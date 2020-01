Washington State AG accuse le gouvernement fédéral d’avoir tenté de «saper» les États dans le procès T-Mobile-Sprint – .

Le procureur général de l’État de Washington, Bob Ferguson, s’exprimant lors du sommet . 2017. (Photo . / Dan DeLong)

Le procureur général de l’État d’origine de T-Mobile, Washington, s’est attaqué au gouvernement fédéral cette semaine alors que le procès multi-États contestant la fusion du blockbuster du fournisseur de services sans fil avec Sprint touche à sa fin.

Le procureur général de Washington, Bob Ferguson, a accusé le ministère de la Justice de chercher à «saper» le pouvoir des États d’appliquer les lois antitrust dans un mémoire d’ami du tribunal. Washington ne fait pas partie du procès multi-états visant à empêcher T-Mobile de fusionner avec Sprint.

Mercredi, un juge fédéral de New York entend des plaidoiries. New York mène la contestation judiciaire, avec la participation de la Californie, du Colorado, du District de Columbia et de plusieurs autres États.

La lettre de Ferguson (intégrée ci-dessous) fait suite à un mémoire déposé par le département américain de la Justice qui demande au tribunal de prendre en considération les conclusions sur la fusion que les autorités de réglementation fédérales ont déjà conclues. Le DOJ et la Federal Communications Commission ont déjà donné le feu vert aux sociétés de télécommunications sans fil pour fusionner.

Le PDG de T-Mobile, John Legere, pose avec le PDG de Spring, Marcelo Claure, avant une audience du sous-comité sénatorial en juin dernier. (Photo Twitter)

“Bien que je comprenne que le MJ a intérêt à protéger la résolution à laquelle il est parvenu avec T-Mobile et Sprint, sa déclaration va bien au-delà”, a déclaré Ferguson dans le mémoire. “Plus précisément, la déclaration du MJ, inutilement et sans fondement juridique, cherche à saper le rôle important et indépendant des États dans l’application des lois antitrust.”

Le mémoire du ministère de la Justice demande au tribunal de déterminer si une minorité d’États devrait être responsable de l’application de la concurrence pour l’ensemble du pays.

“Le manque d’intérêt des États plaidants à l’échelle nationale est particulièrement préoccupant ici parce que la fusion contestée combinerait deux réseaux cellulaires nationaux qui desservent les clients dans chaque État”, a déclaré le mémoire du MJ.

Ferguson a qualifié cette position de «myope».

L’État de Washington a déposé 39 poursuites contre l’administration Trump, mais Ferguson a choisi de ne pas participer à l’affaire T-Mobile / Sprint.

Le procès est le dernier obstacle majeur que T-Mobile et Sprint doivent franchir pour fusionner en un seul opérateur sans fil sous la marque T-Mobile. Le PDG de T-Mobile, John Legere, prévoit de quitter son poste de directeur après la fusion. L’accord de 26 milliards de dollars est également en cours d’examen par un tribunal de Washington D.C., chargé d’examiner l’approbation du ministère de la Justice, rapporte Axios.

Lettre Ferguson par . sur Scribd