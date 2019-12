Walmart a enregistré certaines de ses meilleures offres pour le jour de Noël – voici le top 10 d'aujourd'hui – .

Joyeux Noël à tous! Vous pensez peut-être que les détaillants ont terminé d'offrir les meilleures offres de la saison maintenant que Noël est là, mais vous avez une autre chose à venir. Certains des meilleurs détaillants du pays offrent des offres fantastiques aujourd'hui, et ils ne sont disponibles qu'en ligne, car la plupart des magasins à travers le pays sont fermés pour Noël. Avant l'arrivée de votre famille et le chaos qui s'ensuit, prenez certainement quelques minutes pour découvrir les meilleures offres du jour. Les points forts incluent les prises intelligentes Wi-Fi compatibles Alexa et Google les mieux notées avec surveillance de l'énergie et des ports USB pour seulement 7,17 $ chacun avec le code coupon LDWIS2EA, l'extension de gamme Wi-Fi TP-Link la plus vendue pour seulement 14,95 $ et la version plus rapide qui est deux fois aussi vite que 21,99 $, le retour des prix du Black Friday sur les AirPods 2 et AirPods Pro, une vente surprise qui réduit l'Apple Watch Series 5 à son prix le plus bas, des haut-parleurs Echo à partir de seulement 19,99 $, des tablettes iPad à prix réduit, les plus récents rivaux d'AkerPods d'Anker pour seulement 49,99 $, un thermostat Nest pour seulement 129 $, les écouteurs Bluetooth les plus vendus pour 16,99 $, jusqu'à 50 $ de réduction sur les pots instantanés préférés de tous, de grandes remises sur près de 100 appareils et packs Amazon différents, et bien plus encore.

Parmi toutes les ventes de fin d’année qui ont démarré en ligne aujourd’hui, Walmart se classe certainement parmi les meilleures. En fait, bon nombre des offres que vous trouverez en ce moment sur Walmart sont encore meilleures que celles que nous avons vues la semaine dernière. Si vous souhaitez voir toutes les offres enregistrées par Walmart pour sa surprise du jour de Noël, vous pouvez acheter l'intégralité de la vente du détaillant ici. Ou, si vous voulez sauter le suspense et voir la crème de la crème, vous trouverez ci-dessous nos choix pour les 10 meilleures offres de la journée de Walmart.

Apple AirPods avec étui de chargement

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l'aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l'étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods avec étui de chargement: 139,00 $ (reg. 159,00 $)

(Plus d'offres AirPod disponibles sur Amazon)

Aspirateur robot iRobot Roomba 670

Le système de nettoyage en 3 étapes détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis.

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris. La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs.

Les capteurs brevetés Dirt Detect ™ alertent Roomba pour travailler plus dur sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison.

Une suite complète de capteurs dirige intelligemment le robot sous et autour des objets et sous les meubles pour aider à nettoyer en profondeur vos sols.

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris loin des bords et des coins.

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez. Utilisez les commandes vocales de l'Assistant Google pour contrôler le nettoyage. Utilisez l'application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage.

Fonctionne jusqu'à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement.

Doté de Roomba® Essentials – Wi-Fi connecté, navigation intelligente, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Aspirateur robot iRobot Roomba 670: 197,00 $ (prix rég. 329,99 $)

(Nouveau modèle Roomba 675 disponible pour 199 $ sur Amazon)

Ensemble de jeux Microsoft Digital One S 1 To Édition numérique 3

Entrez dans trois des franchises de jeux vidéo les plus convaincantes avec des téléchargements inclus de Minecraft, Fornite Battle Royale (avec l'inclusion de 2000 V dollars) et Sea of ​​Thieves (Sea of ​​Thieves nécessite un abonnement Xbox Live Gold, vendu séparément.)

Obtenez un accès instantané et illimité à une bibliothèque de plus de 100 jeux que vous pouvez télécharger immédiatement avec Xbox Game Pass, y compris des superproductions comme Forza Horizon 4 (abonnement vendu séparément);

Jouez avec vos amis et votre famille sur le réseau de jeu le plus rapide et le plus fiable;

Diffusez votre gameplay sur Mixer en appuyant simplement sur un bouton;

L'ensemble comprend *: 1 To Xbox One S Édition tout numérique, une manette sans fil, un abonnement Xbox Live Gold d'un mois et des codes de téléchargement pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale, y compris 2000 V-bucks et le Legendary Rogue Tenue de chevalier araignée.

Ensemble Xbox One S 1 To Édition Numérique 3 Microsoft Xbox One: 149,00 $ (reg. 249,00 $)

Téléviseur LED Sceptre 50 ″ Classe 4K Ultra HD (2160P)

Taille de l'écran (Diag.): 49,5 ″

Type de rétroéclairage: LED

Résolution: 2160p

Taux de rafraîchissement efficace: 60 Hz

Fonctionnalité intelligente: non

Rapport hauteur / largeur: 16: 9

Rapport de contraste dynamique: 15 000: 1

Angle visible (H / V): 178 degrés / 178 degrés

Nombre de couleurs: 1,07 B

Langue OSD: anglais, espagnol, français

Haut-parleurs / Puissance de sortie: 10 W x 2

Téléviseur LED Sceptre 50 ″ Classe 4K Ultra HD (2160P): 189,99 $ (399,99 $)

