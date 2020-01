Vulkan API 1.2 donne aux développeurs des outils pour accélérer les jeux Android et Stadia

Vulkan est l’une des API graphiques les plus populaires, avec une prise en charge multiplateforme, un accès matériel de bas niveau et aucune redevance. Android autorise les jeux à utiliser Vulkan depuis des années, et la nouvelle plate-forme Stadia de Google exige que tous les jeux utilisent l’API. Khronos Group (à ne pas confondre avec le monde natal des Klingons), l’organisation responsable du développement de Vulkan, a annoncé une nouvelle version qui promet de rendre les jeux encore plus efficaces.

«Cette version», a écrit Khronos Group dans une annonce, «intègre 23 extensions éprouvées dans l’API Vulkan de base, offrant un accès important demandé par le développeur à de nouvelles fonctionnalités matérielles, de meilleures performances des applications et une utilisation améliorée de l’API.»

Certaines des principales améliorations de Vulkan 1.2 incluent des sémaphores de chronologie pour une synchronisation plus facile, un modèle de mémoire standardisé pour la synchronisation et des options de mémoire dans différents threads, et une meilleure prise en charge de HLSL. Ce dernier changement est une nouvelle importante pour les jeux portés à partir de Microsoft DirectX (probablement le cas pour de nombreux jeux Stadia), ou les jeux fonctionnant dans la couche de compatibilité Proton de Valve.

Les jeux doivent être mis à jour pour profiter des nouvelles fonctionnalités de l’API.

Les nouvelles fonctionnalités signifient qu’il existe un plus grand potentiel d’optimisation dans les jeux, conduisant à une amélioration des performances dans certains cas. Cependant, les jeux doivent être mis à jour pour profiter des nouvelles fonctionnalités de l’API, il faudra donc un certain temps pour voir une utilisation généralisée de Vulkan 1.2. Alors que les mises à jour des pilotes avec prise en charge initiale sont en cours de déploiement sur Windows et Linux, la version 1.2 pourrait ne pas arriver sur Android avant la prochaine mise à jour majeure.

L’équipe Stadia de Google est au moins enthousiasmée par les changements. “Vulkan 1.2 apporte des améliorations remarquables pour la prise en charge HLSL dans Vulkan et la flexibilité et les gains de performances accrus permettront aux développeurs de tirer un meilleur parti du GPU que jamais. Stadia a hâte de voir comment les développeurs exploitent le nouveau sémaphore chronologique, l’indexation des descripteurs, et des opérations de sous-groupe de type plus fin en graphisme et en calcul pour leurs titres de prochaine génération “, a déclaré Hai Nguyen, ingénieur en solutions techniques chez Stadia.