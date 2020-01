Warcraft 3: Reforged – Blizzard possède tous les jeux personnalisés créés par les joueurs

Warcraft III: Reforged est maintenant disponible, et les joueurs qui se penchent sur l’accord d’utilisateur qu’ils doivent accepter avant de jouer au jeu constatent que les termes et conditions ont changé par rapport à la version d’origine. Désormais, tout ce que vous créez dans les jeux personnalisés appartient immédiatement à Blizzard.

Warcraft III a eu une scène de modding substantielle, et les jeux personnalisés sont une partie importante de l’infrastructure du jeu. Désormais, Blizzard cherche à conserver les droits sur tout ce qui a été créé dans Warcraft III: Reforged. USGamer a repris le nouveau libellé de l’accord d’utilisation du jeu, qui stipule:

“Les jeux personnalisés sont et resteront la propriété unique et exclusive de Blizzard. Sans limiter ce qui précède, vous cédez par la présente à Blizzard tous vos droits, titres et intérêts dans et pour tous les jeux personnalisés, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur Si, pour quelque raison que ce soit, vous êtes empêché ou restreint d’attribuer des droits sur les jeux personnalisés à Blizzard, vous accordez à Blizzard une licence exclusive, perpétuelle, mondiale, inconditionnelle, libre de droits et irrévocable permettant à Blizzard d’exploiter pleinement les Jeux personnalisés (ou l’un de leurs composants) à quelque fin et de quelque manière que ce soit. “

Cela est probablement déclenché par le succès de Defense of the Ancients (Dota), qui a commencé comme un mod communautaire de Warcraft III et a finalement donné naissance à une suite développée par Valve, Dota 2, ainsi que l’ensemble du genre MOBA. Apparemment, Blizzard veut s’assurer que si quelqu’un invente un nouveau genre ou crée un titre exceptionnel dans Warcraft III, il ne sera pas exclu des bénéfices potentiels.

Cependant, les joueurs sont maintenant également invités à prendre des dons pour la création de leur travail, permettant aux meilleurs moddeurs de Warcraft III de bénéficier théoriquement directement de leur travail.

Pour en savoir plus sur Warcraft III: Reforged, consultez notre énorme interview avec le producteur principal Pete Stilwell. Il explique pourquoi Warcraft III a été choisi pour une refonte, quels défis de conception l’équipe a rencontrés et ce que les joueurs peuvent attendre des jeux et des cartes personnalisés.

