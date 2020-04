War Machine pourrait être cruciale pour Captain Marvel 2 | .

War Machine devrait être un acteur clé – peut-être même une co-star – dans Captain Marvel 2. Marvel n’a jamais semblé tout à fait sûr de ce qu’il fallait faire avec James Rhodes, le meilleur ami de Tony Stark. En fait, il a été joué par Terrence Howard dans le premier film Iron Man, mais rapidement remplacé pour la suite par Don Cheadle. Howard a expliqué qu’il avait démissionné lorsque Marvel lui avait proposé de lui payer un huitième de ce qu’ils avaient promis, car ils ne pensaient pas que son personnage importait trop dans le grand schéma des choses.

Son remplaçant, Don Cheadle, a au moins réussi à se faire passer pour War Machine dans Iron Man 2, mais – malgré le fait que son personnage travaillait ostensiblement pour le gouvernement américain, et aurait été à la fois un atout précieux et accessible – il était entièrement absent dans The Avengers; Les bandes dessinées liées ont justifié cela en expliquant qu’il s’attaquait aux terroristes en Asie au moment où les Chitauri envahissaient New York. MCU Phase 2 a commencé le long processus de rachat de War Machine, le présentant comme un super-héros à part entière dans Iron Man 3, puis l’avoir aidé contre Ultron dans Avengers: Age of Ultron. Il est finalement devenu un Avenger, se rangeant aux côtés de Tony Stark dans Captain America: Civil War et rejoignant la bataille contre Thanos dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Marvel a brièvement envisagé que Rhodey utilise l’armure de War Machine à distance après avoir été blessé par un tir ami dans Captain America: Civil War, mais heureusement, il s’est éloigné de cette idée.

La mort de Tony Stark dans Avengers: Fin de partie laisse War Machine dans une sorte de flou inconfortable. Il est traditionnellement considéré comme un acolyte; ce n’est pas une coïncidence s’il était Team Iron Man dans Captain America: Civil War, alors que cela aurait été une histoire beaucoup plus intéressante s’il s’était plutôt rangé du côté de Captain America. Maintenant, cependant, Iron Man est parti, et Marvel semble ne pas savoir comment continuer à développer le personnage. Alors que des émissions Disney + ont été annoncées pour d’autres Avengers de deuxième niveau comme Scarlet Witch, Falcon et Winter Soldier, aucune annonce n’a encore été faite à propos de War Machine. Heureusement, il est possible qu’il n’ait pas besoin d’un tel spectacle; parce qu’il y a un endroit naturel pour lui de s’intégrer dans le MCU à l’avenir.

Captain Marvel du MCU est fortement influencé par la série de bandes dessinées de Kelly Sue DeConnick, qui a commencé en 2014; en fait, c’est à ce moment que Carol Danvers a commencé à s’appeler “Capitaine Marvel” plutôt que “Mme Marvel”, un nom de code qui est maintenant bloqué et même absorbé dans les films. Mais DeConnick n’a pas seulement réécrit l’identité de super-héros de Carol, elle a également développé sa vie personnelle d’une manière rafraîchissante et inattendue. Elle a établi une romance – une relation d’égal à égal – entre Captain Marvel et War Machine. Bien sûr, ce sont des bandes dessinées, et le chemin du véritable amour n’a pas été vraiment facile; Carol s’est rendue dans l’espace pour une mission de plusieurs mois, War Machine est morte et a été ressuscitée, et plus récemment, la relation a été interrompue par des manigances temporelles qui ont vu Carol passer des semaines de son temps enfermées dans une bulle de réalité de style Mad Max – tandis que pour Rhodey quelques heures se sont écoulées. Mais les deux sont toujours un couple populaire, et les lecteurs de bandes dessinées sont impatients de voir cela porté au grand écran.

Le truc, c’est que Avengers: Fin de partie a subtilement configuré cela. Lorsque Carol Danvers est arrivée sur Terre pour la première fois, War Machine était hostile, pas impressionné par la nouvelle fille qui agissait comme un gros coup alors qu’elle n’avait jamais été là pour sauver le monde auparavant. Avance rapide de cinq ans, cependant, et il a fait preuve de beaucoup plus de respect pour Captain Marvel lors d’une téléconférence avec Black Widow et d’autres dirigeants des Avengers. Quand la réunion touchait à sa fin, Carol s’arrêta une seconde pour souhaiter bonne chance à Rhodey avant d’éteindre son propre hologramme; elle savait que War Machine avait des informations sur Hawkeye à transmettre à Black Widow. L’implication claire était que les deux étaient amis et restaient en contact l’un avec l’autre en dehors de leurs réunions principales. Vraisemblablement, ils se sont liés en raison de leurs antécédents militaires communs et ont peut-être même travaillé ensemble sur des missions.

War Machine a fait ses débuts une nouvelle version de l’armure Iron Patriot dans Avengers: Endgame troisième acte, et selon Marvel, il s’agit de son costume “Cosmic Iron Patriot”. Cela implique que l’armure n’est pas seulement une conception de Tony Stark, mais a été considérablement améliorée avec une technologie extraterrestre, vraisemblablement avec l’aimable autorisation de Rocket ou Captain Marvel. Selon le sculpteur concepteur Adam Ross, cela a été conçu pour être l’une des armures les plus redoutables jamais vues dans le MCU. “J’ai décidé d’avoir différents niveaux de préparation situationnelle semblables aux niveaux de menace DEFCON de l’armée”, a-t-il expliqué dans The Art of Avengers: Infinity War. L’art conceptuel montre diverses itérations, avec des roquettes supplémentaires et des armes énergétiques dégainant, permettant au Cosmic Iron Patriot d’affronter des armées littérales.

Il est prudent de supposer que le Cosmic Iron Patriot est destiné à être l’une des principales défenses de la Terre contre les menaces cosmiques comme Thanos et l’Ordre Noir. Une ligne de dialogue tronquée de Avengers: le script de Endgame fait référence à Rhodey consultant la NASA, suggérant qu’il a des contacts étroits là-bas. Pendant ce temps, la scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi a révélé que Nick Fury met en place une sorte de défense cosmique pour la Terre, peut-être liée à l’introduction d’une nouvelle agence appelée SWORD dans la série télévisée WandaVision de Disney +. Fury semble avoir un canal de communication ouvert avec James Rhodes, qui l’a aidé pendant la bataille de Sokovie, donc il ne serait pas surprenant de voir le Cosmic Iron Patriot travailler aux côtés de Fury dans le cadre de cette initiative.

Tout cela positionne parfaitement War Machine pour un rôle dans Captain Marvel 2, quoique très différent. Il serait bien plus qu’un simple amour pour Carol Danvers; il serait l’un des héros les plus puissants de la Terre, opérant de manière quasi-indépendante, à la fois puissant et expérimenté. L’armure de Cosmic Iron Patriot lui permettrait de répondre à n’importe quelle échelle de menace, des méchants de bas niveau aux invasions extraterrestres entières. Après plus d’une décennie d’avoir été traité comme un Avenger de deuxième niveau, War Machine pourrait enfin avoir la chance de montrer qu’il ne devrait vraiment pas être sous-estimé.

