. Watch Time épisode 16: Apple Watch et CrossFit avec Chance Miller

L’animatrice du podcast . Daily, Chance Miller, rejoint Zac pour discuter de l’Apple Watch et du crossfit, du régime alimentaire et de l’exercice, des résolutions du Nouvel An après janvier, de nouvelles études de recherche sur l’Apple Watch, du temps d’écran, etc.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. . Watch Time est disponible sur les podcasts Apple, Spotify, Overcast et vos lecteurs de podcast préférés via RSS. Abonnez-vous maintenant pour rattraper chaque épisode et entendre automatiquement les nouveaux épisodes dès leur sortie toutes les deux semaines.

Liens discutés dans cet épisode:

Planificateur d’itinéraire pour iPhone et Apple Watch

Le podcast quotidien .

L’Apple Watch peut-elle réduire le risque d’AVC? L’étude «Heartline» de Johnson & Johnson veut découvrir

L’application Apple Research ajoute la prise en charge d’AirPods Pro pour l’étude de l’audition et les améliorations de la batterie watchOS

