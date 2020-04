Washington prévoit une équipe de recherche de contacts de 1 500 personnes alors que le gouverneur présente sa stratégie de réouverture – .

Le gouverneur Jay Inslee s’adresse à une foule de leaders technologiques avant le gala . 2018. (Photo . / Dan Delong)

L’État de Washington prévoit que 1 500 personnes effectueront la recherche des contacts d’ici la mi-mai dans le but de cartographier et de contrôler la propagation du COVID-19 lors de la reprise économique.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a décrit une approche progressive pour lever l’ordre de verrouillage qui est en place depuis mars lors d’un discours mardi. Le plan de rétablissement commence par des tests généralisés – un défi pour les États de tout le pays – suivis de l’isolement rapide des personnes atteintes du virus et de la recherche des contacts pour l’empêcher de se propager.

Avant d’ajuster les mesures, nous devons être en mesure de:

➡️ Testez largement

➡️ Isolez rapidement

➡️ Identifier les contacts

➡️ Contacts de quarantaine Les États-Unis restent très en retard sur les capacités de test. 4/8 pic.twitter.com/a89BW30gql – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 22 avril 2020

Le traçage des contacts est une stratégie d’atténuation des maladies dans laquelle les enquêteurs retrouvent les personnes qui ont interagi avec un individu infecté pendant la fenêtre de contagion. Cela se fait traditionnellement par des appels téléphoniques et des entretiens, bien que les gouvernements explorent maintenant la recherche de contacts basée sur la technologie. Apple et Google développent des outils qui utilisent des signaux Bluetooth dans les appareils mobiles pour suivre les cas potentiels de COVID-19, soulevant de nouveaux problèmes de confidentialité.

Les entreprises technologiques prévoient de publier des mises à jour logicielles le mois prochain qui permettront à leurs systèmes d’exploitation mobiles d’échanger des clés anonymisées avec d’autres téléphones à proximité. Lorsque les responsables de la santé publique identifieront un cas positif de COVID-19, ils pourront informer toute personne dont le téléphone était proche du patient sans révéler l’identité de cette personne. Ce suivi des contacts numériques pourrait être un outil essentiel alors que nous entrons dans la prochaine phase de la pandémie de coronavirus, mais les experts en confidentialité craignent que la technologie ne puisse survivre à la crise.

Mardi, lors d’une conférence de presse, Kathy Lofy, responsable de la santé à Washington, a déclaré qu’il y avait actuellement 600 personnes dans le gouvernement de l’État formées pour effectuer la recherche des contacts et que 800 autres volontaires apprenaient les compétences nécessaires. Mais elle a déclaré que la recherche des contacts ne pouvait pas être efficace à Washington sans “au moins 2 à 3 fois plus de tests que ce que nous avons actuellement”.

Inslee a réitéré le problème, affirmant que Washington est «radicalement en retard sur ce dont nous avons besoin pour tester les fournitures. Le simple fait est que la nation manque cruellement de kits de test. »

Des chercheurs de Seattle et de Washington expérimentent une variété de protocoles de test, y compris un programme de test à domicile qui a commencé à rapporter les premiers résultats la semaine dernière. Le Greater Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN) s’est associé à des groupes comme Amazon Care, un programme de soins de santé pour les employés d’Amazon dans la région de Seattle, sur l’infrastructure et la logistique pour les tests à domicile.

La Food and Drug Administration a autorisé un autre test de diagnostic avec une option de collecte à domicile pour COVID-19 mardi. Le kit de collecte à domicile Pixel by LabCorp COVID-19 Test utilise des écouvillons nasaux pour collecter des échantillons qui peuvent être postés dans un laboratoire.

Les cas signalés de COVID-19 ont diminué ces dernières semaines dans l’État de Washington. Mardi, le Département d’État de la Santé a signalé 197 nouveaux cas, portant le total cumulé à 12 282 cas; et 30 morts, ce qui porte le nombre de morts à 682.

Épicentre d’origine des États-Unis de l’épidémie de COVID-19, Washington est maintenant 15e parmi les États américains dans les cas cumulatifs. L’État représente 1,5% des plus de 800 000 cas aux États-Unis, et un pourcentage légèrement plus élevé des plus de 40 000 décès dans le pays.

L’ordre de «rester à la maison» restera en vigueur à Washington jusqu’au 4 mai au plus tôt, bien qu’Inslee ait déclaré mardi «nous ne serons pas en mesure de lever bon nombre des restrictions» d’ici là. Il a comparé la stratégie de réouverture à tourner un cadran, plutôt que de basculer un interrupteur.

“Nous pensons que nous pourrons bientôt permettre à certaines chirurgies électives de reprendre à condition que les professionnels de la santé disposent d’un équipement de protection individuelle approprié”, a déclaré Inslee. «Nous espérons également que nous pourrons commencer à permettre à plus de gens de participer à davantage de loisirs de plein air.»

Les autres étapes initiales comprendront un «plan judicieux» pour permettre le retour de la construction dans une capacité limitée. Inslee a averti que de nombreuses entreprises devront s’adapter aux nouveaux protocoles de sécurité et aux mesures de distanciation sociale à l’avenir.

Les mesures de distanciation sociale qui sont en vigueur depuis un mois à Washington semblent réduire la propagation du virus, a déclaré Inslee. Mais il a mis en garde contre les risques de lever trop tôt les restrictions.

«Nous avons besoin de personnes en bonne santé pour bâtir une économie saine», a déclaré Inslee. «Les données nous indiquent que si nous levions toutes les restrictions dès maintenant, ou même dans deux semaines, cette baisse s’arrêterait presque certainement et la propagation du COVID-19 augmenterait presque certainement.»