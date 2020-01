Vous voulez un iPhone sans coronavirus: il garantit Foxconn pour Apple

Cela peut sembler être une blague, mais ce n’est pas le cas. De toute évidence, en ce moment, il y a un peu de préoccupation virus qui affecte des milliers de personnes et qui partait d’un marché de la ville chinoise de Wuhan. Étant donné que beaucoup de choses que nous achetons sont produites dans ce pays, il y a aussi la crainte de contracter ce virus uniquement en achetant des marchandises exportées. On fait des blagues sur Produits Wish ou Aliexpress, mais par exemple aussi de nombreux iPhone sont produits en Chine.

Pour garantir pomme pensez-y Foxconn, l’un des partenaires les plus importants du géant chinois est que de nombreux iPhones passent par ses centres de production puis se retrouvent sur le marché. Ce dernier a voulu garantir non seulement qu’il respectera toutes les commandes malgré la quarantaine qui affecte des régions entières, mais expédiera un produit sans virus, pas un informaticien, mais l’agent pathogène.

iPhone et coronavirus

L’un des plus grands centres de production de la société chinoise est situé dans les zones susmentionnées Wuhan. Foxconn voulait s’assurer que toutes les dispositions nécessaires suivraient éviter d’introduire un coronavirus dans l’usine en question, ainsi que dans les autres. Ils suivent les horaires de vacances et les employés ne retourneront au travail que s’ils sont sûrs que il n’y aura aucun risque de contagion.

En ce qui concerne la situation en Chine récemment Tim Cook a annoncé qu’il prévoyait une légère baisse de ses bénéfices. De toute évidence, un pic de ventes n’est pas prévu si les gens pensent plus à ne pas contracter le virus quoi d’autre.