Warzone ’est un jeu Battle Royale gratuit, mis en ligne mardi – .

Call of Duty: Warzone est un jeu gratuit qui sera lancé sur consoles et PC le 10 mars.

Jusqu’à 150 joueurs s’affrontent dans Call of Duty: Warzone sur la carte géante de Verdansk en modes Plunder et Battle Royale, qui seront tous deux disponibles dès le premier jour.

Les propriétaires de Call of Duty: Modern Warfare auront accès au nouveau jeu avant tout le monde.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Après des semaines de rumeurs et de fuites, Activision a finalement confirmé Call of Duty: Warzone lundi. Warzone est un jeu Battle Royale autonome et gratuit se déroulant dans l’univers de Call of Duty. Tous les détails seront révélés lors du lancement officiel du jeu mardi, mais nous avons reçu des informations via la bande-annonce que vous pouvez regarder en haut de cet article. Il y aura deux modes dans Warzone: Plunder et Battle Royale plus traditionnel. Nous avons également appris que Verdansk est le nom de la carte sur laquelle jusqu’à 150 joueurs s’affronteront.

Selon le compte Twitter officiel de Call of Duty, les propriétaires de Call of Duty: Modern Warfare auront accès à Warzone à 8h00 PDT / 11h00 EDT tandis que tous les nouveaux joueurs devront attendre jusqu’à 12h00 PDT / 15h00 EDT pour sauter La taille de téléchargement pour toute personne disposant de Modern Warfare déjà installé sur sa console et son ordinateur sera comprise entre 15 et 22 Go, tandis que la taille de téléchargement pour ceux qui obtiennent Warzone seule sera comprise entre 80 et 100 Go.

# Propriétaires de Modern Warfare

🕗 – 8h PDT

🗓️ – 10 mars

📡 – Taille de téléchargement 15-22 Go

Nouveaux joueurs

🕛 – 12 h PDT

🗓️ – 10 mars

📡 – Taille de téléchargement 80-100 Go

– Call of Duty (@CallofDuty) 9 mars 2020

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas (officiellement) sur le nouveau jeu gratuit, mais les fuites semblent avoir gâché la plupart des surprises. Dans une vidéo publiée la semaine dernière (et ensuite retirée), YouTuber Chaos a révélé qu’en plus de ce que nous avons décrit ci-dessus, Warzone soutiendra des équipes de deux et trois, ainsi que des joueurs en solo.

Le YouTuber a également déclaré que certaines des cartes classiques de Call of Duty qui ont été intégrées à Verdansk incluent Broadcast, Overgrown, Scrapyard et Terminal. Il existe également une fonctionnalité similaire au jumpmaster dans Apex Legends, où un seul chef d’escouade est en mesure de décider où tous les membres de cette équipe se retrouveront sur la carte.

Nous n’aurons plus besoin de fuites lorsque Warzone sera lancé demain matin, mais si vous voulez avoir un aperçu de ce que tout ce spin-off gratuit a à offrir, quelqu’un sur Reddit a résumé la fuite vidéo de manière très détaillée, à partir de le nombre de véhicules aux emplacements nommés sur la carte et le nombre de munitions.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.