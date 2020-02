Voyager 2 communique à nouveau avec la NASA

Voyager 2 est de retour en ligne avec la Terre et a repris sa mission de collecte de données scientifiques sur le système solaire et l’espace interstellaire au-delà.

La sonde a eu des problèmes fin janvier lorsque la NASA a révélé qu’elle s’était arrêtée de façon inattendue pour des raisons inconnues, juste avant qu’une manœuvre ne soit programmée dans laquelle le vaisseau spatial devait tourner à 360 degrés pour calibrer l’un des instruments à bord.

Apparemment, la sonde a utilisé trop d’énergie, ce qui a activé un système de protection. Un logiciel de contrôle éteint automatiquement les instruments scientifiques Voyager 2 en cas de surtension. Après tout, il n’a qu’un approvisionnement limité.

La récupération des communications et le navire semblent comme un tout exploit d’ingénierie à distance en tenant compte du fait qu’elle est à 18 500 millions de kilomètres de la Terre et qu’un aller-retour prend 34 heures. Voyager 2, avec sa sœur Voyager 1, sont les explorateurs les plus intrépides de l’histoire humaine, les dispositifs artificiels les plus éloignés sur Terre et les missions spatiales les plus longues.

De bonnes vibrations! Voyager 2 reste stable et les communications entre la Terre et le vaisseau spatial sont bonnes.

Mon jumeau est de retour à prendre des données scientifiques, et l’équipe de @NASAJPL évalue la santé des instruments après leur brève coupure. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD

– NASA Voyager (@NASAVoyager) 6 février 2020

Les deux ont voyagé à travers le système solaire (maintenant au-delà) pendant les quatre dernières décennies et ensemble, ils ont transformé la compréhension de notre voisinage stellaire et révèlent maintenant des informations sans précédent sur la espace interstellaire au-delà de la sphère d’influence du Soleil dans une zone inaccessible à l’homme.

Voyager 2 était le deuxième objet fabriqué par l’homme qui a réussi à quitter l’héliosphère (le premier était son “jumeau”, Voyager 1) et Entrez dans le nuage d’Oort, considérée comme la limite de notre système solaire. Bien que sa mission initiale était de visiter Jupiter et Saturne (ils ont été les premières sondes à fournir des images détaillées des satellites de ces planètes) et leur durée de vie a été calculée en seulement cinq ans, ils partent déjà à 43 kilomètres de notre planète et la NASA espère pouvoir communiquer jusqu’en 2025 grâce aux trois petits générateurs thermoélectriques à radio-isotopes qui fournissent l’énergie.

En plus de sa valeur scientifique, Voyager 1 porte en lui un objet très spécial au cas où une civilisation avancée le trouverait un jour. Il s’agit du Voyager Gold Record, un disque de gramophone avec les «sons de la terre» qui dépeignent la diversité de la vie et de la culture sur notre planète. Il a été sélectionné par un comité présidé par Carl Sagan. «Une bouteille jetée dans l’océan cosmique» tel que défini par le grand vulgarisateur.

Voyager 2 aujourd’hui, Alfa Centauri demain

Bien qu’il soit impossible pour Voyager de quitter le nuage d’Oort, la NASA prévoit un projet qui ira beaucoup plus loin et espère lancer une sonde en 2069 lors des 100 premières années de l’arrivée de l’homme sur la lune avec Apollo 11. La mission est tellement nouvelle qu’elle n’a pas de nom et en fait, ce n’est guère plus qu’un rêve car elle prévoit d’utiliser des technologies qui n’existent pas encore.

Il s’agit d’une mission interstellaire de prendre une sonde à Alfa Centauri, le système stellaire le plus proche du Soleil. Situé à “seulement” 4,37 années-lumière, c’est une étape simple en termes astronomiques, mais c’est une distance énorme pour notre technologie limitée. Ce serait la sonde la plus rapide de l’histoire pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière et il ne faudrait que 44 ans pour arriver. Pour atteindre cette vitesse, la NASA est convaincue d’utiliser des technologies de science-fiction basées sur les lasers, les réactions nucléaires et les collisions matière-antimatière.