WandaVision sur Disney Plus: date de sortie, distribution et plus

C’est le spin-off le plus étrange de Marvel à ce jour – WandaVision emmène le MCU en territoire inconnu sur Disney Plus. Avec le retour de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), de la sorcière écarlate et de la vision (Paul Bettany), la prochaine série télévisée Marvel réunira ces Avengers – même si l’un d’eux est censé être mort. WandaVision va être une émission non conventionnelle.

“Il s’agit à moitié d’une sitcom classique et à moitié d’un MCU spectaculaire”, a expliqué l’écrivain WandaVision Jac Schaeffer à J23. Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, un teaser récent du Super Bowl a présenté un peu le côté classique de la sitcom des choses – il semble que ces parties du spectacle seront utilisées comme prisme pour explorer des histoires avec le personnage. Ce dispositif de cadrage surréaliste pourrait également expliquer comment Vision est toujours en vie dans le spectacle.

WandaVision réintroduira également un certain nombre de personnages secondaires des plus grands succès du MCU. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur la série, y compris des détails sur la distribution, les héros et les méchants auxquels vous pouvez vous attendre, et plus encore.

WandaVision a une date de sortie confirmée de décembre 2020, elle a été annoncée lors d’un appel aux investisseurs – une date précise n’a pas encore été révélée. Il sortira exclusivement sur Disney Plus. WandaVision a commencé le tournage à Atlanta, en Géorgie, fin 2019 avec des photos de tournage taquinant l’un des nouveaux looks de Wanda.

Elizabeth Olsen et Teyonah Parris ont été aperçues sur le tournage de leur prochaine série Marvel / Disney + #WandaVision aujourd’hui – voir les photos! https://t.co/caG5YBT1Zt16 décembre 2019

Il a été confirmé que WandaVision sera diffusé en six épisodes individuels, probablement diffusés selon un calendrier hebdomadaire similaire à The Mandalorian et The Clone Wars.

Il y a une bande-annonce de WandaVision (genre de)

Notre premier regard sur WandaVision est venu dans la bande-annonce ci-dessus, publiée au Super Bowl. Il montre Wanda dans son costume de sorcière écarlate de la bande dessinée pour la première fois. Nous voyons également un peu plus le style sitcom du spectacle au travail – nous capturons une séquence en noir et blanc de style des années 50, et une autre scène plus des années 80/90 qui pourrait vous rappeler un spectacle comme Roseanne , avec Vision même déguisé en papa sitcom.

Une bande-annonce complète sera probablement dévoilée aux alentours de Comic Con en juillet.

L’histoire de WandaVision: de quoi parle l’émission?

C’est la grande question – de quoi diable est WandaVision? Nous savons avec certitude que WandaVision se concentrera sur Wanda Maximoff et The Vision, réunis sous une forme ou une autre après les événements de Avengers: Fin de partie. Mais comment cela se produit n’est pas exactement clair. La dernière fois que nous avons vu Vision, Thanos arrachait la Mind Stone de sa tête, laissant le super-héros synthétique mort.

Eh bien, Marvel a révélé que WandaVision serait lié au prochain film MCU, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui pourrait fournir un indice sur la façon dont cette histoire est racontée. Le riff de Marvel sur la notion d’univers alternatifs pourrait signifier qu’il y en aura au moins un où The Vision est toujours vivant.

Est-ce à dire que WandaVision existe dans une réalité entièrement différente? C’est possible, mais Wanda a toujours eu des pouvoirs de modification de la réalité aussi – dans la bande dessinée House of M, elle a remodelé tout l’univers Marvel afin que les personnages soient placés dans des situations complètement différentes. Il se pourrait que cette réalité de sitcom soit une de ses propres créations.

