War On Cobra est le dernier jeu de stratégie basé sur une collection à arriver sur le Play Store (mise à jour)

G.I. Joe: War on Cobra apporte des batailles massives aux smartphones avec un lancement mondial

Engagez-vous dans des batailles stratégiques par terre, mer et air – et construisez l’équipe ultime de héros, de méchants et de véhicules à partir du bien-aimé G.I. Franchise JOE

Los Angeles, Californie – 20 janvier 2020 – La révolution Cobra a commencé! Et partout où il y a des problèmes, G.I. JOE est là. Choisissez votre camp et rejoignez la bataille aujourd’hui en G.I. Joe: War on Cobra, lancé aujourd’hui dans le monde entier pour les appareils iOS et Android. Allez-vous vous battre pour la bravoure et soutenir les Joes? Ou allez-vous montrer votre force avec l’équipe Cobra?

Développé par l’équipe passionnée de créatifs aux Emerald City Games – et publié par D3 Go! en partenariat avec HASBRO, Inc., G.I. Joe: War on Cobra apporte le monde de G.I. JOE à la vie comme jamais auparavant avec une liste massive de héros, de méchants, de véhicules et de troupes de la série animée bien-aimée, d’une ligne de jouets emblématique et de bandes dessinées. Avez-vous ce qu’il faut pour créer une stratégie pour éliminer les ennemis par voie terrestre, maritime ou aérienne – à tout moment et en tout lieu? Téléchargez dès aujourd’hui pour votre appareil préféré via l’App Store, Google Play et Amazon Appstore!

Dans G.I. Joe: War on Cobra, choisissez un camp et combattez! La guerre contre Cobra continue, mais où est votre allégeance? Combattez pour la liberté et sauvez le monde du chaos total en rejoignant les Joes. Ou montrez votre puissance dans votre quête de domination du monde en rejoignant les forces de Cobra. Le sort du monde est en jeu. Serez-vous son sauveur ou son conquérant?

G.I. Joe: War on Cobra présente plusieurs de vos préférés G.I. Joe Heroes et Cobra Villains, notamment Duke, Scarlett, Roadblock, Snake Eyes, Cobra Commander, Baroness, Destro, Storm Shadow, et cherchez encore plus de personnages dans les semaines à venir. Sautez directement dans la bataille cette semaine dans le Silent Strike et le Shadow and Death Event et combattez pour débloquer Snake Eyes ou Storm Shadow pour ajouter des compétences de mêlée dévastatrices à votre équipe. Restez à l’écoute pour un nouvel événement mettant en vedette Roadblock et Baroness le 24 janvier!

G.I. Joe: War on Cobra Caractéristiques principales

Collectionnez des cartes Héros, Troupe, Commandement et Véhicule inspirées du classique et bien-aimé G.I. JOE série animée et lignes de jouets de figurines d’action.

Affrontez d’autres joueurs dans des batailles PvP et grimpez les échelons!

Équipez votre escouade et défendez votre base contre les attaques terrestres, maritimes ou aériennes avec des défenses spéciales, notamment des tourelles, des mines de mer, des troupes armées et de l’artillerie lourde.

Choisissez un camp! Les deux G.I. Les factions Joe et Cobra ont des unités et des bâtiments uniques avec des styles de jeu différents pour une expérience vraiment substantielle.

Les batailles nécessitent un déploiement stratégique d’unités et des réponses rapides pour assurer la victoire ultime!

Savoir, c’est la moitié de la bataille! Visitez le site Web du jeu à www.gijoewaroncobra.com pour plus d’informations et restez au courant des dernières nouveautés en vous inscrivant au D3 Go officiel! bulletin. Rejoignez la communauté sur les forums officiels, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de D3 Go!

D3 Go! est un éditeur et développeur mondial de premier plan de jeux vidéo de divertissement interactifs originaux et sous licence, basé à Encino, en Californie. D3 Go! est dédié à la création de la meilleure expérience de joueur et du meilleur support sur toutes les principales plates-formes de jeux et appareils mobiles. D3 Go! est une filiale de D3Publisher Inc. et appartient en dernier ressort à BANDAI NAMCO Holdings Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://d3go.com.

À propos d’Emerald City Games

Situé à Burnaby, en Colombie-Britannique et fondé en 2008, Emerald City Games a réuni une équipe des développeurs les plus talentueux de l’industrie. Ils ont constamment repoussé les limites du gameplay et de l’art pour créer des jeux réussis et primés tels que Sacred Seasons 1 et 2, Lionheart Tactics et Lionheart Dark Moon. Avec leur dernier effort, G.I. Joe: War on Cobra, le studio vise à pousser les choses encore plus loin dans leur quête pour créer le prochain jeu Top 10 pour mobile.

À propos d’Hasbro

Hasbro (NASDAQ: HAS) est une entreprise mondiale de jeu et de divertissement engagée à créer les meilleures expériences de jeu et de divertissement au monde. Des jouets, des jeux et des produits de consommation à la télévision, au cinéma, aux jeux numériques, à l’action en direct, à la musique et aux expériences de réalité virtuelle, Hasbro se connecte à un public mondial en donnant vie à de grandes innovations, histoires et marques sur des plateformes établies et inventives. Les marques emblématiques d’Hasbro comprennent NERF, MAGIC THE GATHERING, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG et PJ MASKS ainsi que des marques partenaires de premier plan. Grâce à son studio de divertissement mondial eOne, ainsi qu’à ses labels de divertissement, Allspark Pictures et Allspark Animation, Hasbro construit ses marques à travers le monde grâce à une grande narration et du contenu sur tous les écrans. Hasbro s’engage à faire du monde un meilleur endroit pour les enfants et leurs familles grâce à la responsabilité sociale des entreprises et à la philanthropie. Hasbro s’est classée n ° 13 sur la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes 2019 par CR Magazine, et a été nommée l’une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere Institute au cours des huit dernières années. En savoir plus sur www.hasbro.com et suivez-nous sur Twitter (@Hasbro) et Instagram (@Hasbro).