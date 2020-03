Warzone, atteint 30 millions de joueurs en 10 jours

Call of Duty: Warzone a atteint 30 millions de joueurs dans le monde en seulement 10 jours. C’est ce qu’Activision a annoncé sur sa nouvelle bataille royale qui dépeuple parmi les joueurs. La bataille royale gratuite a été lancée le 10 mars 2020 et a immédiatement atteint six millions de joueurs en 24 heures, puis 15 millions après trois jours.

De toute évidence, Warzone connaît un énorme succès. Apex Legends de Respawn a vu 2,5 millions de joueurs dans les 24 heures suivant le lancement, 10 millions en trois jours, puis 25 millions en une semaine. Par conséquent, nous verrons probablement des données statistiques similaires dans Warzone en termes de nombre de joueurs.

Call of Duty: Warzone, un énorme succès pour le titre Activision

Le géant de Battle Royale d’Epic, Fortnite, surpasse actuellement tous les prétendants du genre. Cependant, n’oubliez pas qu’au lancement, il a fallu deux semaines pour atteindre 10 millions de joueurs. Les choses ont rapidement augmenté après que le bouche à oreille s’est propagé et que les enfants se sont impliqués, apportant des chiffres vertigineux.

Fortnite avait 20 millions de joueurs en six semaines, 30 millions de joueurs en 11 semaines, 45 millions en 16 semaines et 125 millions en moins d’un an. La dernière fois qu’Epic a annoncé le nombre de joueurs, c’était en mars 2019, lorsqu’elle a déclaré que Fortnite comptait 250 millions de joueurs.

Warzone a donc encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir affronter Fortnite, mais c’est un excellent début. Nous espérons qu’Activision ravivera l’intérêt pour le genre battle royale avec les événements et mises à jour Warzone préférés des fans.