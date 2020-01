Walmart organise une énorme vente que vous ne connaissez même pas – voici les 10 meilleures offres – .

En ce qui concerne les offres disponibles lundi, il y en a tellement que tout le monde en parle. Les points forts incluent une page que nous avons trouvée intitulée «Produit de mise en scène-pas-vente au détail» où vous pouvez obtenir une remise à neuf Fire TV Stick de 40 $ pour seulement 29,99 $, l’aspirateur robot Roomba 675 le plus vendu du Black Friday à 199,99 $ et le Roomba 960 sur en vente pour 399,99 $ au lieu de 650 $, les prises intelligentes Alexa populaires pour 5,25 $ chacune lorsque vous vérifiez avec le code coupon E22PXEVO, les AirPods 2 d’Apple de 159 $ pour seulement 129 $, une vente d’une journée qui réduit les smartphones débloqués Samsung Galaxy S10 + à seulement 699 $, et bien plus encore. Ce sont toutes des offres fantastiques que l’équipe . Deals a réussi à trouver lundi, mais il y a une autre vente en cours sur le site Web de Walmart que vous ignorez peut-être.

Il y a une page spéciale en ce moment sur Walmart qui appelle le Winter Savings Centre, et elle abrite certaines des meilleures offres que nous avons vues depuis les vacances. Vous pouvez consulter l’intégralité de la vente et tous les 1 240 produits qui ont été réduits aujourd’hui ici sur le site de Walmart, ou vous pouvez simplement passer aux 10 meilleures offres que nous avons répertoriées ci-dessous.

Câble de chargeur de câble USB Lightning (6 pi)

Gardez vos appareils chargés avec ce câble Apple Lightning vers USB. Compatible avec la plupart des modèles d’iPhone et d’iPod, il est facile à emporter en voyage. Ce câble Apple Lightning est également simple à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce câble est rapide et facile à utiliser. Branchez-le simplement pour recharger votre appareil. Ce câble iPhone Lightning peut également synchroniser vos appareils électroniques avec un Mac ou un PC Windows, pour transférer des fichiers comme des photos, de la musique et des vidéos.

Chargeur de cordon de câble USB Lightning OEM 5 5s 6 6s 7 8 Plus X XS 2m / 6FT

Câble chargeur USB Lightning 5 5s 6 6s 7 8 Plus X XS XR XS MAX 2m / 6FT

Cordon de chargeur de câble USB Lightning (6 pi): 7,39 $ (rég. 24,99 $)

Haut-parleur sans fil Bluetooth portable MOTILE

Bandoulière en cuir

Finition douce au toucher

Grille en tissu

Boutons sans couture pour éviter l’accumulation de saleté et de poussière

Pieds moulés pour un placement sûr

Couvercle en silicone pour protéger les ports d’entrée / sortie

Basculez facilement entre les modes de fonction

Haut-parleur sans fil Bluetooth portable MOTILE: 24,00 $ (reg. 58,00 $)

Vélo elliptique Gold’s Gym Stride Trainer 380

Améliorez votre salle de gym à domicile avec le vélo elliptique Gym Stride Trainer 380 compact. Cette machine peut être améliorée en se connectant à votre compte iFit (vendu séparément), vous donnant accès à des milliers d’entraînements à la demande et à la puissance d’un entraîneur personnel certifié depuis l’intimité de votre propre maison. Soyez enthousiasmé par l’exercice en transformant votre salon en studio d’entraînement, ou voyagez dans des endroits exotiques du monde entier pendant que votre entraîneur personnel vous guide depuis l’écran. Le vélo elliptique Gym Stride Trainer de Gold est également préchargé avec 8 applications d’entraînement créées par un expert en fitness certifié. 12 niveaux de résistance numérique vous permettent de personnaliser votre entraînement pour atteindre des objectifs de fitness spécifiques, et la technologie de résistance magnétique silencieuse SMR signifie que vos entraînements seront silencieux et fluides. Un capteur de pouls à poignée ECG intégré vous permet de rester dans votre zone de fréquence cardiaque cible et un grand écran LCD condense toutes vos statistiques d’entraînement importantes en un seul endroit facile à voir.

