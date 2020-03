. Watch Time 19: Adapter les routines quotidiennes pendant la pandémie de santé

Épisode bonus: Chance Miller de . Daily revient à Watch Time pour discuter de la façon dont nous adaptons nos routines quotidiennes avec les commandes d’abris sur place, les gymnases fermés et la vie normale en pause pendant que nous essayons d’arrêter la propagation du coronavirus.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. Abonnez-vous maintenant pour rattraper chaque épisode et entendre automatiquement les nouveaux épisodes dès leur sortie toutes les deux semaines: 🟣 Podcasts Apple | 🟠 Couvert | 🟢 Spotify

Liens discutés dans cet épisode:

Formulaire de coordination de l’entraide à faire le vendredi

. Watch Time podcast épisode 3: Apple Watch et la gestion de la santé mentale avec Alex Cox

The Rocket Ranch de la NASA sur les podcasts Apple

Décollage sur Relay FM

Alerte de lancement: ULA Atlas V termine sa première mission Space Force aujourd’hui

Ces applications et services répondent à la pandémie de coronavirus avec des informations gratuites

Liste des saisons des survivants de John Siracusa

