VP Pence: Apple fait don de 2 millions de masques industriels N95 à des hôpitaux américains

Dans un point de presse aujourd’hui, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a annoncé qu’Apple offrira 2 millions de masques.

Dans le sillage de la pandémie actuelle de coronavirus, le système de santé américain a besoin de ressources pour les patients et de médecins. Les masques sont une de ces ressources qui font défaut. Cette semaine, une nouvelle loi a été signée qui permet aux entreprises de fabriquer beaucoup plus facilement des masques industriels sans crainte de responsabilité. Il semble qu’Apple se joint à la cause.

On estime que le système de santé américain a besoin de 3,5 milliards de masques, selon la gravité de la pandémie de coronavirus.

Suite à la modification de la législation, de nombreuses entreprises se sont engagées à donner et à fabriquer des masques N95 pour combler le déficit d’approvisionnement.

VP PENCE: Apple fait don de 2 millions de masques N95 pic.twitter.com/w6ZBFurqmz

– ALX 🇺🇸 (@alx) 21 mars 2020

Apple n’a pas encore officiellement confirmé ses derniers plans sur la façon dont il contribue à lutter contre la pandémie mondiale. Le 13 mars, Apple a annoncé avoir engagé 15 millions de dollars de dons pour aider à soigner les malades et à atténuer les impacts économiques de la crise.

Tim Cook a tweeté il y a deux jours qu’Apple faisait un don substantiel à la Protezione Civile en Italie, «y compris des fournitures médicales».

Les magasins Apple en dehors de la Grande Chine sont actuellement fermés jusqu’à nouvel ordre afin de réduire la propagation du coronavirus. L’entreprise participe également à l’éducation du public. Il héberge actuellement un message consultatif sur les coronavirus de la Maison Blanche à travers ses services de contenu, y compris la page d’accueil Apple.com.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: