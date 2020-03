. Watch Time épisode 17: Casey Liss s’exécute avec Apple Watch

Beaucoup d’entre nous connaissent Casey Liss d’Accidental Tech Podcast, Analog (ue) et des applications comme Vignette et Peek-A-View, mais que savez-vous de l’expérience de Casey avec la course à pied et l’Apple Watch? Cette semaine, nous explorons juste cela.

Liens discutés dans cet épisode:

Podcast technique accidentel

Analogique (ue) sur Relay FM

Casey on Car (wa) s (hes)

Tempo pour les coureurs

Ciel couvert pour Apple Watch

Volvo sur appel pour Apple Watch

Brouillons pour Apple Watch

Planificateur d’itinéraire pour iPhone et Apple Watch

