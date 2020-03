vous travaillez sur l’anneau intelligent qui suit les symptômes

Ce coronavirus est maintenant un problème mondial est bien connu. Après le propagation du virus à San Francisco, Oura, une entreprise de technologie qui développe des anneaux intelligents, collabore avec des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco pour développer un anneau intelligent qui est capable de reconnaître les premiers symptômes du coronavirus. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Anneaux intelligents et coronavirus, comment reconnaître les premiers symptômes

À l’heure actuelle, à San Francisco, environ 2000 professionnels de la santé portent ces bagues intelligentes pour surveiller constamment la température corporelle, la fréquence cardiaque et d’autres aspects vitaux. Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, en collaboration avec la société Oura, analysent ces données dans le but de créer un algorithme qui peut aider à prédire l’arrivée de la maladie et dans certains cas prévenir le pire.

En Finlande un cadre dit avoir réalisé qu’il était positif pour COVID19 grâce à un anneau Oura. Le changement de sa température corporelle, qui avait légèrement augmenté par rapport à la norme, est une accélération des battements cardiaques suspectée. Bien qu’il ne s’agisse que de symptômes bénins, il a décidé d’avoir un tampon et a été testé positif au virus. Sans cet anneau, il n’aurait pas remarqué.

Cela signifie que la possibilité de créer le bon algorithme pourrait permettre aux gens de auto-quarantaine même en présence de symptômes très légers. Cela entraverait la propagation et la contagion. Le seul obstacle à la réalisation de cet algorithme, outre le fait qu’il faut du temps et une longue analyse des données, est le facteur de confidentialité. L’espoir est qu’une solution efficace sera bientôt trouvée.