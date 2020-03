Wands Vs Lightsabers: lequel est le meilleur?

Les franchises de Harry Potter et de Star Wars sont deux des plus grands piliers de la culture pop. Les deux séries sont des phénomènes mondiaux, avec des fans à l’écoute pour chaque nouvel épisode. Les mondes de ces franchises ont capturé l’imagination des téléspectateurs du monde entier.

CONNEXES: Star Wars: 10 paramètres incroyables qui étaient sous-utilisés

Comme toute histoire fantastique, l’arme emblématique des deux franchises est une marchandise prisée. Le sabre laser et la baguette sont des parties essentielles de leurs histoires respectives. Si les deux s’affrontaient, quel serait le vainqueur?

10 Les deux: origines littéraires

En regardant l’inspiration pour ces armes, George Lucas et J.K. Rowling étaient évidemment inspirés par l’idée du voyage du héros. Chacun de leurs personnages commence dans des endroits improbables et doit se lever pour rencontrer un plus grand destin. Leurs armes partagent également cette origine littéraire.

La baguette et le sabre laser rappellent les armes du héros légendaire comme Excalibur des légendes du roi Arthur. Pour cette raison, en termes de lignée et d’inspiration, les deux cheveux se sont séparés sur ce point. Ils représentent un appel à quelque chose de plus grand que leur situation actuelle

9 baguettes: comment elles sont faites

Comme toutes les armes, les baguettes et les sabres laser doivent être forgés. Les baguettes sont construites par des artisans dévoués comme Ollivander. Une compétence connue de quelques-uns seulement, l’art de la baguette est difficile mais gratifiant. Fabriqué à partir d’ingrédients rares, ces armes contiennent beaucoup.

CONNEXES: Harry Potter: 10 maisons confirmées de Poudlard de personnages secondaires qui ne figuraient pas dans les livres (y compris Quirrell)

Les sabres laser ont besoin d’un Jedi pour rechercher leur propre cristal kyber. Cette tâche à elle seule est intimidante pour tout Jedi. Mais l’acte de construire la poignée semble beaucoup moins difficile, nécessitant des pièces qui ne sont pas trop difficiles à trouver. Pour cette raison, le point devrait aller aux baguettes, car il semble plus difficile et plus mystérieux de les fabriquer.

8 baguettes: qui peut les utiliser

C’est un point intéressant à considérer. En ce qui concerne le côté égalitaire de ces armes, leurs restrictions sont-elles sur qui peut et ne peut pas les utiliser? Alors que n’importe qui peut physiquement utiliser un sabre laser, seuls les Jedi et les Sith sont apparemment autorisés à les utiliser.

En comparaison, la baguette est une arme et un outil plus largement utilisés. Tant que vous êtes une sorcière ou un sorcier, il y a peu de restrictions sur l’achat et l’utilisation de votre propre baguette. Tout membre de cette communauté (dans des limites raisonnables) est autorisé à avoir le sien. En raison de leur utilisation englobante plus large, la baguette obtient le point.

7 sabres laser: discerner les méchants contre les héros

C’est un point simpliste à coup sûr, mais c’est quand même amusant. Dire les baguettes dans Harry Potter est plus difficile à faire en termes d’allégeance. Toutes les baguettes sont spécialement conçues pour correspondre à la personnalité de l’utilisateur. Le moyen le plus proche de discerner qui les utilise d’un point de vue visuel est la couleur de sort contrastée utilisée par Harry et Voldemort.

Les sabres laser, en revanche, sont un peu plus faciles à identifier. Les sith utilisent presque exclusivement des sabres laser rouges, tandis que les Jedi sont relégués au vert ou au bleu (bien que les Jedi aient évidemment utilisé d’autres couleurs également). Simplement d’un point de vue visuel, les sabres laser sont un peu plus faciles à identifier en termes d’allégeance.

6 baguettes: esthétique globale

Chaque baguette et sabre sont définis par leur conception et chacun est unique à leur utilisateur. Les sabres laser ont tous des marques commerciales de base qui sont généralement partagées entre elles, bien qu’il existe certaines variations. Dans l’ensemble, ce sont tous des poignées métalliques qui émettent une lame.

Les baguettes, d’autre part, semblent avoir un peu plus de design en termes de look. Alors que, en fin de compte, il s’agit principalement de bois coupé, leurs sculptures, leurs poignées et leurs marques permettent une expression plus artistique. Pour cette raison, le point doit aller aux baguettes.

