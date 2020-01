. Watch Time épisode 14: Mouvement et élan avec Michael Potuck

Cette semaine sur . Watch, Zac est rejoint par Michael Potuck de . pour parler de mouvement et d’élan avec Apple Watch. Michael a plus d’une décennie d’expérience de fitness qui date d’avant l’Apple Watch, a terminé un marathon de dernière minute sur un coup de tête et a récemment utilisé la montre pour suivre le ski sur les pistes.

Liens discutés dans cet épisode:

Test: duo d’applications Apple Watch pour un suivi détaillé du ski et du snowboard, la compétition avec des amis, plus

Le marathon de Michael sur Instagram

