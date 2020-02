Walking Dead tord un moment majeur de Negan et Alpha: pourquoi c’est arrivé

Avertissement! GRANDS SPOILERS pour la première mi-saison de The Walking Dead saison 10 à venir.

Les morts qui marchent La première mi-saison de la saison 10 voit Alpha et Negan se rapprocher, et le nouveau statut de leur relation pourrait avoir de grandes implications à l’avenir. Après s’être échappé de sa cellule de prison à Alexandrie, Negan a vécu parmi les Whisperers et a essayé d’apprendre leurs manières. Alpha, quant à lui, a testé Negan pour voir s’il se révélera aussi utile pour elle qu’il le prétend.

Au cours de la première moitié de la saison 10 de The Walking Dead, Alpha a joué avec les survivants. Elle a attaqué leurs communautés avec des vagues de marcheurs et attisé leur peur qu’elle pourrait bientôt leur déchaîner sa horde massive. Il a également été révélé qu’Alpha avait réussi à introduire un espion dans leurs rangs, Dante, lui faisant créer des problèmes pour les survivants et semer la discorde parmi eux. En revanche, Negan a passé la première partie de la saison 10 de The Walking Dead à agir comme un bon gars, mais depuis son évasion, Negan a plus ou moins été à la hauteur de ses vieux tours. Alors qu’il était avec les Whisperers, Negan a essayé de gagner la confiance d’Alpha, et lors de la première mi-saison de la saison 10, il reçoit cela et bien plus encore.

Dans la première mi-saison de The Walking Dead saison 10, “Squeeze”, la relation entre Alpha et Negan prend une tournure inattendue lorsque les deux personnages ont des relations sexuelles. C’est un moment que la plupart des téléspectateurs n’oublieront pas de sitôt, et aussi un moment que les lecteurs des bandes dessinées de The Walking Dead reconnaîtront comme étant sorti tout droit d’une des couvertures les plus provocantes de la série. Mais quel impact cette scène entre Alpha et Negan pourrait-elle avoir sur The Walking Dead saison 10?

Alpha et Negan ont des relations sexuelles sur The Walking Dead

Alors qu’elle s’approche lentement de Negan, elle explique comment elle veut le récompenser d’avoir porté la trahison de Gamma à son attention. The Walking Dead n’a pas encore montré à Alpha de confronter Gamma pour avoir partagé des secrets avec Aaron, mais c’est probablement la prochaine sur la liste d’Alpha. Mais d’abord, elle explique à Negan qu’un homme grossier apprécie probablement une récompense grossière. Pour sa part, Negan est surpris mais aussi disposé, et bien que la caméra coupe (heureusement), il ne fait aucun doute de ce qui se passera ensuite entre les deux méchants de Walking Dead.

Que s’est-il passé dans les bandes dessinées de Walking Dead?

Dans les bandes dessinées de The Walking Dead, la relation entre Alpha et Negan progresse un peu différemment. Dans les bandes dessinées, tout comme dans l’émission AMC, Negan est dupe des Whisperers et tente de vivre comme l’un d’eux. Il se débat, bien sûr, parce que sa personnalité turbulente ne cadre pas bien avec les Whisperers largement silencieux, mais il commence à développer un étrange rapport avec Alpha. En la rencontrant, Negan déclare qu’il l’aime et il la frappe fréquemment, allant même jusqu’à essayer de l’embrasser. En réponse, Alpha le frappe au visage, mais un respect mutuel commence encore à se former entre eux.

Tout change, cependant, lorsque Negan est témoin de deux hommes tentant de violer une femme et qu’il intervient, ce qui est contraire aux règles des Whisperers. Il est puni par Alpha et forcé de dormir loin du groupe sans aucune protection. Ce soir-là, cependant, Alpha vient à Negan et ils continuent de discuter, avec Alpha insistant sur le fait que si les faibles sont protégés, ils n’apprendront jamais à être forts, tandis que Negan soutient que la protection des faibles est ce que les forts devraient faire. Finalement, l’argument chauffé amène Alpha à pleurer alors qu’elle se souvient de sa fille, Lydia, qu’elle a également autorisée à violer avec les Whisperers. Negan la qualifie de faible et d’hypocrite, citant son besoin de protection de Beta comme une preuve supplémentaire qu’Alpha n’est pas aussi fort qu’elle le prétend. Cela conduit Alpha à dire à Negan qu’il est peut-être exactement ce dont les Whisperers ont besoin et il accepte – seulement pour ensuite lui trancher immédiatement la gorge et la tuer.

Negan tuant Alpha dans les bandes dessinées de The Walking Dead est un choc encore plus grand qu’eux qui ont participé à l’émission de télévision. Après avoir semblé préparer le terrain pour que les deux méchants fassent équipe – allant même jusqu’à taquiner une romance entre Alpha et Negan avec cette couverture de bande dessinée – Negan joue à la place pour faire la paix avec Rick en lui présentant la tête coupée d’Alpha.

Pourquoi l’émission de télévision change la relation d’Alpha et Negan

En revanche, l’émission télévisée The Walking Dead semble tenir la promesse d’une romance Alpha et Negan – du moins pour l’instant. Là où les bandes dessinées de Walking Dead ont seulement laissé entendre qu’il y avait une attraction entre les deux, le spectacle d’AMC fait son entrée. Là encore, il pourrait tout aussi bien y avoir des arrière-pensées à l’œuvre ici. Alpha et Negan sont tous deux des maîtres manipulateurs, après tout, et il est possible qu’ils voient ce rendez-vous comme une opportunité à utiliser les uns les autres. Alors pourquoi l’émission télévisée The Walking Dead prend-elle la relation d’Alpha et Negan dans cette direction?

La réponse la plus simple est que l’émission de télévision aime faire l’inattendu, et parce que c’est une adaptation, l’émission fera souvent les choses différemment de la bande dessinée afin de garder les fans de longue date sur leurs orteils. Les personnages Alpha et Negan de l’émission télévisée The Walking Dead sont également différents de leurs homologues de bandes dessinées, ce qui peut les amener à prendre des décisions différentes et à suivre différents arcs. Et il se pourrait également que l’émission télévisée doive prolonger le temps de Negan avec les Whisperers dans la saison 10. Le faire explorer une relation sexuelle et éventuellement romantique avec Alpha est une façon de le faire. Dans les bandes dessinées de The Walking Dead, Negan n’est avec les Whisperers que dans trois numéros, il n’y a donc pas une grande quantité de matériel à extraire, et de nouvelles idées seront nécessaires si cette histoire particulière doit se poursuivre le reste de la saison.

Dans le cas de l’histoire de The Walking Dead saison 10, il est possible qu’Alpha et Negan parviennent à une sorte de compréhension qui pourrait voir une forme d’union impie entre eux. Si tel est le cas, ce serait un écart encore plus important par rapport aux bandes dessinées ainsi qu’une menace énorme pour quiconque s’y opposerait. Pourtant, bien que cela reste certainement une possibilité, il est plus probable que la scène de sexe entre Alpha et Negan marque le début d’une lutte de pouvoir entre les deux – une où Alpha essaie de garder le contrôle de Negan alors qu’il essaie de prendre le contrôle sur elle. Seul le temps dira qui sort en tête et si ce détour soudain mènera toujours à une fin similaire pour Alpha aux mains de Negan.

Les morts qui marchent la saison 10 se poursuit dimanche 1er mars prochain avec “Stalker” à 21h / 8c sur AMC.

