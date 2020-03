watchOS 7 inclura un nouveau visage d’Apple Watch «international» avec plusieurs drapeaux de pays

. a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 basées sur les codes système internes, qui incluent également quelques modifications apportées à l’Apple Watch. Nous avons maintenant trouvé des références à au moins un nouveau cadran supplémentaire dans watchOS 7.

Nous avons précédemment révélé que watchOS 7 introduira un nouveau cadran de montre appelé «Infograph Pro» avec un tachymètre intégré. Comme décrit précédemment, un tachymètre est une échelle de montre analogique située autour du cadran qui est utilisée pour mesurer la vitesse et la distance en fonction du temps de trajet.

Il y a aussi un nouveau cadran de montre, probablement numérique, identifié comme “International” qui, comme son nom l’indique, montrera des drapeaux de différents pays. Nous n’avons pas encore de détails sur les complications que ce cadran peut présenter, mais vous pouvez jeter un œil aux images extraites d’iOS 14 pour imaginer comment elles vont apparaître.

Nous avons également appris récemment qu’Apple travaille sur une méthode pour partager des cadrans de montre personnels avec d’autres via iMessage, AirDrop ou d’autres applications. Cependant, tous les cadrans ne seront pas partageables, tels que ceux de Nike et Hermès, qui sont exclusifs à certains modèles d’Apple Watch.

watchOS 7 devrait inclure la prise en charge du suivi du sommeil, comme . l’a expliqué auparavant. Sur la base des codes iOS 14, nous pouvons dire qu’il y aura une nouvelle complication «Sleep» pour afficher les données connexes directement à partir de certains cadrans de montre.

