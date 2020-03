VP shuffle de Vulcan; nouvel associé chez Madrona; Pulumi ajoute des execs; et plus – .

Ishani Ummat. (Photo de groupe Madrona Venture)

– La société de capital-risque basée à Seattle, Madrona Venture Group, a annoncé Ishani Ummat en tant qu’associé. Ummat était récemment basé à San Francisco en tant que consultant associé senior chez Bain and Company.

Chez Madrona, elle travaillera avec l’équipe d’investissement pour évaluer les investissements potentiels, identifier les nouvelles tendances et développer des thèmes d’investissement avec un accent particulier sur les secteurs verticaux comme la fintech et la santé.

«Je crois au pouvoir des jeunes entrepreneurs qui ont des idées audacieuses pour changer le monde. Je suis peut-être un natif partisan, mais je pense que le nord-ouest du Pacifique est l’un des meilleurs endroits pour commencer », a déclaré Ummat, diplômé de l’Université de Washington.

– Art Min a quitté Vulcan Inc., la société de portefeuille créée par le défunt milliardaire philanthrope de Seattle et cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Min a rejoint Vulcan il y a trois ans en tant que vice-président de l’impact pour diriger à la fois la philanthropie et les produits pour une organisation unique avec des entreprises dans les arts et le divertissement, l’immobilier, la science, les sports et plus encore. Il était auparavant vice-président chez EMC.

Dans un article sur LinkedIn, il a déclaré: «Ce fut un privilège de diriger une équipe qui s’est attaquée au changement climatique, à la pêche illégale, à la conservation des coraux, au commerce illégal d’espèces sauvages, à la crise des opioïdes et à la réalité virtuelle immersive. Nous avons lancé quelques produits percutants en cours de route. Cependant, avec le décès de Paul et la nouvelle stratégie philanthropique de Vulcan, je continue. “

Min a également annoncé qu’il lancerait une startup axée sur le changement climatique.

“Merci [Vulcan CEO] @billhilf et @VulcanInc pour une occasion unique de contribuer à rendre le monde meilleur, »a écrit Min sur Twitter.

Pendant ce temps, Vulcan a embauché Jason Hunke en tant que vice-président des communications et du marketing. Hunke a auparavant passé 11 ans chez Vulcan en tant que directeur principal du marketing et des relations publiques, quittant en 2007 pour rejoindre Edelman. Plus récemment, Hunke était directrice des communications avec les cadres et les employés de la Fondation Bill & Melinda Gates.

«Alors que Vulcan, la Fondation de la famille Paul G. Allen et les organisations connexes de notre réseau s’appuient sur la vision de Paul de faire et de laisser le monde un meilleur endroit pour les générations à venir, nous savions que Jason apportait un ensemble important de compétences en communications mondiales et en philanthropie. , ainsi qu’une histoire éprouvée en travaillant directement avec la famille Allen et Vulcan en tant qu’organisation. Nous sommes heureux de le retrouver », a déclaré Vulcan dans un communiqué.

Micah Baldwin.

– Près de deux mois après avoir quitté Create33, Micah Baldwin a compris «quelle est la prochaine étape». Le fondateur et conseiller de la startup a rejoint Grasshopper Bank pour soutenir les fondateurs en début de développement, en particulier sur la côte ouest.

La banque numérique, basée à New York, propose des produits de banque commerciale pour les startups et les fonds de capital-risque. Baldwin sera basé à Seattle.

“Ce qui m’excite chez Grasshopper, c’est son souci de fournir des opportunités et un accès aux fondateurs, en particulier à ceux qui ont été sous-estimés ou négligés”, a déclaré Baldwin à .. “Je me suis toujours consacré à être ce point d’accès et je suis heureux de doubler le soutien aux fondateurs et aux investisseurs avec l’équipe et la technologie de Grasshopper.”

– SousZen, qui vise à numériser les processus de «back-house» pour les cuisines commerciales, a nommé Josh Groves comme son nouveau directeur de la technologie. Groves a précédemment été CTO chez Smarter Sorting et Traverse City, au Michigan, basé à Austin, au Texas. La startup technologique du restaurant de Seattle est sortie du mode furtif en octobre dernier et est soutenue par PepsiCo et le «réseau d’invention» Xinova.

Geneviève LeMarchal.

– La chef d’entreprise de Portland, Genevieve LeMarchal, a rejoint le fonds de capital-risque Aventurine en tant que partenaire. L’entreprise basée à Santa Barbara-Californie se concentre sur le financement d’inventeurs et de scientifiques pour étendre la propriété intellectuelle sur la côte ouest.

«Je suis ravi de rejoindre l’équipe d’Aventurine et je me sens tellement privilégié et reconnaissant de travailler avec des personnes brillantes pour donner aux inventeurs, chercheurs et entrepreneurs la possibilité de créer des choses qui peuvent vraiment aider le monde», a déclaré LeMarchal à .. «J’ai toujours rêvé de pouvoir travailler à financer l’innovation et à amener des entreprises sur le marché, ce qui serait vraiment important pour le monde et ferait une différence pour la société.»

Lee-Ming Zen (à gauche) et Kevin Kotecki. (Photos de Pulumi)

– La start-up cloud de Seattle Pulumi a embauché Lee-Ming Zen en tant que vice-président de l’ingénierie et Kevin Kotecki en tant que vice-président des ventes. Pulumi a récemment lancé son produit phare, Pulumi 1.0, qui vise à aider les clients à fonctionner de manière plus transparente sur plusieurs plates-formes cloud.

Zen a auparavant passé cinq ans chez Amazon Web Services et, plus récemment, était entrepreneur en résidence à l’Allen Institute for Artificial Intelligence. Kotecki rejoint Pulumi de la startup de gestion de données Igneous Systems. Il a auparavant occupé des postes de vente chez Tableau et Isilon Systems.

«Nous sommes ravis de tirer parti de leur expertise approfondie du cloud et des entreprises pour fournir de nouvelles superpuissances cloud aux organisations d’ingénierie du monde entier», a déclaré Joe Duffy, fondateur et PDG de Pulumi.

– Boeing a annoncé que Susan Doniz rejoindra la société aérospatiale en mai en tant que directrice de l’information. Doniz sera responsable des technologies de l’information, de la sécurité, des données et des analyses de Boeing. Elle a récemment occupé le poste de DSI à la compagnie aérienne australienne Qantas. Basé à Chicago, Doniz succèdera au CIO intérimaire Vishwa Uddanwadiker et relèvera directement du président-directeur général de Boeing, David Calhoun.

– PREMIÈRE Présidente de Washington, Erin McCallum, a annoncé qu’elle démissionnerait en mai après avoir dirigé l’organisation à but non lucratif pendant sept ans. FIRST Washington organise des programmes STEM et de robotique pour les classes K-12 à travers l’État de Washington, y compris les compétitions de robotique FIRST LEGO League populaires.

Dans un e-mail à la communauté FIRST Washington, McCallum a cité l’entrée dans un nouveau chapitre alors qu’elle et son mari deviennent des «nicheurs vides». Le conseil d’administration a retenu les services de la chef de la direction par intérim et consultante Kathleen Lendvay pendant la transition et entame sa recherche d’un remplaçant permanent.

– Phil Metzger, scientifique planétaire à l’Université de Floride centrale (UCF), a été nommé au conseil consultatif scientifique de Blue Origin. Avant UCF, Metzger a passé près de 30 ans à la NASA.

Annoncé en mai de l’année dernière, le conseil d’administration travaille avec l’entreprise spatiale soutenue par Jeff Bezos sur le projet d’atterrisseur lunaire Blue Moon. Metzger fournira des conseils sur la conception de l’atterrissage lunaire, les types de charge utile et la sélection du site d’atterrissage.

–Basé à Seattle, Summit Law Group a ajouté quatre nouveaux partenaires à ses litiges et à ses pratiques de travail et d’emploi et emploie désormais 74 personnes dans le Pacifique Nord-Ouest. Seth Berntsen, Diana Siri Breaux, Hathaway Burden et David Smith sont des nouveaux venus dans l’entreprise.

– Kymeta Corp., la société d’antennes soutenue par le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a nommé David Geiling vice-président des ventes, Asie-Pacifique. La startup basée à Redmond, dans le Washington, prévoit de se développer sur plusieurs marchés de la région, dont l’Inde. Geiling a une expérience passée de leader des ventes dans la région pour les sociétés de technologie satellite Eutelsat et Intelsat.

– INTECO, une plate-forme de prévention des fraudes aux paiements basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé que John O’Hara avait rejoint son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant. O’Hara est le cofondateur et PDG de Taskize, qui fournit des technologies pour le secteur des services financiers.

Il a auparavant occupé des postes chez RBS, BP et Bank of America et a passé plus de 16 ans chez JP Morgan. À JP Morgan, O’Hara a développé la technologie AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) utilisée par Microsoft, Amazon et IBM.