Vélo elliptique Gold’s Gym Stride Trainer 380: 199,00 $ (reg. 289,00 $)

Rameur magnétique Sunny Health Fitness Sf-rw5515

Exercice à faible impact

Le Sunny SF-RW5515 est conçu pour accélérer un entraînement sans forcer les articulations

Les rameurs exercent les bras, les épaules, le dos et les jambes, tout en minimisant l’impact sur les genoux et les chevilles

Bon pour l’entraînement d’endurance

Utilisez-le pour simuler l’aviron en plein air

Avec 8 niveaux de résistance réglables, faites un entraînement aussi difficile qu’une course en plein air ou concevez un entraînement de récupération

Relevez le défi en essayant d’atteindre de nouveaux objectifs personnels sur l’écran LCD

Système de tension magnétique doux et silencieux

La console LCD affiche le temps, le nombre et les calories

Siège rembourré

Système de tension: magnétique

Le rameur Sunny Health and Fitness présente une conception pliable pour plus de commodité

8 niveaux de résistance

Pédales antidérapantes

Châssis principal en acier robuste

Poids maximum: 250 lb

Garantie de 3 ans sur le cadre structurel

Poids du produit: 59 lb

Dimensions du produit: 82 ″ L x 19 ″ L x 23 ″ H

Dimensions pliées: 37 ″ L x 19 ″ L x 53,5 ″ H

Rameur magnétique Sunny Health Fitness Sf-rw5515: 186,85 $ (reg. 299,99 $)

Radiateur radiateur numérique Mainstays

3 réglages de chaleur + réglage Eco

Thermostat numérique programmable

Minuterie 24 heures

Chaleur rayonnante ultra silencieuse

Télécommande

Enrouleur de cordon pratique

Interrupteur de basculement et protection contre la chaleur

Affichage LED

Roues pivotantes pour un déplacement facile

Construction métallique durable

Enrouleur de cordon

Poignée de transport pratique

Stockage magnétique à distance

Radiateur numérique Mainstays: 66,48 $ (prix normal: 89,00 $)

Ordinateur portable Acer Aspire 1 15,6 ″ HD

L’ordinateur portable Acer Aspire 1 vous incitera à être plus productif au travail, à l’école ou au jeu car il est super convivial, ultra-portable et offre d’excellentes performances au quotidien. En fait, cette petite dynamo est le compagnon idéal à emporter partout avec suffisamment de jus pour vous alimenter à chaque voyage informatique. Léger et élégant, l’Aspire 1 dispose d’un 15,6? Écran HD et WiFi dernier cri pour une connectivité et une fiabilité rapides sur lesquelles vous pouvez compter où que vous vous aventuriez. Avec Windows 10 en mode S, vous bénéficierez de démarrages rapides, d’un menu Démarrer familier mais étendu, et de nouvelles façons formidables d’accomplir des tâches. Et avec les mises à jour automatiques activées, vous bénéficiez de toutes les dernières fonctionnalités et d’une sécurité sans tracas. Travaillez, jouez et partagez tout en un seul appareil!

Ordinateur portable Acer Aspire 1 15,6 ″ HD: 169,00 $ (reg. 199,00 $)

Téléviseur LED Sceptre 50 ″ Classe 4K Ultra HD (2160P)

Taille de l’écran (Diag.): 49,5 ″

Type de rétroéclairage: LED

Résolution: 2160p

Taux de rafraîchissement efficace: 60 Hz

Fonctionnalité intelligente: non

Rapport hauteur / largeur: 16: 9

Rapport de contraste dynamique: 15 000: 1

Angle visible (H / V): 178 degrés / 178 degrés

Nombre de couleurs: 1,07 B

Langue OSD: anglais, espagnol, français

Haut-parleurs / Puissance de sortie: 10 W x 2

Téléviseur DEL Sceptre 50 ″ classe 4K Ultra HD (2160P): 199,99 $ (prix normal 399,99 $)

Téléviseur intelligent HDR 4K Ultra HD (2160P) de la série V de 70 ″ de la classe VIZIO

SmartCast 3.0 – Trouver un contenu de qualité et diffuser des vidéos 4K HDR de haute qualité est incroyablement facile avec SmartCast Home. Parcourez vos favoris comme Netflix et Hulu directement sur le téléviseur à l’aide de l’application mobile à distance ou Smart Cast incluse sur votre téléphone ou votre tablette

