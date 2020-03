Warzone sera un Battle Royale gratuit

Il y a quelques années, nous avons vu comment Activision essayait de prendre pied dans le genre de bataille royale à succès, avec l’arrivée du mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4. Cependant, son dernier opus Call of Duty: Modern Warfare a opté pour ne garder que le mode compétitif classique.

Quelque chose qui semble venir maintenant comme un jeu complètement indépendant et gratuit, Call of Duty: Warzone, sous le même moteur et système du dernier match.

Filtrée pour la première fois il y a un mois, une nouvelle filtration semble montrer un état nettement plus avancé de cette manière, avec une vidéo de gameplay de 11 minutes à l’intérieur du jeu. Bien que la vidéo originale ait déjà été supprimée, peut-être en raison d’une défaillance humaine ou de l’embargo des nouvelles en attente de l’annonce officielle du jeu, il n’a pas fallu longtemps pour réapparaître sur le réseau.

Donc, il aurait déjà été confirmé que Call of Duty: Warzone sera un jeu entièrement gratuit avec une capacité de jusqu’à 150 joueurs simultanés par partie. Bien qu’un des participants ait assuré les intentions d’Activision d’augmenter ce chiffre à 200.

Nous aurons des modes de déploiement seuls ou par paires et triplettes, ainsi que la présence de certains scénarios de saga classiques intégrés dans une seule grande carte.

Une autre des principales nouveautés est que, contrairement à toutes les batailles royales présentées à ce jour, cette fois les joueurs n’apparaîtront pas désarmés, mais ils porteront un pistolet de base.

Cependant, en cours de route, ils pourront trouver des armes, ainsi que la possibilité d’obtenir des plans pour l’amélioration de notre équipement.

De plus, rompant à nouveau avec le modèle de jeu à mort, le jeu ajoutera une option “seconde chance”, avec lequel si nous tombons, nous pouvons revivre, oui, convertis en prisonniers du Goulag.

Enfin, au cas où quelqu’un douterait de la vérité de cette vidéo, il semble que Call of Duty: Warzone se serait également infiltré dans diverses publicités et images via Twitch, où même si nous ne transmettons rien du contenu, ils nous aident à confirmer votre nom.

RUPTURE: Les publicités pour Call of Duty: #Warzone ont commencé à apparaître sur Twitch! Https: //t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU

– Statistiques Call of Duty Modern Warfare (@CODTracker) 9 mars 2020

Bien qu’il semble qu’Activision ait perdu tout le facteur de surprise pour son annonce officielle, la société devrait prononcer au cours des prochains jours.