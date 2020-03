WatchGuard, basée à Seattle, va acquérir le fournisseur de protection des terminaux Panda Security – .

Basé à Seattle Watchguard Technologies a annoncé lundi qu’il allait acquérir Panda Security, une entreprise madrilène de 30 ans qui vend des logiciels de protection des terminaux.

«À court terme, l’acquisition de Panda Security rend la détection et la réponse aux points finaux les plus performantes, la chasse aux menaces, les points finaux AV, la sécurité des e-mails, les correctifs et la conformité et le chiffrement des données accessibles à notre clientèle via un fournisseur de confiance et son service informatique. fournisseur de solutions de choix », PDG de WatchGuard Prakash Panjwani dit dans un communiqué.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. La transaction devrait être clôturée au deuxième trimestre.

Fondée en 1996, Watchguard vend des produits et services de sécurité aux petites et moyennes entreprises. La société a été acquise en 2006 par Francisco Partners pour 151 millions de dollars. Il a envahi d’autres sociétés telles que Percipient Networks et Datablink ces dernières années.