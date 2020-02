watchOS 7: ce que nous voulons voir

La grande mise à jour du système d’exploitation de l’Apple Watch de l’année dernière a apporté quelques améliorations sérieuses, mais étant donné le peu de changement avec l’Apple Watch 5, il n’y avait pas beaucoup de place pour introduire de nouvelles fonctionnalités. Cela pourrait changer avec watchOS 7, la prochaine mise à jour venant probablement avec l’Apple Watch 6.

Comme avec ses autres appareils, Apple associe toujours ses versions d’Apple Watch à une grosse mise à jour du système d’exploitation. Mais le timing est à peu près tout ce que nous savons de ce qui vient avec watchOS 7.

Nous en saurons plus, nous en saurons mieux lorsque la société publiera ses mises à jour de fin d’année lors du discours d’ouverture de la WWDC 2020, qui se produit généralement vers le milieu de l’année. C’est à ce moment-là que nous aurons également probablement nos premiers taquins sur l’Apple Watch 6, ce qui suggérera ce que nous obtenons dans watchOS 7.

En d’autres termes, nous répertorierons tout ce que nous savons absolument arriver dans watchOS 7, suivi de toutes les fuites et rumeurs que nous entendons à l’avance. Enfin, nous avons une liste de ce que nous aimerions vraiment voir.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La prochaine grande mise à jour logicielle du système d’exploitation Apple WatchQuand vient-il? Très probablement fin septembre 2020Combien ça coûtera? Ce sera presque certainement gratuit

(Crédit d’image: Apple)

Par précédent, il est sûr de dire que la prochaine mise à jour annuelle de watchOS arrivera fin 2020 – très probablement en septembre. C’est là que les lancements d’Apple Watch ont tendance à être, ainsi que les nouveaux iPhones phares de l’année.

C’est également lorsque toutes les autres mises à jour du système d’exploitation Apple sont entièrement révélées et qu’elles, comme la prochaine watchOS, deviennent disponibles le jour de la semaine suivante ou dans les semaines suivantes. Ainsi, quelque part entre fin septembre et octobre est une estimation sûre de la date de sortie de watchOS 7.

À l’heure actuelle, nous pouvons affirmer que watchOS 7 sera gratuit, étant donné que chaque mise à jour du système d’exploitation Apple sur sa gamme d’appareils n’a pas coûté de mise à niveau aux utilisateurs. Et bien que watchOS 6 ne soit pas compatible avec Apple Watch Series 1 et Apple Watch 2, la société a facilement vendu l’Apple Watch 3 à un prix avantageux. Nous nous attendons donc à ce que watchOS 7 fonctionne avec l’Apple Watch 3 et les versions plus récentes.

watchOS 7: ce que nous voulons voir

Nous n’avons toujours rien entendu au sujet de watchOS 7 – pas de rumeurs, de fuites ou d’indications sur ce qui s’en vient. Certes, nous aurons une bien meilleure idée lorsque nous commencerons à voir des fuites d’Apple Watch 6 et que nous aurons une idée des nouvelles fonctionnalités qui seront activées par la nouvelle mise à jour du système d’exploitation.

Notre premier aperçu de watchOS 7 se fera sans aucun doute lors de la conférence Apple sur la WWDC 2020, qui se tient généralement début juin. C’est lorsque nous aurons notre premier aperçu officiel de tous les produits et mises à niveau logicielles à venir plus tard dans l’année, et nous comprendrons probablement beaucoup mieux ce qui arrive dans watchOS 7 avec tout ce qui sera révélé à ce moment-là.

Ce n’est que le début de notre vision de la destination du logiciel de montre intelligente d’Apple.

Nous serons sûrs de voir des fuites sur l’iPhone 12 dans les semaines et les mois à venir, et cela pourrait être accompagné de rumeurs Apple Watch 6, qui devraient donner un coup de pouce à une feuille de route watchOS 7.

Au début de juin, nous aurons des faits concrets sur watchOS 7. D’ici là, voici ce que nous aimerions voir.

(Crédit d’image: Future)

Meilleures options d’économie de batterie

Notre plus gros problème avec l’Apple Watch 5: la batterie ne dure pas assez longtemps, dépassant rarement une seule journée. Bien que vous puissiez activer le mode Réserve de marche pour préserver la capacité, cela désactive toutes les fonctionnalités et répertorie simplement l’heure.

C’est un dernier recours, pas une stratégie d’économie de batterie. Nous aimerions voir un ou plusieurs sous-modes différents qui permettent plus de nuances pour garder votre Apple Watch en vie plus longtemps. Heck, nous opterions même pour un contrôle granulaire en désactivant les modes de succion de l’alimentation un par un (comme, par exemple, toujours sur l’affichage) ainsi que la clarté du temps qui vous gagnerait.

(Crédit d’image: TechRadar)

Suivi du sommeil

En parlant d’une meilleure durée de vie de la batterie, l’une des raisons pour lesquelles nous aimerions davantage est de porter nos montres Apple toute la nuit, associées à un suivi avancé du sommeil, bien sûr. Nous réclamons depuis des années des capacités de surveillance du sommeil raffinées par Apple, et nous sommes sûrs qu’il est possible d’étendre le logiciel de la montre intelligente pour répondre au besoin.

Mais Apple attend peut-être différents capteurs dans l’Apple Watch 6 – dans ce cas, nous allons continuer d’attendre.

Alertes «laisse» de l’appareil

Une de nos choses préférées: beaucoup d’appareils Apple. L’une de nos choses les moins préférées: laisser accidentellement ces appareils derrière. Nous serions ravis que nos montres et iPhones Apple soient liés un peu plus étroitement – comme si nous quittions notre iPhone quelque part, notre smartphone Apple nous alerterait.

L’idée, bien sûr, serait de mettre une «laisse» numérique sur nos smartphones – qui est l’une des choses si ce n’est la plus importante que nous portons sur nos personnes de nos jours. Il serait très logique d’essayer de prévoir suffisamment le comportement des utilisateurs au point où la famille d’appareils d’Apple garde un œil sur l’autre alors que nous ne le faisons pas.

(Crédit d’image: TechRadar)

Authentification biométrique sur l’appareil

L’une des choses les plus excitantes qui pourraient arriver à l’Apple Watch 6 est Touch ID via l’écran. Un brevet a fait surface qui a montré une conception portable qui déplace l’antenne dans le bracelet de la montre, apparemment pour donner plus de place dans la montre intelligente pour quelque chose comme un scanner d’empreintes digitales.

Cela fonctionnerait avec de nombreux services basés sur Touch ID qu’Apple a continué de prendre en charge pour tous les combinés qui reposent toujours sur l’identification des empreintes digitales – comme l’iPhone 8 et les versions antérieures. Il y a toujours le rêve qu’Apple trouve une manière différente d’introduire l’authentification biométrique sur l’Apple Watch – comme le rythme cardiaque particulier du porteur.

(Crédit d’image: TechRadar)

Plus de précision dans les applications de fitness

Nous avons adoré utiliser nos montres Apple pour les entraînements, mais ils peuvent toujours faire plus. Nous aimerions voir une détection plus automatique des entraînements – pas de commutation manuelle entre les différentes activités – et un suivi plus intelligent des représentants.