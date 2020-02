watchOS 7: changement de visage d’Apple Watch en fonction des anneaux de fermeture, de l’emplacement et des horaires

L’Apple Watch est hautement personnalisable grâce à sa vaste collection de cadrans et de complications. Vous pouvez gérer les dispositions de cadran de montre directement à partir d’Apple Watch ou de l’application compagnon sur votre iPhone. Une fonctionnalité que j’aimerais voir ajoutée à Apple Watch cette année avec watchOS 7 est la prise en charge de la commutation automatique des visages.

Sur l’iPhone, Apple propose actuellement la prise en charge de l’activation et de la désactivation automatiques de certaines choses en fonction de l’heure et de l’emplacement. Par exemple, le Mode sombre peut être automatiquement activé et désactivé la nuit et le matin, Ne pas déranger peut être défini lorsque vous quittez ou arrivez à un certain endroit.

Il existe trois façons fondamentales pour Apple de mettre en œuvre le changement automatique de cadran de montre sur Apple Watch.

Horaires et horaires

L’ajustement du cadran de votre montre en fonction de l’heure de la journée est un ajout de fonctionnalité évident. Tout au long de la journée, vous souhaiterez peut-être un visage Apple Watch riche en informations, affichant votre calendrier, les conditions météorologiques et la progression de l’activité. Une fois la journée de travail terminée, il n’est plus nécessaire d’avoir toutes ces informations en un coup d’œil.

Vous pouvez également vouloir quelque chose de brillant et coloré pendant la journée, mais lorsque vous commencez à vous détendre le soir, le passage à un cadran de montre plus sombre est parfaitement logique – un peu comme le mode sombre sur iPhone.

L’Apple Watch peut également utiliser votre calendrier pour en savoir plus: si vous vous dirigez vers une réunion, watchOS peut changer de visage pour quelque chose qui semble plus professionnel et permet d’accéder facilement à l’heure et à votre prochain événement.

Pour moi, si Apple ajoutait la prise en charge du changement de cadran de la montre en fonction de l’heure, je pouvais configurer le visage Infograph pour qu’il démarre automatiquement à 7 heures du matin et terminer la journée avec le visage Vapor ou Color à 18 heures. Lorsqu’Apple ajoute la prise en charge du suivi du sommeil à l’Apple Watch, les modifications du cadran de la montre en fonction du temps peuvent également être utiles.

Emplacement

Les visages de l’Apple Watch peuvent également changer en fonction de l’emplacement. Par exemple, lorsque vous arrivez au travail, l’Apple Watch peut prendre le visage de Siri pour donner un aperçu de vos événements et réunions à venir. Lorsque vous quittez le travail, Apple Watch peut passer à quelque chose de plus détendu.

Autre cas d’utilisation potentiel: arrivez à la salle de sport et Apple Watch passe au visage d’activité afin que vous puissiez obtenir un aperçu instantané des progrès que vous avez réalisés sur vos anneaux d’activité jusqu’à présent.

Niveau d’activité

S’appuyant sur les implémentations d’activité potentielles de cette fonctionnalité: prise en charge des changements automatiques de cadran de montre en fonction du niveau d’activité.

J’aime avoir mes anneaux d’activité Apple Watch bien en évidence sur le cadran de ma montre tout au long de la journée. Cela permet de vérifier facilement mes progrès, en particulier vers mon objectif de stand. Cependant, une fois que mes anneaux d’activité sont remplis pour la journée, je n’ai plus besoin de ces données sur le cadran de ma montre.

Cela pourrait être aussi simple que d’utiliser le même visage, mais en remplaçant la complication d’activité par autre chose, comme les heures de lever et de coucher du soleil ou les alarmes à venir. Apple puiser dans votre progression d’activité pour mettre à jour votre cadran en conséquence serait incroyablement utile.

Emballer

Par défaut, les visages de l’Apple Watch sont toujours mis à jour tout au long de la journée, mais la conception et la mise en page restent les mêmes. Il existe un si large éventail de conceptions de complications et de cadrans de montres, et je pense que Apple peut faire plus pour faciliter le basculement entre les nombreuses options.

La prise en charge des changements automatiques de cadran de montre sur Apple Watch serait un ajout de fonctionnalité simple mais incroyablement utile. Compte tenu du précédent qu’Apple a créé sur iPhone, iPad et Mac, je vois peu de raisons pour lesquelles une fonctionnalité similaire ne pourrait pas être ajoutée à Apple Watch avec watchOS 7 cette année.

Que penses tu de cette idée? Souhaitez-vous profiter des ajustements automatiques du cadran de la montre sur Apple Watch? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: