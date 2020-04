Warzone, les joueurs PC gâchent l’expérience de la console

Call of Duty: Warzone, la célèbre bataille royale gratuite, a des problèmes avec les joueurs PC utilisant des astuces dans le jeu. En fait, de nombreux joueurs de console montrent leur frustration de jouer avec des utilisateurs qui utilisent des astuces et ruinent le jeu. Ainsi, en conséquence, le jeu croisé entre les deux plates-formes est désactivé.

Comme vous le savez probablement, le jeu croisé permet aux joueurs PC, PS4 et Xbox One de jouer ensemble dans des jeux en ligne. Cependant, comme l’a rapporté Eurogamer, les utilisateurs de console en ont assez d’être tués par des personnes qui utilisent des astuces PC comme bot de ciblage.

Call of Duty: Warzone, les tricheurs ruinent la bataille royale

Ces tricheurs sont plus faciles à utiliser sur PC que sur consoles, et la plate-forme a traditionnellement plus de problèmes avec les «tricheurs» pour cette raison. Bien qu’il puisse sembler être une solution simple pour désactiver le jeu croisé, le problème est qu’il réduit le pool de joueurs disponibles pendant le matchmaking pour une session. Cela signifie qu’il faudra plus de temps pour trouver des joueurs pour une partie.

Comme le note Eurogamer, sur PS4, il a fallu quelques minutes pour entrer dans un lobby Warzone avec crossplay désactivé, contre environ 30 secondes avec la fonction activée. C’est une bonne différence et, en fait, si le matchmaking est lent, le jeu vous demandera d’activer le jeu croisé pour trouver un lobby plus rapidement.

Gardez à l’esprit que les joueurs PC ne peuvent pas du tout désactiver le jeu croisé, pas plus que les joueurs Xbox One. Le développeur Infinity Ward a récemment souligné qu’il prenait la bataille contre les “ tricheurs ” au sérieux et qu’il avait émis environ 70 000 interdictions contre ceux qui avaient été dénoncés et surpris en train de tricher.

Cependant, étant donné que Warzone est un jeu gratuit, les «tricheurs» peuvent simplement créer un nouveau compte pour continuer à jouer et ennuyer les utilisateurs. Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes sur consoles demandent une solution au problème de triche, comme avoir une option de jeu croisé qui exclut le PC.