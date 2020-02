Walmart est le dernier grand détaillant à afficher des ventes de vacances médiocres après le trimestre record d’Amazon – .

(Photo Bigstock)

Malgré une croissance rapide du commerce électronique, Walmart a publié des chiffres inférieurs à la saison des achats des Fêtes, rejoignant un groupe de détaillants qui se débattaient dans l’ombre d’Amazon et de son quartier stellaire.

Walmart n’a pas répondu aux attentes concernant les deux revenus des bénéfices au quatrième trimestre de son exercice 2020. La société a affiché un bénéfice de 1,38 $ par action sur 141,67 milliards de dollars, par rapport aux attentes des analystes de 1,43 $ par action en bénéfices sur 142,49 milliards de dollars de revenus.

Les prévisions du géant de la vente au détail pour cette année ont également été inférieures aux attentes, car Walmart s’attend à un ralentissement de la croissance du commerce électronique. Cependant, les actions de Walmart sont toujours en légère hausse dans les échanges avant commercialisation.

Walmart rejoint Target et Kohl’s en tant que grands détaillants qui ont connu des difficultés pendant la période des fêtes. En revanche, Amazon, qui a encore poussé l’enveloppe d’expédition avec un passage à la livraison en un jour en 2019, a écrasé les attentes avec un trimestre de vacances record.

Malgré des dépenses record au début, la saison des fêtes a été un défi pour plusieurs raisons, selon les dirigeants de Walmart: moins de jours de magasinage, un manque de sorties de gros jeux vidéo et un hiver plus chaud que la moyenne tassant la demande de vêtements chauds. Les dirigeants de Walmart ont également souligné les ventes de jouets en peluche et les troubles au Chili comme des tendances qui ont eu un impact sur ses chiffres au cours du trimestre.

“Nous avons commencé et terminé le trimestre avec élan, alors que les ventes avant Noël dans nos magasins américains étaient un peu plus faibles que prévu”, a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon.

La croissance de 35% du commerce électronique de la société au cours du trimestre a été alimentée par le meilleur trimestre de Walmart.com et les bons résultats en épicerie. Walmart a terminé le trimestre avec 3 200 emplacements de ramassage d’épicerie, un ramassage en magasin à plus de 1 600 emplacements et plus de 1 500 tours de ramassage en magasin.

Walmart s’attend à ce que la croissance du commerce électronique ralentisse à 30% cette année, après que l’unité ait connu une croissance de 37% en 2019. Walmart ne détaille pas les chiffres du commerce électronique, mais CNBC a rapporté que les ventes ont approché 50 milliards de dollars dans le monde pour l’année. Pour l’année, Walmart a affiché un chiffre d’affaires total de 524 milliards de dollars, en hausse de 1,9% par rapport à l’année précédente.