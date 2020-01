Walmart organise une grande vente non annoncée que vous ne connaissiez même pas – voici les 10 meilleures offres – .

Il y a tellement de bonnes affaires en ce moment, et l’équipe . Deals vous a déjà parlé de la plupart des meilleures que nous avons trouvées. Les points forts incluent le Fire TV Stick 4K 50 $ pour 34,99 $ ou le Fire TV Stick 40 $ pour 24,99 $, le Roomba 675 le plus vendu pour 199 $ et le Roomba 960 le mieux noté pour 394,99 $, un Echo Dot gratuit lorsque vous achetez le Toshiba 50LF711U20 le plus vendu. Téléviseur Fire LED 4K intelligent de 50 pouces en vente pour seulement 279,99 $ et utilisez le code coupon FTVE20 à la caisse, une énorme vente d’une éruption d’une journée sur Amazon qui vous permet d’économiser jusqu’à 40% sur les produits de maison intelligente populaires, y compris les ampoules LED intelligentes Kasa de 25 $ pour 11,99 $ chacun et des interrupteurs d’éclairage intelligents Kasa pour 18,33 $ pièce, des écouteurs sans fil étonnamment bons pour seulement 25,47 $, jusqu’à 100 $ de réduction sur les iPads 10,2 pouces d’Apple, la meilleure barre de son compacte de Bose pour seulement 179 $ et 100 $ de réduction sur une superbe toile d’art numérique de 10 000 peintures en un.

Tout cela et bien plus peut être trouvé sur notre chaîne d’offres en ce moment, mais il y a une autre vente que nous voulions attirer votre attention vendredi. Cela se produit sur le site Web de Walmart, et vous ne l’avez sûrement pas réalisé parce que ce n’est pas annoncé. Rendez-vous au centre d’épargne en ligne de Walmart, et vous trouverez près de 1 400 offres différentes qui sont toutes disponibles en ce moment. Des téléviseurs aux jeux vidéo en passant par les produits pour la maison et bien plus, il y en a pour tous les goûts. Achetez l’intégralité de la vente ici chez Walmart, et vous trouverez nos choix pour les 10 meilleures affaires ci-dessous.

Bose Solo 5 TV Bluetooth Soundbar System

Barre de son monobloc

Écoutez chaque mot clairement

Le mode de dialogue rend chaque mot encore plus facile à entendre

Placez l’appareil presque n’importe où: devant le téléviseur, sur une étagère ou fixé au mur

Une seule connexion à votre téléviseur

La connectivité Bluetooth vous permet de diffuser de la musique sans fil

Comprend une télécommande universelle

Système de barre de son Bluetooth pour téléviseur Bose Solo 5 TV: 179,00 $ (prix courant 249,00 $)

(également disponible sur Amazon)

Montre intelligente Fitbit Versa édition spéciale

Bande noire extra classique (petite et grande)

Effectuez des paiements sans votre portefeuille à l’aide d’une puce NFC intégrée. *

Durée de vie de la batterie de plusieurs jours de 4+ jours (Varie selon l’utilisation et d’autres facteurs)

Stockez et jouez plus de 300 chansons, pas besoin de téléphone

Utilisez plus de 15 modes d’exercice comme Exécuter ou Nager pour enregistrer des entraînements

Accédez à vos applications préférées pour le sport, la météo et plus encore

Voir les notifications d’appels, d’événements d’agenda ou de SMS et envoyer des réponses rapides (bientôt disponible sur Android)

Démarrez des séances d’entraînement à l’écran avec Fitbit Coach

Connectez-vous au GPS du smartphone pour connaître le rythme et la distance en temps réel à l’écran

Suivez la fréquence cardiaque 24/7, pendant les entraînements et au fil du temps

Obtenez des informations sur la santé et des conseils personnalisés en un seul endroit sur Fitbit aujourd’hui

Portez des bracelets accessoires en cuir, en métal et plus (vendus séparément)

Montre intelligente Fitbit Versa édition spéciale: 139,95 $ – 158,42 $

Aspirateur Robot Connecté Wi-Fi Roomba e6 iRobot

La puissance d’aspiration de levage délivre 5 fois la puissance d’air * pour de meilleures performances de ramassage. * (Par rapport au système Roomba® série 600)

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez ainsi que les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas. Rincez simplement la saleté ou les débris laissés dans le bac lavable.

Les brosses en caoutchouc multi-surfaces uniques ne s’emmêlent pas avec les poils d’animaux. Les brosses s’ajustent et fléchissent pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Une suite complète de capteurs dirige intelligemment le robot sous et autour des objets et sous les meubles pour aider à nettoyer en profondeur vos sols.

Le filtre haute efficacité piège 99% des allergènes de chat et de chien.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME, Alexa ou Google Assistant.

Fonctionne jusqu’à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement.

