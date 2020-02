Vous voulez accélérer votre connexion Internet à domicile et vous débarrasser de la mise en mémoire tampon pour toujours? Il suffit de 40 $ – .

Vous rentrez enfin à la maison après une longue journée de travail. Peut-être que vous prenez une bouchée rapide à manger, ou peut-être que vous sautez la nourriture et que vous vous versez un verre. Vous vous asseyez sur le canapé, allumez la télévision et vous préparez à diffuser le prochain épisode de votre nouvelle émission préférée que vous avez attendu toute la journée pour voir. Vous vous installez au début du spectacle et vous ne pouvez pas croire ce qui va se passer. Puis, tout d’un coup, facepalm: l’image commence à devenir tout pixélisée ou même se fige complètement lorsque votre téléviseur, votre décodeur ou votre console a du mal à télécharger la vidéo.

C’est tellement très aggravant, et ça arrive tout le temps. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il existe un moyen si simple pour la plupart des gens de résoudre ce problème gênant.

La plupart du temps, votre connexion Wi-Fi est la principale source du problème. Parfois, il y a des interférences, ou si vous vivez dans un grand ménage, cela pourrait être un problème de congestion. Parfois, c’est un problème de portée, et vous pouvez vous en sortir avec une solution bon marché en choisissant un prolongateur de portée Wi-Fi. Le modèle TP-Link le plus vendu sur Amazon est actuellement en vente pour seulement 15,99 $, ou la version plus récente deux fois plus rapide peut être obtenue pour seulement 22,99 $. Ces deux sont à environ 1 $ des prix bas de tous les temps.

Si vous voulez une solution encore meilleure au problème, vous devez abandonner la connexion sans fil sur votre appareil et passer à une connexion Internet filaire. Bien sûr, personne ne veut dépenser des centaines de dollars pour installer Ethernet, et nous ne le suggérerions jamais. Pourquoi s’embêter quand vous pouvez transformer instantanément n’importe quelle ancienne prise de courant ordinaire en un port Ethernet en environ 2 secondes?

Rendez-vous sur Amazon et découvrez l’adaptateur Ethernet CPL AV1000 Powerline. Cela ne pourrait vraiment pas être plus simple. Branchez simplement une boîte dans une prise de courant près de votre routeur et l’autre boîte dans une prise près de votre téléviseur ou ordinateur. Connectez-vous à chaque boîtier séparément à l’aide d’un vieux câble Ethernet ordinaire, et hop! Vous disposez d’une connexion Ethernet gigabit que vous venez d’installer vous-même en quelques secondes. De plus, cet impressionnant kit Powerline le mieux noté est en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 39,99 $.

Consultez cet avis d’Amazon pour avoir une idée de ce que vous pouvez attendre lorsque vous en obtenez un:

Fonctionne bien. J’ai une PS4 Pro et la connexion wifi est terrible. Il est triste que Sony en soit conscient et leur seul conseil est d’y mettre une ligne dure. Mon routeur se trouve dans une autre pièce et il ne peut pas être déplacé. Ce n’était même pas si loin. Mon Apple TV et mon téléphone n’ont eu aucun problème pour s’y connecter dans le salon.

Quoi qu’il en soit, je l’ai obtenu parce que j’utilise Playstation Vue pour la télévision ainsi que les services de streaming habituels comme Netflix et les jeux. Je serais constamment expulsé du réseau et cela devenait insupportable, comme littéralement toutes les heures, il tombait ou commençait à fonctionner très lentement. J’ai fait quelques recherches sur Internet et j’ai constaté que, malheureusement, je n’étais pas la seule personne à avoir ce problème sur leur PS4. J’ai obtenu cela sur les critiques positives d’autres propriétaires de PS4.

La configuration était super simple. A pris toutes les 30 secondes. La connexion a été excellente jusqu’à présent. Ma vitesse Internet est de 60 en baisse et avec cela, lorsque j’ai testé le réseau sur la PS4, il est arrivé à 40, ce qui est beaucoup plus acceptable que le téléchargement de 15 Mo / s que j’obtenais auparavant avec la Wi-Fi PS4. Certains des commentaires ici sur Amazon disent qu’après quelques mois, ils commencent à sucer, donc je suppose que nous verrons. Jusqu’à présent, cela a été génial et je n’ai pas abandonné ma connexion réseau ni ralenti à une exploration non plus. Je les recommanderais certainement aux personnes qui ont le même problème que moi et qui ne peuvent pas déplacer leur routeur.

Ce n’est là qu’un exemple d’un nombre infini de personnes qui ont éliminé les inconvénients du Wi-Fi sans dépenser une tonne d’argent pour installer Ethernet chez eux. Qu’est-ce que tu attends?!

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: alphaspirit / Shutterstock

.