Certains détails ajoutent de l’intrigue à l’histoire. Repérée en tournage sur le site d’Atlanta, l’actrice Teyona Paris a été vue portant un badge d’identification pour le département fictif du gouvernement américain, SWORD. Les fans de Marvel connaissent déjà SHIELD, bien sûr – mais SWORD a en fait été présenté dans la bande dessinée Astonishing X-Men du réalisateur des Avengers, Joss Whedon, en tant que police de l’espace en face de SHIELD.

Premières photos de Teyonah Parris (alias Adult Monica Rambeau!) Sur le ser si WandaVision! (Via @JustJared) pic.twitter.com/M8K1qap67l 17 décembre 2019

L’histoire de la prochaine émission de télévision WandaVision reste un peu mystérieuse, mais la star de la série Elizabeth Olsen a révélé que l’émission expliquerait pourquoi Wanda devient connue sous le nom de Scarlet Witch. Le cadre suburbain de la série est inspiré visuellement par la célèbre bande dessinée Vision de Tom King et Gabriel Walta de 2015 – et nous verrons probablement Sparky le chien de la bande dessinée apparaître dans cette série, qui ressemble à la version Vision d’un animal de compagnie.

«Nous l’avons en banlieue. Vous pouvez rencontrer Sparky le chien de la série. Elle n’est que juste inspirée par cette série, mais va dans une direction différente, en fonction de où nous en sommes après Fin du jeu avec le MCU. “Kevin Feige sur Tom King’s Vision run étant adapté dans WandaVision. pic.twitter.com/JR9FXenhhB7 décembre 2019

Le casting de WandaVision présente des héros de tout le MCU

(Crédit d’image: Disney)

Bien sûr, WandaVision verra le retour d’Elizabeth Olsen en tant que sorcière écarlate et de Paul Bettany en tant que The Vision, mais ils seront rejoints par d’autres noms familiers de tout l’univers cinématographique Marvel.

Kat Dennings reviendra en tant que major de science politique sournois Darcy Lewis des films Thor. Randall Park est également de retour dans le rôle de l’agent du FBI Jimmy Woo de Ant-Man and the Wasp – il était le point culminant d’une entrée par ailleurs moindre dans le canon du MCU. Les deux ont des antécédents de sitcom profonds, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils conviennent bien à cette émission.

Les rejoindre est un autre personnage familier – mais la dernière fois que nous les avons vus dans un film Marvel précédent, ils étaient beaucoup plus jeunes.

Teyonah Parris a été interprétée comme Monica Rambeau – c’est la fille de la meilleure amie de Carol Danvers Maria Rambeau dans le film, Captain Marvel. Cette fois-ci, elle est adulte et travaille pour l’agence gouvernementale susmentionnée, SWORD.

Matt Shakman (It’s Always Sunny in Philadelphia and Fargo) apportera sa touche comique à la série en tant que réalisateur, tandis que Jac Shaeffer de Black Widow est le scénariste principal de WandaVision.

(Crédit d’image: Marvel Studios / Disney Plus)

WandaVision a opté pour une combinaison géniale de style sitcom avec des contes de super-héros Marvel classiques. En fait, l’affiche officielle du spectacle renonce même aux visuels Marvel élégants habituels au profit d’un style de sitcom classique des années 1950, évoquant des spectacles classiques tels que Bewitched et I Dream of Jeannie.

Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple que cela.

“Avoir l’opportunité de raconter plus de leur histoire, voir plus de ce que Wanda peut faire, plus de ce qui fait Vision Vision, et – plus important encore – révéler un nom que je ne suis même pas sûr que nous ayons encore dit dans le MCU , mais nous en faisons absolument une grande partie dans la série, à savoir que Wanda est en fait la sorcière écarlate “, a déclaré le patron de Marvel, Kevin Feige, dans une récente interview.

“Qu’est-ce que cela signifie, qu’elle est la sorcière écarlate? Et c’est ce que nous jouons dans cette émission, de manière entièrement amusante, entièrement drôle, quelque peu effrayante et qui aura des répercussions sur toute la future phase 4 du MCU. ” Une autre raison de rester abonné à Disney Plus, alors.