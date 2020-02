Warcraft 3: Reforged obtient son premier patch après le lancement de Rocky

La réception de Warcraft 3: Reforged n’a pas été excellente. Activision l’a reconnu hier dans les résultats, appelant à élargir la fenêtre de remboursement du remaster tout en s’engageant sur les correctifs à venir pour résoudre les problèmes actuels.

La première mise à jour de Reforged, qui est maintenant disponible, est censée être la première étape de ce processus, et elle nettoie en périphérie. Il corrige les bogues de la campagne impliquant des déclencheurs d’événements de mission et des états d’échec. Blizzard note que certains de ces correctifs invalideront les sauvegardes précédentes, mais ne réinitialiseront pas la progression de la campagne.

Visant les correctifs en ligne, le correctif devrait résoudre les problèmes avec les noms de carte non valides en multijoueur, ainsi que les plantages associés aux cartes à puce multiples sur les jeux personnalisés. Cependant, il n’y a pas de mot sur quand certaines fonctionnalités manquantes de Classic Warcraft 3 seront restaurées dans Reforged. Blizzard a indiqué qu’il avait l’intention d’ajouter une grande partie de cette fonctionnalité dans une mise à jour majeure de Reforged à l’avenir.

Vous pouvez lire les notes de patch complètes ci-dessous:

CampagneLes joueurs ne devraient plus avoir un écran de «défaite» après le chargement dans une mission.Les niveaux audio pour certains dialogues ont été ajustés.Les animations, les déclencheurs et les caméras de certaines cinématiques ont été modifiés.La déconnexion ou la déconnexion ne changera plus le enregistrer le dossier de fichiers.Correction d’un certain nombre de problèmes qui bloquaient la progression ou n’accordaient pas le mérite d’avoir terminé les missions.

• Remarque du développeur: la mise à jour d’une carte pour ces types de correctifs invalide les enregistrements précédents. Ceci est similaire à la façon dont les rediffusions des versions précédentes du client de jeu ne fonctionnent plus. La progression de la campagne ne sera pas perdue.Jeux personnalisésLes multiboards ne devraient plus planter les jeux personnalisés.Les lobbies joints pour la même carte ne créent plus de versions en double de la carte.

• Note du développeur: cela résout également les déconnexions des noms de carte incorrects.GameplayLe rendu du mode classique a été mis à jour.Résolution d’un problème avec l’attelage lors de la construction de bâtiments ou d’unités de formation pour la première fois.Animation de mise à niveau de Ziggurat fixe en mode Reforgé.Animations et portraits ajustés pour plusieurs unités et bâtiments.Unités terminant la formation hors écran ont à nouveau des voix. Les lieux de départ sont à nouveau obscurcis par le brouillard de la guerre.InterfaceLes chuchotements incluent désormais le nom de l’expéditeur.Les paramètres locaux pour l’audio et les sous-titres peuvent désormais être ajustés indépendamment dans Battle .net avant de lancer le jeu.Les glyphes non latins ne se chevauchent plus.Une info-bulle s’affiche désormais lorsque vous survolez du texte tronqué. avec les derniers messages.Les héros sur l’écran des résultats de match sont maintenant contenus par des limites.Tous les menus sont désormais distincts entre les paramètres graphiques classiques et reforgés.

• Note du développeur: nous avons mis en place une solution temporaire pour mieux vous informer si vous jouez en mode Reforgé ou Classique, en appliquant un ton sépia aux images d’arrière-plan pour Classic.

