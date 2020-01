Warcraft 3: Reforged Dev Talks Origines du projet, “Bénédiction et malédiction” de Fandom, etc.

C’est un grand jour pour la franchise Warcraft, car Blizzard a officiellement publié Warcraft III: Reforged, qui est présenté comme une “modernisation à grande échelle” du classique RTS.

Le titre PC comprend le jeu de base, Reign of Chaos, ainsi que l’extension The Frozen Throne. Les graphiques et le son ont fait l’objet d’une mise à jour moderne, tandis qu’il existe de nouveaux éléments améliorés de socialisation et de mise en relation via Battle.net et un outil de contenu généré par l’utilisateur via l’éditeur de monde amélioré.

En plus du jeu de base, vous pouvez vous procurer la version Spoils of War qui comprend de nouveaux skins pour Arthas, Cenarius, Jaina et Thrall, ainsi que des bonus en jeu pour des titres comme World of Warcraft, Hearthstone et Diablo III.

Pour en savoir plus sur les origines et les détails spécifiques de Warcraft III: Reforged, nous avons discuté avec le producteur principal Pete Stilwell. Dans une large interview, Stilwell parle de sujets tels que pourquoi Blizzard a choisi Warcaft III pour un remaster sur certains de ses autres titres, comment l’équipe de Blizzard honore le design original tout en réorganisant l’histoire et d’autres éléments, et ce que le studio a fait pour que Warcraft III: Reforged se démarque comme plus qu’un coup de nostalgie.

Stilwell parle également du fait que c’est “une bénédiction et une malédiction” d’avoir une base de fans aussi dévouée et passionnée, et comment Reforged vise à plaire aux fans de World of Warcraft qui veulent en savoir plus sur les origines de l’univers Warcraft. “La plupart d’entre eux ne connaissent probablement pas l’histoire d’origine”, a déclaré Stilwell à propos des millions de joueurs de World of Warcraft.

Découvrez l’interview complète de GameSpot avec Stilwell ci-dessous.

Pour en revenir au début, pourquoi avez-vous choisi Warcraft III au lieu de certaines de vos autres propriétés pour un remaster?

Il y avait quelques facteurs ici. Nous venions de quitter StarCraft: Remastered, nous avions donc constitué une équipe très axée sur la RTS – c’était donc une transition naturelle. Cela a presque suivi la transition de Blizzard consistant à faire l’un dans l’autre. Nous avions déjà la bonne équipe pour le travail.

Ensuite, il y a aussi le fait que nous voulions, avant tout, rendre service aux plus grandes communautés qui existaient encore avec nos anciens jeux. Il y a beaucoup de jeux dans le catalogue plus profond auxquels nous aurions probablement pu aller qui seraient plus faciles. Si vous le faisiez dans une perspective temporelle, il pourrait être plus logique de commencer par le premier Warcraft ou quelque chose comme ça.

Mais Warcraft III a toujours une communauté massive à la fois sur la scène compétitive et créative, en particulier avec les jeux personnalisés. L’une des autres choses heureuses que j’ai eu à faire dans la direction de cette équipe est de parcourir le monde et de parler à nos joueurs. Et pendant que nous étions en Corée, parlant de StarCraft, cela nous a fait prendre conscience de la force de la scène personnalisée, en particulier avec Warcraft III là-bas.

Et puis c’est juste un saut, un saut et un saut et tout à coup vous êtes à Shanghai pour parler aux gens là-bas et ils disent: “Oui, StarCraft est génial, mais ce qui nous intéresse vraiment, c’est ce Warcraft III.” Et je pense que c’était juste une progression naturelle sur de nombreux fronts.

Que faites-vous pour honorer le design original tout en réorganisant l’histoire et l’art et d’autres éléments?

Du point de vue du gameplay, c’est en grande partie la même chose.

D’un point de vue visuel, Warcraft a continué d’évoluer depuis l’original et depuis la sortie de la troisième guerre. Nous avons donc utilisé des éléments de Sylvanas et Jaina et tous ces autres personnages forts qui ont continué d’évoluer pour leurs modèles dans Warcraft III: Reforged. Pour beaucoup d’entre eux, c’était leur premier moment dans Warcraft III et parce qu’ils avaient tous les 200 triangles avec lesquels travailler, il n’y avait pas beaucoup de définition à quoi ressemblaient les gens ou comment ils se comportaient.

Nous avons regardé autour de tout ce que d’autres ont fait d’incroyable – que ce soit les livres ou les bandes dessinées ou les jeux, tous les trucs sympas qui existent, et nous avons essayé de nous en inspirer pour rassembler les éléments.

En ce qui concerne les autres éléments, encore une fois, la communauté des jeux personnalisés est si forte et fait tellement de choses sympas. Nous avons fait beaucoup de recherches sur ce qu’ils voulaient et nous avons examiné les façons créatives qu’ils ont trouvées au fil des ans pour résoudre les problèmes.

Nous avons fait beaucoup de choses sous le capot dont le joueur moyen peut ne pas bénéficier directement, mais j’espère que quand un créateur de cartes s’en emparera, il pourra créer une carte plus cool avec plus de performances ou prendre en charge plus gens. Une tonne d’efforts est allée dans le fait que cette communauté est vraiment ce qui a donné à ce jeu des jambes et nous voulons les redynamiser pour le prochain marathon, si vous voulez.

Quel type de travail technique était nécessaire pour cela? Il semble vaste!

Ce fut le premier jeu 3D de Blizzard. C’est l’une des choses que nous avons sous-évaluées dans ce dossier. StarCraft était le dernier grand jeu 2D de Blizzard et ils le faisaient depuis des années. Ils connaissaient la technologie et ils étaient super bons dans ce domaine.

Warcraft III est le résultat de nombreuses expérimentations. Nous avons des ingénieurs comme Jay Patel et Colin Murray, qui ont aidé à construire le jeu original, qui sont venus nous aider avec Warcraft III: Reforged, et ils ont regardé leur code et sont partis: “Oh, à quoi pensait mon jeune moi-même? Nous savons mieux maintenant.”

En termes de gameplay, apportez-vous des changements par rapport à l’original?

Le fait est qu’il y a une bonne abstraction entre la logique du jeu et le rendu du jeu. La plupart de nos efforts ont été consacrés au rendu de jeux et à la recherche de normes 3D modernes, contrairement à la logique de jeu, qui reste largement intacte. «Gameplay First», l’une des meilleures valeurs fondamentales de Blizzard, est toujours vraiment: «Comment cela se sent-il? Se lit-il comme Warcraft III?

Si vous avez déjà joué à Warcraft III, vous vous souviendrez vaguement de la façon dont les unités se déplaçaient et des choses comme ça. Et si vous êtes un joueur hardcore, vous allez l’avoir ancré dans votre ADN à ce stade.

L’authenticité est vraiment dans cette logique de gameplay, que nous avons essayé de ne pas toucher. Chaque fois qu’il y a un risque, nous faisons beaucoup de tests et le mettons entre les mains de pros ou le mettons entre les mains de gens de notre équipe qui sont des joueurs avancés pour s’assurer que le gameplay est intact.

Une partie de ce qui rend Warcraft III si populaire est sa base de fans passionnée et communicative – que pouvez-vous dire sur vos fans et ce que leur soutien signifie pour vous?

La réponse courte est que nos fans sont la raison pour laquelle nous le faisons. Les fans et le fait qu’ils jouent encore à ce jeu et sont voraces sur ce que cela représente, c’est ce qui a donné vie à cette équipe. C’est aussi notre boussole. C’est une bénédiction et une malédiction parfois, mais c’est surtout une bénédiction d’avoir des gens qui connaissent si bien le jeu et qui ont une telle attente. Cela rend plus difficile de changer et d’évoluer.

Mais cela fait également partie de la conversation sur notre programme en tant qu’équipe de développement et en tant que groupe. Et avant tout, c’est pour préserver ces jeux. Ce qui est cool avec Warcraft III, c’est que nous pouvons étendre l’éditeur et conserver le jeu d’origine tel qu’il était à toutes fins utiles, nous pouvons remettre les outils entre les mains de la communauté où ils peuvent aider à naviguer dans le chapitre suivant.

Le jeu est maintenant mis à jour avec la fonctionnalité et le support Battle.net – quel genre de travail cela exigeait-il et que permet-il que vous ne pouviez pas avoir il y a toutes ces années?

Les jeux originaux sur Battle.net étaient très différents – il n’y avait pas beaucoup de fonctionnalités au-delà de l’aspect social de Battle.net. Modern Battle.net a désormais une interaction sociale encore meilleure, car nous pouvons maintenant être ensemble dans un chat en groupe. Vous pouvez être dans un jeu et moi dans un autre et nous ne perdons jamais contact. C’est génial.

De plus, cela signifie que votre expérience multijoueur a tendance à être plus en lien avec d’autres jeux que Blizzard fait, par exemple, le matchmaking.

Envisagez-vous que Reforged plaira principalement aux fans du jeu original? Ou aux nouveaux joueurs qui auraient pu jouer à WoW et qui veulent maintenant en savoir plus sur certaines des origines de la tradition?

Nous espérons que ce sont les deux. Vous pouvez démarrer ce jeu, choisir de jouer dans ce que nous appelons «Classic» à l’intérieur du client, et vous verrez tous les modèles originaux, et jouez la campagne originale. Vous pouvez avoir cette expérience, et nous avons même des gars dans cette équipe qui croient que la seule chose que nous devions faire est de l’intégrer à Battle.net afin que vous puissiez l’installer plus facilement. Et puis il y a le reste d’entre nous qui sont comme «Attendez, regardez la taille de la base de joueurs de World of Warcraft». La plupart d’entre eux ne connaissent probablement pas l’histoire d’origine.

Voilà ce que c’est, le coup d’envoi de World of Warcraft. Par exemple, voir les Maleterres de l’Est sortir d’Andorhal n’est qu’un des moments clés qui font partie de l’histoire de Warcraft III. Avec WoW Classic l’année dernière montrant la passion autour de cette IP, l’espoir est que ces mêmes personnes voudront découvrir la «préquelle» qu’est Warcraft III.

Parce que si vous l’avez manqué, il y a plus de 60 missions, il y a des heures et des heures de cinématiques. Il y a tellement d’histoires et voir certains de ces personnages qui vous donnent des quêtes dans leurs origines est vraiment puissant si vous êtes un fan de Warcraft.

Si je comprends bien, le doublage reste le même dans Reforged. Pouvez-vous expliquer la décision de garder la voix agissant de la même manière?

Une partie de cela a galvanisé notre identité de ce que notre équipe allait être.

Lorsque nous sommes allés à la BlizzCon 2018 avec la démo de Warcraft III: Reforged et que nous avons montré ce que nous pouvions faire, nous avons été vraiment surpris par la réponse de la communauté. Certains ont demandé: “Qu’est-ce que tu fais avec cette chose?”

Si nous disons que nous utilisons la communauté comme une étoile, comme une lumière directrice, alors nous devons vraiment en être le propriétaire. Nous avons décidé en tant que groupe que ce n’était pas notre travail d’aller aussi loin.

En tant que Blizzard, nous devrions posséder notre expérience et nous avons décidé en équipe, cela signifie que cela devrait être plus en accord avec cette expérience classique.

Les remasters et les rééditions semblent jouer sur l’attrait de la nostalgie. Envie d’un temps révolu. Alors, comment avez-vous créé Warcraft III: Reforged pour être plus qu’une simple poussée sur les sentiments de nostalgie des gens et plutôt quelque chose qui se démarque en 2020?

Pour moi, les véritables modernisations sont allées dans le sens de la remise des outils à la communauté. Une grande partie de cela se trouve dans l’éditeur, avec de nouveaux éléments, de nouveaux déclencheurs et un nouveau support Lua, par exemple.

Évidemment, le lifting visuel et l’intégration du jeu à l’intérieur de Battle.net moderne sont importants, mais il ne fait aucun doute qu’il y a un jeu de nostalgie ici et c’est pourquoi nous avons conservé la VO originale et des choses comme ça. Nous espérons que ce sera un peu des deux en fin de compte.

Reforged est disponible depuis un certain temps dans une phase de test – quels types de commentaires avez-vous reçus et comment allez-vous changer le jeu final?

Avec la version bêta multijoueur, une grande partie de ce que nous avons fait a changé ce jeu en une nouvelle infrastructure de serveur et encore une fois, mettez-le sur Battle.net moderne. Il y a beaucoup de risques là-bas. Quelqu’un qui joue dans une autre partie du monde ne peut pas nécessairement être émulé sans bêta car le réseau principal auquel il se connecte qui atteint nos serveurs peut avoir une station de commutation étrange que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas tester correctement ici. Nous devons mettre cela entre les mains des joueurs pour vraiment connaître l’état d’une expérience en ligne.

C’était l’objectif de la bêta – trouver ces points faibles et les consolider. Surtout avec les jeux personnalisés, nous avons quelque part dans le voisinage d’un milliard de jeux personnalisés qui ont été publiés au cours des 15 dernières années. Nous sommes bien conscients que tous ne fonctionneront pas le premier jour et que certains anciens bugs et exploits ont été corrigés. Parce que l’expérience en ligne personnalisée est un tel centre de ce jeu, les créateurs pourraient avoir le temps de voir leurs cartes se casser et commencer à apporter des correctifs et des choses comme ça.

L’un des gros commentaires de la révélation était que le style artistique ressemblait en quelque sorte à un mélange des nouveaux modèles de personnages HD et à la façon dont les autres parties du jeu étaient restées anciennes. Quelle est votre réaction à cela, et avez-vous mis à jour le jeu pour sa version finale?

Lorsque nous sommes allés à BlizzCon avec la démo, nous voulions obtenir des commentaires et des premières impressions. C’était un travail en cours. Je pense que chaque chose que nous avons montrée à la BlizzCon a subi une certaine itération et c’est naturel. L’une des choses avec lesquelles nous avions des difficultés à ce moment-là était l’éclairage. Nous l’avions exagéré et c’est pourquoi il y a ces ombres vraiment austères.

Si vous avez vu l’intégralité du jeu, vous vous rendriez compte qu’une lumière vraiment brillante fonctionne bien sur Lordaeron Summer, mais dès que vous commencez à entrer dans les grottes ou tous ces autres ensembles de tuiles qui sont des parties importantes de ce jeu, vous le découvrez rapidement que ça ne marche pas. Une fois que nous avons déterminé ces valeurs et le niveau défini, la chose la plus importante à ce stade est que si vous placez les couleurs d’origine des ensembles de tuiles d’origine à côté des nouvelles, elles correspondent. Ils sont très concertés dans le bon sens, en ce sens qu’ils ont une fidélité plus élevée et qu’ils ont fière allure et qu’ils bénéficient de ces nouveaux systèmes que nous avons introduits avec un rendu basé sur la physique. Ce n’est pas exactement ce que nous avons montré la toute première fois, mais la plupart d’entre nous, dans la communauté et dans l’équipe, sommes d’accord pour dire que c’est là que ça devrait être Warcraft III.

À quoi les fans peuvent-ils s’attendre en ce qui concerne les jeux personnalisés et l’éditeur de carte?

Ce qui aidera au-delà de ce dont j’ai déjà parlé dans l’éditeur lui-même, c’est que nous avons créé des actifs uniques pour tout. Une chose que nous avons comprise avec la campagne est que lorsque vous regardez les mêmes Dreadlords ou les mêmes Paladins, tous debout côte à côte, ils sont identiques, sauf que la petite lueur autour de leurs pieds est d’une couleur différente. Nous pensions que «nous pouvions faire mieux que ça», surtout lorsque la communauté des douanes est assoiffée de ressources.

Ils ne peuvent pas nécessairement embaucher un groupe d’artistes pour faire des atouts à cette fidélité et leur donner plus allait être bénéfique pour tous ceux qui jouent à des jeux personnalisés. Donc, nous nous sommes nourris de chiens en ajoutant beaucoup plus à la campagne afin de réinjecter dans la communauté des jeux personnalisés. Ensuite, pour l’expérience en ligne, nous avons remanié le système de lobbying, donc entrer et sortir et trouver le bon jeu est une bien meilleure expérience.

