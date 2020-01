Vous utilisez toujours Windows 7? Il est temps de passer à autre chose, mais bravo

Onze ans après ses débuts, Windows 7 a atteint la fin de sa vie. Le vénérable système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour de sécurité de Microsoft (sauf si, comme cela s’est produit avec Windows XP en 2017, quelque chose de vraiment dangereux est trouvé), il est donc temps de faire ses adieux et de passer à Windows 10.

Il pourrait être facile de taquiner quiconque utilise encore un ancien système d’exploitation, mais si vous (ou un membre de votre famille) utilisez toujours Windows 7 pour l’informatique quotidienne, je dirais que c’est quelque chose à respecter.

Non seulement c’est l’option économe, coller avec un kit plus ancien minimise les déchets et signifie qu’il y a moins de demande pour des matériaux tels que le cobalt (utilisé dans les batteries), qui est en pénurie et souvent extrait dans des conditions terribles.

Bien qu’il existe une demande croissante de technologies éthiquement et durablement construites (et des entreprises comme Fairphone sont un pas dans la bonne direction), la meilleure option est de continuer à utiliser tous les appareils dont vous disposez aussi longtemps que possible.

Ne gaspille pas…

Votre appareil Windows 7 a probablement évolué joyeusement pendant au moins sept ans (Windows 8 a été publié en 2012, mais s’est avéré si impopulaire auprès des utilisateurs que de nombreux détaillants ont continué à offrir Windows 7 en option jusqu’au lancement de Windows 8.1 en 2013) et résister aussi longtemps à la tentation d’un nouveau matériel brillant est admirable.

Il y a une pression incessante pour mettre à niveau votre matériel, les annonceurs s’efforçant de vous convaincre que vous manquez, mais à moins que vous ne soyez dans le jeu ou le montage vidéo, le fait est que vous n’avez pas besoin de 128 Go de RAM et d’un processeur Core i9 pour tous les jours Tâches. Google Chrome est peut-être un porc de mémoire, mais ce n’est pas si mal.

Vous n’avez pas besoin d’un tout nouveau matériel pour exécuter Windows 10 (Crédit d’image: Shutterstock)

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire de débourser pour un nouveau PC ou ordinateur portable si vous êtes satisfait de votre actuel. La mise à niveau de Windows 7 vers Windows 10 est un processus simple et ne vous coûte pas un sou.

Vous pourriez même bénéficier d’un boost de vitesse; Windows 10 est optimisé pour fonctionner correctement même sur des appareils à faible consommation. C’est pourquoi Microsoft a choisi d’abandonner l’interface Aero Glass de Windows 7; ces barres d’outils translucides et floues utilisaient des ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Ne vous inquiétez pas si vous manquez le look Aero, vous pouvez facilement donner à Windows 10 une cure de jouvence rétro avec quelques logiciels gratuits et quelques ajustements simples.

Quoi qu’il en soit, excellent travail pour que votre matériel dure si longtemps. Nous espérons que vous obtiendrez de nombreuses années plus productives avec Windows 10 à bord.