelles, d’un slot Ethernet. La plupart ont une prise casque auxiliaire, de l’audio optique si vous en avez besoin et un emplacement pour carte SD.

J’ai personnellement commencé à utiliser la station d’accueil OWC quelques semaines après avoir acheté le MacBook Pro en 2016, et je n’ai plus cessé depuis.

Je m’assois pour travailler toute la journée et je n’ai besoin que de brancher un seul câble. Lorsque cela se produit, mon ordinateur portable commence à se charger, mon écran externe s’allume, mon clavier et ma souris externes filaires sont connectés, mon lecteur Time Machine externe est monté et j’ai des ports USB-A prêts à l’emploi quand j’en ai besoin. (N’oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser les ports USB-C gratuits sur l’ordinateur portable si vous avez besoin de plus de connectivité.)

Au début, les docks Thunderbolt 3 ont eu une mauvaise réputation d’être buggés ou incohérents. Au moins d’après mon expérience, ces bizarreries ont été élaborées depuis. Je ne me souviens pas la dernière fois que j’ai eu un problème qui était la faute du quai.

Il y a des occasions où j’ai dû débrancher et rebrancher, mais je pense que ce sont tous des bogues avec des frameworks macOS, et sont le type exact de problèmes que tout propriétaire de MacBook rencontre de temps en temps, qui se produisent indépendamment de la façon dont ils ont connecté les accessoires à l’ordinateur.

Les docks Thunderbolt 3 sont chers. Celui que j’utilise personnellement est le dock OWC 14 ports, et cela coûte près de 300 $. Cependant, c’est un investissement unique. Si vous comparez le coût du quai à l’achat de cinq dongles différents, la différence de coût n’est pas si grande. Et les avantages sont énormes.

Je suis presque sûr que presque tous ces docks ont les mêmes composants internes et cartes logiques à l’intérieur. J’ai testé quelques-uns d’entre eux pour examen au fil des ans et je n’ai pas vraiment remarqué beaucoup de choses entre eux en termes de fiabilité ou de performances. Certains sont tellement similaires qu’ils ont littéralement les ports exposés positionnés au même endroit, jusqu’au centimètre près.

Quand un dock Thunderbolt 3 n’est-il pas le bon choix?

Si vous n’utilisez pas d’ordinateur portable, je doute que vous ayez besoin d’une station d’accueil. Les iMacs et Mac Pro disposent de nombreuses E / S intégrées, et vous pouvez simplement brancher des éléments directement la plupart du temps.

Si vous n’utilisez un ordinateur portable qu’à la maison, comme sur le canapé ou autre chose, vous ne voudrez pas de station d’accueil. Les quais sont lourds et encombrants et disposent de gros adaptateurs d’alimentation. Les quais Thunderbolt 3 sont conçus pour les environnements de bureau.

Si vous souhaitez simplement importer vos photos de votre carte SD dans le salon, vous voulez soit un dongle pour carte SD lui-même, soit envisager l’un des adaptateurs de voyage USB-C à ports multiples. Ils sont super petits et légers, disposent de nombreux ports et entrées différents et peuvent être facilement transportés dans un sac.

Notez également que la plupart des stations d’accueil Thunderbolt 3 actuelles sur le marché atteignent une puissance maximale de 85 watts. C’est parfaitement bien pour un MacBook Pro 13 ou 15 pouces, mais le MacBook Pro 16 pouces peut théoriquement consommer jusqu’à 96 watts. Cela signifie que si vous effectuez un flux de travail très intensif, comme exécuter les processeurs à plein régime en faisant un encodage vidéo, la puissance provenant de la station d’accueil peut ne pas être en mesure de maintenir l’ordinateur portable chargé à 100%. Pour la plupart des workflows, cela ne sera pas un problème. Les docks Thunderbolt 3 avec une puissance en watts plus élevée commencent à apparaître sur le marché, alors gardez un œil si cela vous inquiète.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: