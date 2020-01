Warner Bros. Wanted DC Movie Flash Cameo In Crisis On Infinite Earths

LES SPOILERS MAJEURS à venir pour la crise sur les terres infinies, parties 4 et 5

Warner Bros a en fait demandé que la version cinématographique DC d’Ezra Miller Le flash apparaître dans le ArrowverseCroisement de la crise sur les terres infinies. L’émission Flash TV de CW a débuté en 2014 en tant que spin-off de leur série phare Arrowverse, Arrow, et a présenté Barry Allen de Grant Gustin. Cette même année, Miller a été choisi pour The Flash pour Warner Bros.et Batman V Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder. Étant donné que le concept du multivers est bien établi au sein de DC Comics, les fans ont réclamé les héros Flash de Gustin et Miller à un moment donné, d’autant plus que les deux personnages ont été bien reçus dans leurs propriétés respectives.

Arrowverse de la CW a finalement réalisé le souhait des fans hier soir dans Crisis on Infinite Earths lorsque le film de Miller DC Flash est apparu dans une scène aux côtés de Barry Allen de Gustin. Au cours de la partie 4, lorsque le Barry d’Arrowverse doit utiliser des souvenirs et des connexions avec ses amis pour les trouver dans la Speed ​​Force, il parcourt le film DC Flash. C’est une courte scène, qui ne dure que 90 secondes environ, mais elle a des implications majeures pour les personnages Flash Arrowverse et DC. Maintenant, le producteur exécutif d’Arrowverse, Marc Guggenheim, révèle comment ce grand camée s’est réuni – et dont l’idée était.

Dans une interview avec Variety sur la finale en deux parties de Crisis on Infinite Earths, Guggenheim a été interrogé sur la façon dont ils pouvaient combiner les mondes de la télévision et du cinéma DC. Après avoir terminé le tournage de Crisis on Infinite Earths, Guggenheim a déclaré: “J’ai reçu un appel téléphonique de [Warner Bros. boss] Peter Roth disant: “Je sais que vous êtes verrouillé, mais pouvez-vous mettre Ezra dans le crossover?” Et j’ai dit: “Oui.” “Roth était apparemment sceptique quant à ce que Guggenheim pourrait adapter le film DC Flash au crossover, auquel le producteur Arrowverse a dit:” Oui, je sais, mais si vous me dites Ezra Miller peut être dans le crossover, je peux y arriver. “Guggenheim a ensuite expliqué:

J’ai appelé Eric Wallace, le showrunner de Flash, et il a appelé Grant Gustin – parce que la seule chose qui nous préoccupait était la pensée que nous ne voulions pas le faire à moins que Grant ne soit à 100% à bord. Et il l’était. Il était incroyablement enthousiaste et à bord. Et puis nous avons téléphoné avec Ezra Miller et lui avons dit la scène que j’avais écrite et il était complètement dedans. Et nous venons de partir. Nous avons réuni une unité de l’équipe Flash sur le plateau Flash [since Arrow’s team, which had produced the rest of the hour, was gone]. Et à notre grande surprise, personne n’a remarqué qu’Ezra Miller était à Vancouver et personne ne l’a divulgué à l’équipage, ce que nous apprécions. Nous avons donc pu garder cette surprise.

En cette époque de films et de télé de super-héros, où des photos de décors non officielles peuvent tout révéler, des premiers regards aux costumes aux camées surprenants, le fait que Guggenheim et l’équipe Flash aient pu garder la scène de Miller secrète n’est rien de moins qu’un miracle. Même l’actrice de Supergirl, Melissa Benoist, a révélé qu’elle ne connaissait pas le camée jusqu’à ce que l’épisode soit diffusé lorsqu’elle a commenté les photos de Gustin en coulisses avec Miller sur le tournage de Crisis on Infinite Earths. L’explication de Guggenheim sur la façon dont la scène s’est réunie offre un aperçu de la raison pour laquelle personne d’autre ne le savait, car il s’agissait d’un tournage si petit et aucun des autres acteurs d’Arrowverse n’était impliqué au-delà de Gustin.

Ce qui est peut-être le plus curieux à propos du camée de Miller’s Crisis on Infinite Earths, c’est que Warner Bros.a demandé qu’il soit inclus dans le crossover. Il y a une distance notoire entre les émissions de télévision DC et les films. Un exemple était quand l’Arrowverse voulait utiliser Harley Quinn, mais ne pouvait pas parce que les films prévoyaient d’utiliser le personnage pour Suicide Squad en 2016. Cependant, cette distance a apparemment changé étant donné que Warner Bros a demandé à Arrowverse de présenter le flash de Miller. Il fonctionne également vraisemblablement comme configuration pour le film Flash dont la sortie est prévue en 2022. Sans ce camée (et si le film ne bouge pas à partir de cette date), il s’écoulerait près de cinq ans entre la dernière apparition de Miller en tant que Flash dans Justice League et son film solo. Donc, ce camée peut non seulement combler le fossé entre Arrowverse et les films DC, il offre un aperçu de ce qui va arriver sur l’ardoise de sortie du film DC de Warner Bros.