Téléviseur LED HDR Sceptre 65 ″ Classe 4K Ultra HD (2160P)

Taille de l'écran (Diag.): 64,5 ″

Type de rétroéclairage: LED

Résolution: 2160p

Plage dynamique élevée (HDR)

Taux de rafraîchissement efficace: 60 Hz

Fonctionnalité intelligente: non

Rapport hauteur / largeur: 16: 9

Angle visible (H / V): 178 degrés / 178 degrés

Nombre de couleurs: 1,07 G (8 bits + FRC)

Langue OSD: anglais, espagnol, français

Haut-parleurs / Puissance de sortie: 10 W x 2 Surround Sound Mode

Téléviseur LED HDR Sceptre 65 ″ Classe 4K Ultra HD (2160P): 349,99 $ (prix régulier 899,99 $)

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go de SSD

Système d'exploitation: Windows 10 Home en mode S

Processeur: Intel® Core ™ i3-1005G1 de 10e génération

Écran: HD SVA BrightView à rétroéclairage WLED de 14,0 pouces de diagonale

Mémoire: 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go)

Stockage interne: lecteur SSD M.2 de 128 Go

Graphiques: Intel® UHD Graphics

Appareil photo: appareil photo HP TrueVision HD avec microphones numériques à double matrice intégrés

Charge rapide HP: passez de 0 à 50% de charge en 45 minutes environ

Poids du produit: 3,24 lb

Ordinateur portable HP 14 pouces, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, SSD de 128 Go: 299,00 $ (reg. 469,00 $)

Mélangeur de cuisine Instant Pot Ace 60

8 programmes intégrés intelligents: Smoothie, purée, crème glacée, glace pilée, lait de soja, lait de riz, amande, lait de noix / avoine et soupe.

3 vitesses de mélange manuel: faible, moyenne et élevée, le mélangeur émet 3 bips et commence à mélanger à la vitesse sélectionnée.

4 programmes de mélange à froid: smoothies, crème glacée, glace pilée et lait d'amande (noix) / avoine.

4 programmes de mélange à chaud: purée, lait de soja, lait de riz et soupe, avec la possibilité de basculer entre 2 options pour la purée, le lait de riz et la soupe.

Pichet: Pichet en verre de qualité supérieure de 60 onces (1,75 litre) qui comprend un élément chauffant dissimulé et 8 lames en acier inoxydable rectifiées.

Les accessoires incluent: un pilon pour aliments, une tasse à mesurer de 150 ml / 5 oz, une brosse de nettoyage à poils et un sac-passoire pour aliments avec cordon de serrage. Le sac filtrant est fabriqué avec un matériau non pelucheux et lavable en machine.

Mélangeur de cuisine Instant Pot Ace 60: 44,96 $ (prix 99,00 $)

Friteuse à air numérique Farberware 3,2 pintes

Cuisinez plus rapidement et plus sainement

Utilise une technologie à air chaud rapide pour cuire les aliments en utilisant peu ou pas d'huile

Écran tactile numérique facile à utiliser avec 8 options préprogrammées

Panier de 3,2 pintes pouvant contenir jusqu'à 2 lb de nourriture

Le panier est lavable au lave-vaisselle

Livre de recettes bonus avec 25 recettes

Faible odeur, pas de dégâts

Friteuse à air numérique Farberware 3,2 pintes: 49,00 $ (rég. 69,00 $)

Brosse à dents électrique Oral-B 6000 SmartSeries

Éliminez 300% de plaque en plus le long de la gencive qu'une brosse à dents manuelle ordinaire

SmartRing multicolore offre un coaching sur le temps de brossage

La technologie du capteur de pression ralentit automatiquement la vitesse de la brosse et vous avertit visiblement pour protéger les gencives contre le brossage excessif

Rechargeable avec 5 modes de nettoyage vous permet de brosser en fonction de vos besoins

La batterie au lithium-ion se charge rapidement et fournit une action de nettoyage puissante et constante

Compatible avec les têtes de brosse Oral-B pour tous les besoins de soins bucco-dentaires: CrossAction, FlossAction, Precision Clean, 3D White, Sensitive Gum Care, Deep Sweep, Dual Clean

Oral-B est la marque de brosses à dents n ° 1 mondialement recommandée

Oral-B recommande le brossage avec le dentifrice Crest pour des résultats optimaux

Brosse à dents électrique Oral-B 6000 SmartSeries: 99,94 $ (reg. 159,97 $)

Rasoir électrique à grille Braun Series 7 7865cc pour hommes

Braun Series 7 est un rasoir intelligent qui lit et s'adapte à votre barbe

4 éléments de rasage synchronisés rasent d'un seul coup ce que les autres font en deux *. * Éprouvé sur une barbe de 3 jours. Institut de recherche IPI, février 2015

La technologie Sonic innovante aide à capturer même les cheveux difficiles à attraper avec 10 000 microvibrations

Le moteur intelligent AutoSensing permet de raser même les barbes denses avec une efficacité idéale

Cinq modes Turbo / Sensible ajustent le rasoir pour plus de puissance ou de douceur en appuyant sur un bouton

Rasoir électrique pour hommes Braun Series 7 7865cc: 174,94 $ (reg. 229,94 $)