Doté de Roomba® Essentials – Wi-Fi connecté, navigation intelligente, technologie de détection de saleté brevetée, brosse de balayage des bords, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba e6 Wi-Fi: 279,00 $ (reg. 449,00 $)

Aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead

Sans fil. Sans tracas. Aspiration puissante. Jusqu’à 30 minutes d’aspiration puissante sans décoloration. Le déclencheur se libère instantanément. La batterie est uniquement utilisée pour le nettoyage. La tête de nettoyage à entraînement direct enfonce les poils profondément dans le tapis pour éliminer la saleté incrustée. Il a 75% plus de puissance de barre de brosse que l’aspirateur sans fil Dyson V6. Se transforme en ordinateur de poche pour au-delà du nettoyage du sol. L’éjecteur de saleté hygiénique vide la poussière du bac en une seule action. Cyclones RadialTM à 2 niveaux 15 cyclones, disposés sur deux niveaux, fonctionnent en parallèle pour augmenter le flux d’air et capturer les poussières fines. Le mode puissance maximale offre jusqu’à 6 minutes d’aspiration plus élevée pour les tâches plus difficiles. Équilibré pour nettoyer le haut, le bas en dessous et entre les deux. Tous les aspirateurs sans fil Dyson se convertissent rapidement en un ordinateur de poche pour un nettoyage rapide, un nettoyage des taches et un nettoyage des endroits difficiles. La station d’accueil pratique stocke et charge la machine et contient des accessoires supplémentaires. Il est donc toujours prêt à partir.

Aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead: 242,79 $ (prix 399,99 $)

Ordinateur portable MOTILE 14 ″ Performance

Ordinateur portable MOTILE Performance

14 ”FHD

AMD Ryzen 3 avec carte graphique Radeon Vega 3

4 Go de mémoire

128 Go de stockage

HDMI

Caméra IR avant

Or rose

Audio spatial THX®

Affiché par l’affichage THXTM

Webcam IR 720p

1 x USB-C

2 x USB 3.0

1 x USB 2.0

1 x port HDMI

1 x port Ethernet

Prise casque 3,5 mm

Poids: 2,55 lb

Ordinateur portable MOTILE 14 ″ Performance: 199,00 $ (rég. 599,00 $)

IPad 9,7 pouces Apple (6e génération) Wi-Fi + Cellular 128 Go

Écran multipoint rétroéclairé par LED de 9,7 pouces (diagonale) avec technologie IPS

Puce A10 Fusion avec architecture 64 bits

Coprocesseur M10 intégré

Caméra FaceTime HD 1.2MP

Caméra iSight 8MP

Touch ID

Apple Pay

IPad 9,7 pouces Apple (6e génération) Wi-Fi + Cellular 128 Go: 399,00 $ (prix 559,00 $)

Microsoft Xbox One X 1 To, console de jeu Ultra HD 4K, noir (renouvelé)

6 téraflops de puissance de traitement graphique et un lecteur Blu-ray 4K offrent des jeux et des divertissements plus immersifs

Jouez avec la plus grande communauté de joueurs sur le réseau multijoueur le plus avancé

Fonctionne avec tous vos jeux et accessoires Xbox One

Idéal pour les jeux d’écran 1080p qui fonctionnent bien, ont fière allure et se chargent rapidement

Microsoft Xbox One X 1 To, console de jeu Ultra HD 4K, noir (renouvelé): 305,00 $ (reg. 375,15 $)

Sceptre 65 ″ Classe 4K UHD LED TV HDR U650CV-U

Taille de l’écran (Diag.): 64,5 ″

Type de rétroéclairage: LED

Résolution: 2160p

Plage dynamique élevée (HDR)

Taux de rafraîchissement efficace: 60 Hz

Fonctionnalité intelligente: non

Rapport hauteur / largeur: 16: 9

Angle visible (H / V): 178 degrés / 178 degrés

Nombre de couleurs: 1,07 G (8 bits + FRC)

Langue OSD: anglais, espagnol, français

Haut-parleurs / Puissance de sortie: 10 W x 2 Surround Sound Mode

Téléviseur LED UHD 4K 4K 65 pouces Scepter HDR U650CV-U: 369,99 $ (rég. 899,99 $)

SAMSUNG 65 ″ Classe 4K UHD 2160p LED Smart TV avec HDR UN65NU6900

PurColorTM

Contraste essentiel

HDR

4K UHD

Mode de jeu

UHD EngineTM

Motion Rate 120

Amélioration du contraste

Téléviseur intelligent DEL SAMSUNG 65 ″ classe 4K UHD 2160p avec HDR UN65NU6900: 477,99 $ (prix normal: 797,99 $)

SAMSUNG 55 ″ Classe 4K UHD 2160p LED Smart TV avec HDR UN55NU6900

Obtenez une résolution 4 fois supérieure à la Full HD, et le contenu TV non 4K est mis à l’échelle vers 4K via un puissant moteur UHD

Avec PurColor, vous pouvez profiter de millions de nuances de couleurs, affinées pour créer une image incroyablement vibrante

Le dernier contenu HDR10 + ajuste la qualité d’image scène par scène

Universal Guide rassemble votre contenu préféré à partir de plusieurs appareils et applications dans un seul menu facile à parcourir

Téléchargez l’application SmartThings sur votre téléphone intelligent pour contrôler et surveiller votre nouveau téléviseur et les appareils connectés sur un seul écran

Synchronisez votre téléviseur avec votre smartphone compatible

Design mince et élégant

Téléviseur intelligent DEL SAMSUNG 4K UHD 2160p de classe 55 ″ avec HDR UN55NU6900: 348,00 $ (rég. 599,99 $)