5 baguettes: capacité non armé

C’est peut-être le test le plus important entre les deux de ces armes. En termes d’utilisation, les baguettes ont une quantité presque infinie de façons dont elles peuvent être utilisées. Ce sont bien plus que des armes, servant d’outils à vie pour un sorcier à utiliser dans sa vie quotidienne.

CONNEXES: Harry Potter: les meilleurs et les pires traits de chaque maison de Poudlard

Les sabres laser, en revanche, sont plus limités. Ils sont certainement plus élégants qu’un blaster, mais ce sont toujours des armes à tout le moins. Ils peuvent être utilisés comme source de lumière et ont été utilisés pour franchir des obstacles. Mais, les baguettes ont simplement plus d’utilité.

4 baguettes: létale

Les deux armes sont incroyablement mortelles, cela ne fait aucun doute. Les sabres laser émettent une lame de chaleur incroyable, capable de couper à travers n’importe quel matériau de la galaxie. Un simple glissement cautérisera immédiatement toute blessure qu’ils feront. Leur rapidité et leur mortalité, en particulier entre les mains de guerriers qualifiés.

Les baguettes sont tout aussi mortelles, mais encore plus cruelles. Utilisées par les sorciers noirs, les baguettes peuvent émettre des sorts tortueux qui provoquent une douleur inimaginable, forçant les sorciers à implorer la mort. Mais un simple sort provoquera la mort instantanée d’un sorcier. La baguette obtiendrait probablement le point en raison du fait qu’il existe de plus grandes possibilités de mort.

3 sabres laser: Blunt Force

Disons que quelqu’un devait utiliser l’une de ces armes comme rien de plus qu’un objet à force contondante. En regardant la plupart des baguettes, elles seraient assez inutiles. La plupart ne sont rien de plus que des morceaux de bois légers. Peut-être que si quelqu’un utilisait le personnel de Mad Eye, ce serait une autre histoire.

CONNEXES: Star Wars: 10 meilleures idées inutilisées de la trilogie originale

Les sabres laser peuvent cependant être des objets assez lourds. Fabriqué entièrement en métal et variant en taille et en forme, un coup sur la tête dans les mains droites le serait pour certains adversaires. Bien que peu aient utilisé l’une ou l’autre de ces armes de cette façon, cela reste certainement une possibilité. Le point va aux sabres laser.

2 sabres laser: variété dans la personnalisation

Les deux armes ont des conceptions qui sont adaptées aux combattants qui les utilisent. Les sabres laser, par exemple, peuvent être assemblés à partir d’une large gamme de matériaux, même du bois dans certains cas. Avec cela, Jedi et Sith peuvent modifier, mettre à niveau ou construire de nouveaux sabres à tout moment de leur vie.

Les sorciers et sorcières, d’autre part, semblent être coincés avec la baguette qui les choisit pour une base à long terme. Dans la plupart des cas, les sorciers et les sorcières changent rarement de baguette car la relation est si forte. Pour cette raison, leur aspect visuel est beaucoup moins personnalisable et varié à long terme que les sabres laser.

1 gagnant: baguettes

À la fin de la journée, les baguettes pourraient bien être le choix le plus pratique en termes d’armement. En dehors du combat dans lequel ils sont utilisés, ils ont beaucoup plus d’utilisation pratique à leur disposition qu’un sabre laser. En plus de cela, la relation entre un sorcier et leur baguette semble plus personnelle qu’un Jedi et son sabre laser.

Cela étant dit, les deux armes sont parmi les plus emblématiques de la fiction. Il y a peu d’outils et d’armes qui leur tiennent vraiment la chandelle. Depuis qu’ils étaient enfants, tous les fans voulaient utiliser l’une de ces armes. Il y a quelque chose de primordial qui attire les gens vers ces outils élégants.

SUIVANT: Voldemort Vs. Dark Vador: Qui est le plus puissant?

Prochain

Game Of Thrones: 10 mèmes de la maison Targaryen qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Matt Berger est écrivain, comédien, acteur, passionné de Paddington et papa Corgi. Il écrit actuellement pour ., a écrit pour Bloody Disgusting, héberge le podcast Film School Sucked et coanime le podcast Macabre. Matt est un ancien élève de Portland State University avec un diplôme en anglais et en études cinématographiques.

En savoir plus sur Matt Berger