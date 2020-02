WandaVision a l’œuf de Pâques parfait pour les jumeaux Olsen Full House

WandaVisionLa bande-annonce du Super Bowl a fourni aux fans leur premier aperçu de la prochaine série Disney +, et elle présente l’œuf de Pâques Olsen Twins parfait de Full House. Mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany en tant que personnages titulaires Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch et Vision, WandaVision se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie, et son histoire se connectera directement à Doctor Strange et au Multiverse of Madness. Dirigé par la showrunner Jac Schaeffer, WandaVision mettra en vedette des visages familiers comme Kat Dennings comme Darcy Lewis et Randall Park en tant qu’agent Jimmy Woo, ainsi que les débuts de Teyonah Parris en tant que adulte Monica Rambeau et Katherine Hahn dans un rôle non divulgué.

Avec sa date de sortie repoussée de l’année prochaine à décembre, Marvel Studios a commencé à promouvoir WandaVision. La production du spectacle bat son plein depuis un bon moment maintenant, avec des photos de plateau faisant allusion à ce que le public peut attendre de la narration. Les images révélées via le spot WandaVision du Super Bowl de cette année, qui comprenait également des teasers pour The Falcon and the Winter Soldier et Loki, suggèrent que la série puise son inspiration dans des sitcoms emblématiques – y compris Full House. Et compte tenu du fait que les sœurs réelles d’Elizabeth Olsen, Mary Kate et Ashley Olsen, ont fait leurs débuts dans le projet familial, il est logique que Marvel se glisse dans la référence parfaite à eux dans le teaser de WandaVision.

La photo susmentionnée présente Wanda et Vision dans la chronologie des années 80 et 90. Le morceau en particulier a plusieurs références visuelles d’autres sitcoms de cette époque avec Wanda portant un ensemble rappelant le look de Marcy D’Arcy (Amanda Bearse) dans Marié … avec des enfants. Pendant ce temps, le canapé jaune dans le plan est presque le même que celui des Keatons dans Family Ties. Cependant, la plus grande inspiration de WandaVision est sans doute celle de Full House. La structure de leur maison est similaire à celle de la maison emblématique de San Francisco, avec ses escaliers en moquette en forme de L et ses portes d’entrée vitrées. Pendant ce temps, Vision porte une chemise à carreaux repliée qui reflète l’ensemble décontracté de Danny Tanner (Bob Saget). Un détail facile à manquer dans ce morceau particulier est la paire de lits que le couple est devant – ce qui implique qu’ils ont des jumeaux.

Certes, les berceaux pourraient également simplement faire référence aux enfants jumeaux de Wanda et Vision des bandes dessinées, Billy et Tommy Maximoff, dont la rumeur veut depuis longtemps d’apparaître dans WandaVision. Cependant, Marvel Studios aurait pu utiliser d’autres sitcoms comme source d’inspiration pour révéler l’existence des jumeaux. Ils savaient que les fans finiront par remarquer cet œuf de Pâques en utilisant un fond Full House étant donné que Mary Kate et Ashley ont alternativement joué la plus jeune sœur Tanner, Michelle, dans l’émission.

Maintenant, Mary Kate et Ashley sont à la retraite de l’action, concentrant leurs efforts sur la gestion de leur empire de la mode. Elizabeth, quant à elle, continue l’histoire d’Olsen à Hollywood, mettant en vedette un mélange de projets sur grand et petit écran, y compris être un membre éminent du MCU avec WandaVision comme sa prochaine sortie.