Fonctionne avec Apple AirPlay – Utilisez votre iPhone, iPad ou Mac pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et d’autres applications compatibles AirPlay sur le téléviseur. Vous pouvez également mettre en miroir sans fil du contenu tel que des pages Web et des présentations depuis votre appareil iOS ou Mac sur le grand écran

Fonctionne avec Apple HomeKit – Contrôlez votre téléviseur à l’aide de l’application Apple Home ou de Siri sur votre iPhone, iPad ou Mac. Ajoutez simplement ce téléviseur à l’application Home et incluez-le dans des scènes ou des automatisations comme tout autre accessoire HomeKit. Utilisez Siri sur votre iPhone ou iPad pour allumer ou éteindre le téléviseur, contrôler le volume et changer les entrées – vous pouvez même utiliser Siri pour lire des films, des émissions de télévision ou de la musique

Chromecast intégré – Avec Chromecast intégré, la série V offre des milliers d’applications de streaming et la possibilité d’afficher n’importe quoi depuis votre téléphone ou le navigateur Google Chromes sur grand écran

Commande vocale mains libres – La série V est un parfait compagnon pour la maison intelligente avec prise en charge des écosystèmes vocaux de la maison intelligente populaires comme Siri et Google Assistant

VIZIO WatchFree – Profitez de la télévision gratuite et illimitée de plus de 150 chaînes – actualités, sports, films, émissions de télévision, musique et le meilleur d’Internet. Pas de frais, d’abonnement ou de connexion

Mise en miroir d’écran d’ordinateur portable – Qu’il s’agisse de naviguer sur un site Web ou de faire une présentation, vous pouvez facilement diffuser à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable vers la série V avec Chromecast intégré

Processeur Octa-Core – Le processeur est le cerveau de votre téléviseur et un processeur haute puissance signifie moins de décalage dans les applications de maison intelligente ou lors des changements d’activités

3 ports HDMI compatibles UHD / HDR – Prise en charge des dernières normes HDMI, cette série V vous permet de vous connecter à des lecteurs Blu-Ray 4K, à des consoles de jeu, etc.

DTS Studio Sound II – Son surround virtuel avancé à partir des deux haut-parleurs intégrés du téléviseur

Multimédia USB – Lisez des photos, de la musique et des vidéos directement sur grand écran à l’aide du port USB intégré

Mode de démarrage rapide – Activez le mode de démarrage rapide pour l’activer automatiquement avec une simple commande vocale ou appuyez sur le bouton Cast. L’activation du mode de démarrage rapide modifiera la consommation d’énergie requise pour faire fonctionner ce téléviseur

Téléviseur intelligent HDR 4K Ultra HD (2160P) de classe V VIZIO 70 ″: 658,00 $ (prix normal: 758,00 $)

Téléviseur intelligent LED SAMSUNG 4K UHD 2160p de classe 55 pouces

Obtenez une résolution 4 fois supérieure à la Full HD, et le contenu TV non 4K est mis à l’échelle vers 4K via un puissant moteur UHD

Avec PurColor, vous pouvez profiter de millions de nuances de couleurs, affinées pour créer une image incroyablement vibrante

Le dernier contenu HDR10 + ajuste la qualité d’image scène par scène

Universal Guide rassemble votre contenu préféré à partir de plusieurs appareils et applications dans un seul menu facile à parcourir

Téléchargez l’application SmartThings sur votre téléphone intelligent pour contrôler et surveiller votre nouveau téléviseur et les appareils connectés sur un seul écran

Synchronisez votre téléviseur avec votre smartphone compatible

Design mince et élégant

Téléviseur intelligent DEL SAMSUNG 4K UHD 2160p de classe 55 po: 348,00 $ (prix de base 599,99 $)

Nintendo Labo – Kit robot

Kit robot

Nécessite Nintendo Switch (vendu séparément)

Créez des créations en carton bricolage Toy-Con pour jouer à des jeux

Comprend des kits de carton prédécoupé

Robot Kit vous permet de construire la combinaison Robot Toy-Con pour porter, contrôler et vous transformer en un robot interactif à l’écran

Instructions interactives faciles à suivre incluses avec le logiciel Nintendo Labo

Utilise la manette Nintendo Switch Joy-Con (non incluse)

Classement ESRB: 10 ans et plus

Nintendo Labo – Kit de robot: 32,85 $ (rég. 79,99 $)

.