Walmart célèbre Mario Day avec les meilleures offres Nintendo Switch et les ventes massives de jeux

Préparez vos bottes Goomba et époussetez vos salopettes bleues, Mario Day est en route! Pour célébrer le 10 mars prochain (alias Mar10 – vous l’avez compris?), Walmart organise un événement majeur sur les offres Nintendo Switch, offrant des ventes sur des ensembles de consoles, des jeux et des accessoires pratiques pour vous aider à vous rendre sur Mushroom Kingdom à moindre coût.

Profitez de ces offres Nintendo Switch pendant que vous le pouvez et économisez sur la console elle-même ainsi qu’une gamme de contrôleurs bon marché et de jeux Mario! Les jeux incluent Super Mario Party, Super Mario Maker 2 et Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, et ils sont tous à seulement 39,99 $ dans la vente Mario Day de Walmart. De plus, vous pouvez ajouter aux économies grâce à la gamme d’accessoires Nintendo Switch de PowerA, couvrant des contrôleurs de style rétro à des étuis de transport robustes avec des protecteurs d’écran inclus.

Mais qu’en est-il de l’événement principal? Eh bien, vous pouvez également acheter ce pack Nintendo Switch et contrôleur supplémentaire à 269 $, la seule chose est que ce pack est toujours en rupture de stock. Cela signifie que vous devrez soit continuer à vérifier pour voir si de nouvelles consoles sont entrées dans l’entrepôt, soit acheter une Nintendo Switch à 299 $ chez Walmart. Aux États-Unis, les bundles Nintendo Switch sont en rupture de stock en ce moment, car les détaillants sont en rupture de stock plus rapidement qu’un champignon doré, vous devrez donc être rapide pour garantir votre économie aujourd’hui.

Nous sommes plus qu’heureux de célébrer Mario Day avec d’excellentes offres Nintendo Switch de Walmart, mais vous devrez peut-être être rapide pour ramasser ces articles de grande valeur.

Offres groupées sur Nintendo Switch

Console Nintendo Switch rouge et bleue | Contrôleur filaire PowerA | 269 ​​$ chez Walmart

Ce lot est actuellement en rupture de stock chez Walmart, mais continuez à vérifier pour être le premier à en acheter un. Cette offre Nintendo Switch ajoute un contrôleur filaire PowerA sur le thème de Mario dans le mix pour moins que le prix de la console standard! C’est une offre fantastique offrant une action multijoueur instantanée dès que vous entrez dans la boîte.

Si ce lot est toujours en rupture de stock, vous pouvez toujours acheter un 299 $ Nintendo Switch de Walmart. Voir l’offre

Offres sur les jeux Nintendo Switch

Super Mario Party – Nintendo Switch | 59,99 $ 39,99 $ chez Walmart

Sautez dans le chaos des mini-jeux avec Super Mario Party – le jeu de société virtuel de dessin animé convivial avec le pouvoir de détruire les amitiés et les liens familiaux. De plus, vous pouvez économiser 20 $ sur tout ce carnage chez Walmart cette semaine.

Voir l’offre

Super Mario Maker 2 | 59,99 $ 39,99 $ chez Walmart

Estimez-vous que vous pourriez mieux le faire vous-même? Super Mario Maker 2 vous permet de mettre cette confiance à l’épreuve lorsque vous créez vos propres niveaux Super Mario et les partagez avec le monde. De plus, jouez à travers les propres créations de la communauté et avancez dans le mode histoire pour 20 $ de réduction dans les dernières offres Nintendo Switch.

Voir l’offre

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques: Tokyo 2020 | 59,99 $ 38,99 $ chez Walmart

Vous ne pouvez pas attendre le Tokyo 2020? Mario fait équipe avec Sonic dans le dernier épisode des escapades sportives olympiques de la paire. Parfait pour le plaisir multijoueur, il s’agit d’une réduction fantastique de 20 $ sur les offres Nintendo Switch de Walmart.



Voir l’offre

Offres sur le contrôleur et la coque PowerA Nintendo Switch

Contrôleur sans fil amélioré PowerA | 44,88 $ 34,99 $ chez Walmart

Vous économisez 10 $ sur cette manette sans fil pour la Nintendo Switch, ce qui en fait une manette de jeu particulièrement bon marché en ce moment. Vous dépensez 34,99 $ sur un contrôleur très bien noté dans un fantastique style rétro Mario – une énorme amélioration par rapport aux prix habituels du contrôleur Pro.

Voir l’offre

Contrôleur sans fil amélioré PowerA | 44,88 $ 34,99 $ chez Walmart

Ou, découvrez cette manette Nintendo Switch rouge audacieuse, avec une silhouette de Mario au milieu. Il y a aussi une conception semblable à un maillage sur tout le corps de ce contrôleur particulier pour une intrigue supplémentaire.

Voir l’offre

Étui PowerA Stealth pour Nintendo Switch | 14,96 $ 9,99 $ chez Walmart

Cet étui PowerA offre un design rétro fantastique sur une solution de stockage robuste. De plus, vous prenez même un protecteur d’écran et un chiffon de nettoyage en microfibre pour une protection complète.

Voir l’offre

Étui PowerA Red Mario Nintendo Switch | 14,30 $ 9,99 $ chez Walmart

Vous n’économisez pas beaucoup avec cette offre Nintendo Switch, mais vous achetez un excellent étui PowerA pour moins de 10 $. C’est un grand cri si vous achetez une nouvelle console pour Mario Day, afin que vous puissiez être protégé immédiatement.

Voir l’offre

Vous cherchez toujours à équiper votre Nintendo Switch? Pourquoi ne pas consulter les dernières offres Nintendo Switch, où nous examinons également les prix les moins chers de la manette et du Joy-Con. Ou, si vous recherchez une console plus orientée voyage, jetez un œil aux packs Nintendo Switch Lite les moins chers.