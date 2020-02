WandaVision est excité par l’ancien directeur du Dr Strange 2 | .

L’ancien docteur Strange dans le directeur de Multiverse of Madness, Scott Derrickson, hypes WandaVision avec des informations privilégiées apparentes. Derrickson était le réalisateur de la suite de Doctor Strange, qui s’appelait le premier film d’horreur de l’univers cinématographique Marvel. Malheureusement pour les fans d’horreur, Derrickson a démissionné de son poste de réalisateur en raison de différences créatives avec Disney.

Scarlet Witch jouera un rôle principal dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais elle obtient également sa propre série Disney +, qui sera disponible en streaming plus tard cette année. WandaVision a été confirmé en avril dernier et aura lieu après les événements de Avengers: Fin de partie. WandaVision est surtout resté un mystère étant donné la chronologie et parce que Vision semble être de retour d’entre les morts. Les fans pourront voir The Falcon and the Winter Soldier avant WandaVision, mais la prochaine série de Scarlet Witch est l’une des sorties les plus attendues de Disney +. Maintenant, Derrickson excite également les fans pour WandaVision.

Récemment sur Twitter, Derrickson a fait de la pub aux fans pour la sortie de WandaVision. Dans son article, Derrickson a commenté: “WandaVision va être génial. #InsideInformation.” Le tweet complet du réalisateur peut être lu ci-dessous.

Jusqu’à présent, les fans n’ont pas obtenu beaucoup d’informations sur WandaVision, mais l’annonce Disney + Super Bowl a encore donné le meilleur look aux fans. Le spot Big Game montre apparemment Wanda dans plusieurs périodes différentes, dont l’une ressemble à une sitcom des années 1950. Un autre coup rapide dans la publicité taquine les jumeaux de Wanda (Wiccan et Speed), qui ont finalement grandi pour devenir membres des Young Avengers. Bien que l’annonce ne dure que 30 secondes, elle a beaucoup de révélations qui indiquent la théorie selon laquelle l’émission se déroule dans de multiples réalités différentes.

Même si Derrickson et Marvel se sont séparés, il est bon de savoir que le réalisateur ne semble pas avoir de sentiments hostiles envers les autres projets de la société. Il a été révélé lors du Comic-Con de San Diego l’an dernier que WandaVision mènerait au Docteur Strange dans le Multivers. Cela signifie que Derrickson a probablement une bonne idée de ce qui se passe dans le spectacle Disney +, ce qui est probablement ce qu’il entend par #InsideInformation. Derrickson ne peut plus être impliqué dans le MCU, sauf un crédit de producteur exécutif sur Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais son opinion sur WandaVision vaut toujours quelque chose. WandaVision sera disponible en streaming sur Disney + à un moment donné cette année.

