Watch AFL et Watch NRL présentent les codes du football australien à un public mondial

Le football – peu importe le code – est plus que de simples athlètes professionnels qui frappent une balle autour d’un terrain. C’est aussi la sueur, le sang et les larmes d’un fan passionné qui le suit. Chaque année, lorsque Footy et la saison de la Ligue commencent Down Under, les fans de sport se préparent à encourager leurs équipes préférées, soit en se rendant au stade, soit en regardant chaque match sur la télévision gratuite ou sur un service payant comme Kayo Sports.

Pour les fans en dehors de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, cependant, il n’y avait pas de moyen facile de suivre chaque essai et mêlée … jusqu’en 2019, lorsque Watch AFL et Watch NRL ont été lancés pour un public mondial.

Ces deux services de streaming internationaux par abonnement offrent aux fans de Footy et de Ligue du monde entier, ou aux fans locaux voyageant à l’étranger, la possibilité de profiter de chaque match pendant la saison de Premiership en direct ou à la demande.

Coup d’envoi de la saison 2020 de Premiership

Alors que la saison de football 2020 est sur le point de débuter ce mois-ci – la LNR commençant le 11 mars et l’AFL suivant de près le 19 mars – c’est le bon moment pour envisager de vous inscrire si vous voulez suivre tout le drame que les rivalités entre les équipes apportent.

Les deux services de streaming peuvent être abonnés en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs dans le monde via les sites Web respectifs, mais il faut noter que le contenu disponible sur les deux services n’est accessible qu’en dehors de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique.

Pour les Australiens et les Kiwis, cela signifie que c’est une excellente idée de s’inscrire pour une semaine ou un mois si vous savez que vous serez hors du pays pendant certains des matchs cruciaux de la saison.

Les abonnés ont également accès en direct aux chaînes Fox Footy et League dédiées pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, analyses et émissions de divertissement connexes disponibles sur ces chaînes.

Trois niveaux d’abonnement sont disponibles pour chaque service:

Hebdomadaire: US $ 17 / £ 13 / € 17 / AU $ 20 Mensuel: US $ 33 / £ 25 / € 33 / AU $ 39 Annuel: 165 $ US / 130 £ / 155 € / 199 $ AU.

Watch AFL comprend également tous les matchs féminins de la ligue féminine AFL.

Bien que les deux services puissent être diffusés en continu sur le navigateur de leur choix, ils disposent également de leurs applications Android et iOS dédiées et peuvent être diffusés sur un téléviseur via AirPlay ou Google Chromecast. Il existe également une application Apple TV pour les deux services téléchargeables via l’App Store, ainsi qu’une application pour les utilisateurs d’Android sur le Play Store.

Si vous avez déjà un abonnement existant à l’un des services, veuillez noter que les prix des plans proposés par les deux plateformes ont été révisés.

Si vous êtes un fan de footy, alors tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Watch AFL, mais si vous préférez Rugby League, alors inscrivez-vous au service Watch NRL. Si vous êtes fan des deux formats du jeu, vous aurez besoin de plans d’abonnement pour les deux services, car l’inscription à l’un ne vous donnera pas accès à l’autre.

L’abonnement est aussi simple que de se rendre sur les sites Web Watch AFL et Watch NRL, de choisir un plan et de créer un compte, et pendant que l’abonnement se renouvelle automatiquement, vous êtes libre d’annuler à tout moment. Vous pouvez commencer à diffuser immédiatement tant que vous êtes en dehors de l’Australie – aucun VPN n’est nécessaire.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à l’un ou l’autre service, nous avons rassemblé les meilleurs services VPN disponibles afin que vous puissiez diffuser vos sports préférés n’importe où.