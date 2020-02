Walmart s’apprête à lancer son concurrent Amazon Prime – .

(Photo Bigstock)

Walmart serait sur le point de lancer un programme de fidélité appelé Walmart + pour rivaliser avec l’offre populaire d’Amazon Prime.

Recode a indiqué que Walmart développait le programme depuis 18 mois et pourrait l’annoncer dès le mois prochain. L’objectif est de le faire ressortir en offrant des avantages que Amazon et d’autres détaillants ne peuvent égaler.

On s’attend à ce que Walmart + lance principalement une nouvelle image de marque du service de livraison d’épicerie illimitée de 98 $ / an que l’entreprise a introduit l’année dernière, par Recode. Il pourrait proposer d’autres avantages à l’avenir, tels que la commande de SMS et des remises sur le gaz et les produits pharmaceutiques.

Amazon Prime a atteint 150 millions de membres au cours du dernier trimestre, alors que le géant de la technologie continue d’ajouter des avantages et d’accélérer son offre de livraison standard à un délai d’une journée.