Warlords of New York est plus ou moins la même chose et ce n’est pas une plainte

Écrire cette revue est un peu étrange compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons dans les deux scénarios. New York est attaquée par une pandémie et la ville est paralysée. La différence est que dans le jeu dont nous allons parler aujourd’hui, des combats de rue ont éclaté et notre mission est de vaincre certains agents qui ont changé de camp pour essayer de rétablir l’ordre dans The Big Apple. Voici The Divison 2: Warlords of New York.

Warlords de New York est une extension / DLC du jeu de base de The Divison 2, si vous n’avez pas joué à ce titre, il y a une micro revue:

La division 2 C’est un grand jeu pour vous de rassembler vos amis et d’aller trouver des groupes ennemis qui veulent mettre fin à l’ordre à Washington, construire une base, monter de niveau et trouver la meilleure équipe pour avancer et reprendre le contrôle, ce n’est pas un jeu qui pour changer votre vie et vous n’avez pas une histoire digne d’un Oscar; mais vous n’en avez pas besoin. Allez chercher 3 de vos amis, créez une équipe et nettoyez les rues de DC. Mega recommandé.

D’accord, maintenant nous allons parler du DLC Warlords of New York. C’est une extension de ce que nous avons vu dans le jeu de base, mais avec la différence qu’il nous renvoie à The Great Apple; ville où se déroulent les événements de The Division 1 (2016).

Tout commence lorsque vous recevez un appel d’urgence de New York et avant que vous ne le sachiez, un hélicoptère sort du Maison Blanche Désireux de vous emmener en mission à New York, voici l’une des rares choses qui nous déséquilibrent de l’expansion: Une fois entré à New York, vous ne pouvez pas retourner à Washington avant la fin de la campagne de 9 à 10 heures.

C’est un peu étrange et frustrant car si vos amis veulent aller se battre à Washington, vous ne pourrez pas les rejoindre et à moins qu’ils n’aient également acheté l’extension, vous les verrez seuls.

Cela est déséquilibré, mais vous comprendrez bientôt que The Division 2 WoNY Vous pouvez également en profiter seul et c’est que la ville a beaucoup de choses pour vous divertir car elle est parfaitement construite et conçue pour vous plonger dans le contexte dans lequel le jeu vous veut. Non seulement dans les scénarios extérieurs, mais aussi dans les bâtiments dans lesquels vous entrez, vous pouvez voir le souci du détail non seulement graphique; mais de construction de niveau.

La mission principale est de vaincre Aaron Keener Qui est caché quelque part à New York, pour le trouver, vous devez d’abord vaincre ses 4 copains. C’est là qu’intervient la deuxième chose qui nous a déséquilibrés: Les éponges de balles reviennent et de façon importante.

C’était l’un des principaux problèmes La Division 1 et qu’il semblait corrigé, ou plutôt déguisé, dans la suite; mais dans Warlords de New York Il est impossible de remarquer qu’il existe de nombreux ennemis que vous pouvez vider 17 cartouches de mitrailleuse, 7 bazookas, 28 grenades et qu’ils résisteront sans aucun problème en utilisant simplement un gilet pare-balles.

Ce n’est pas du tout un facteur de rupture, mais il est là et il est important qu’ils le sachent.

Alors, qu’est-ce qui est si génial dans le jeu?

Absolument tout le reste. Revenir à New York, voir des visages familiers dès le premier épisode et vaincre Aaron Keener est un vrai plaisir. L’histoire ne livre pas ce qu’elle semble promettre au début, mais comme nous l’avons déjà dit, Vous ne venez pas à The Division à cause de l’histoire, vous venez à cause du gameplay et c’est un gameplay très solide.

Les mécanismes de progression vont vous garder collés au jeu et si vous pouvez amener des amis à rejoindre votre aventure, nous promettons que ce sera des heures et des heures de plaisir parce que c’est The Division: amusant sans autre prétention. Ça rime parce que c’est vrai.

C’est assez clair: si vous aimez ce type de jeu (jeu de tir / looter), vous allez aimer ce que la franchise a à offrir et WoNY n’est que la même chose de la meilleure façon.

Ce texte a été possible grâce à un code de révision que Ubisoft nous a donné; si vous ne savez toujours pas si cela vaut la peine Warlords de New York, suivant POUSSEZ LE BOUTON dans Twitch Eh bien, nous jouerons l’expansion ces jours-ci.