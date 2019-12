Watch Dogs Legion – Le jeu le plus attendu de Phil Hornshaw en 2020

2020 est presque arrivé, nous avons donc demandé au personnel de GameSpot de partager les jeux qu'il attend avec impatience au cours de la nouvelle année. Les nouvelles consoles vont dominer les gros titres, mais en fin de compte, tout tourne autour des jeux, et il y en a une tonne de passionnantes à espérer. Lorsque vous avez fini de lire cette entrée, suivez toutes nos autres couvertures de fin d'année collectées dans notre hub Best of 2019 et notre hub le plus attendu de 2020.

Bien que le premier Watch Dogs ne m'ait jamais attrapé, j'ai été ravi par le virage d'Ubisoft avec le second. Il se concentre sur un groupe de personnages jeunes, diversifiés et principalement bien dessinés, c'est un envoi intelligent de la culture technologique, et il a beaucoup de choses intéressantes à dire – tout en étant un jeu amusant en monde ouvert qui utilise Watch Les idées de gameplay de piratage intéressantes des chiens dans une histoire qui est réellement engageante. Après avoir joué à Watch Dogs Legion à l'E3 2019, je suis encore plus excité pour la troisième entrée de la série, qui semble étendre toutes les bonnes choses de son prédécesseur, tout en ajoutant des mécaniques de jeu et des conceptions d'histoire vraiment engageantes et innovantes.

Le nœud de Watch Dogs Legion est que vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage du jeu: tous les PNJ sont recrutables dans votre insurrection de hackers souterrains en constante croissance, et chaque personnage a une trame de fond unique et un ensemble d'avantages et d'inconvénients. Cela ressemble à une idée de tarte dans le ciel sur les capacités de génération de procédures qui s'effondreront immédiatement sous un examen attentif, mais après avoir joué à Legion, j'ai été époustouflé par la façon dont le jeu intègre réellement l'idée de tirer des personnages de son futur Londres dans votre groupe, et à quel point ils se sentent bien. Vous ajoutez des personnages à votre groupe en les aidant à faire face aux problèmes de leur vie, qui sont presque tous causés par l'état de surveillance fasciste et draconien (qui est une conséquence de notre climat politique réel) dans lequel ils se trouvent. Watch Dogs Legion a donc l'impression de terminer une série de missions de fidélité spécifiques aux personnages.

Une fois qu'ils sont dans votre équipe, vous pouvez basculer entre vos personnages à la volée, en utilisant les compétences particulières de différentes personnes pour terminer vos missions. Lorsque vous rencontrez des problèmes et que les autorités se rapprochent de vous, ce sont les autres personnages que vous avez recrutés qui vous viennent en aide avec des capacités passives spéciales, comme la mise en place de barrages routiers pour détourner la police qui vous donne le temps de vous échapper. Alors que "n'importe quel PNJ est jouable" sonne comme un gadget, les systèmes complexes à l'œuvre dans Legion font bien de faire en sorte que tous ces personnages se sentent distincts, plutôt qu'une simple série d'attributs aléatoires attachés à un modèle de personnage aléatoire. Legion voit le retour de la capacité de balayage de longue date de Watch Dogs qui vous permet de voir dans la vie des gens dans la rue, mais pour la première fois dans la série, cette capacité est essentielle au jeu lorsque vous recrutez des personnages et aide à créer un Londres qui se sent peuplé et vivant.

Cependant, le système de recrutement de personnages va au-delà du gameplay. Les PNJ aléatoires de Legion ressemblent en fait à des personnages sur mesure créés pour l'histoire pendant que vous jouez dans sa campagne, et chacun a ses propres acteurs vocaux et pièces de dialogue qui s'intègrent parfaitement dans les cinématiques. Ubisoft n'a pas embauché des milliers d'acteurs, évidemment, mais il y en a assez que, au moins dans notre aperçu et dans les séquences de jeu, nous n'avons pas encore entendu la même voix répétée sur deux personnages. Tout cela fonctionne ensemble pour créer le sentiment que vous créez une vision unique de l'histoire du jeu à travers les personnes que vous choisissez de faire entrer dans Ded Sec, et qui vous choisissez de prendre en mission. De plus, vous vous souciez de ces personnages en raison de l'histoire que vous avez avec eux et du temps que vous y avez consacré – ce qui le rend d'autant plus dévastateur lorsqu'ils sont arrêtés ou tués.

Bien que nous ayons mis la main sur Watch Dogs Legion à l'E3, Ubisoft a récemment retardé le jeu depuis sa date de sortie initiale du 6 mars 2020. Ubisoft prévoit pour le moment de lancer Watch Dogs Legion au cours du second semestre. Compte tenu du niveau de complexité du jeu (sans parler de son histoire politiquement chargée, qui traite des répercussions du Brexit), l'équipe de développement utilisant ce temps supplémentaire est probablement pour le mieux. Nous savons également que Legion sera l'un des premiers jeux Ubisoft à apparaître sur PS5 et Xbox Scarlett, il sera donc intéressant de voir comment Legion exploitera les capacités du nouveau matériel.

Pour un bref aperçu de tout ce que vous devez savoir sur Watch Dogs Legion, soyez à l'affût de notre explicateur mettant en évidence tous les détails essentiels.

